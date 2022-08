Shokz open run 3 / 6 Betyg 1 475 kr Pris För Bra ljud när rätt placering hittas, stör inte omgivningen, vi hör allt runt om, IP67 klassade, bra batteritid, lätta att bära Emot Ljudet är väldigt känsligt för placering, basen blir aldrig lika påtaglig som i traditionella lösningar, dålig mikrofonlösning, naturligtvis ingen ANC Rekommenderas till Detta headset är, som vi ser det, primärt för personer som inte kan använda vanliga headset eller som inte vill blockera externa ljud

Benledningshörlurar med godkänt ljud om de placeras rätt, men lösningen känns inte optimal för träning

Shokz, tidigare AfterShokz, är ett av de främsta, kanske till och med det främsta företaget globalt sett när det kommer till så kallade bone conduction headphone eller benledningshörlurar som blir den svenska översättningen. För er som inte känner till tekniken så handlar det om hörlurar som till skillnad från traditionella hörlurar vilka leder ljud och musik via hörselgången genom att ett mindre högtalarelement sänder vibrationer i stället leder ljudet direkt via skallbenet, från kindbenet in i örat. Detta är säkert något som kan kännas lite udda för vissa men tekniken i sig är inte ny och den är minst lika säker som den typ av hörlurar som vi är vana vid.

Två storlekar

När vi tittar på lurarna så ser de vid en första anblick ut som traditionella träningslurar med ett mer fast nackband som knyter samman de både ändarna. Men när vi tittar närmare så ser vi snart att den del som normalt, på lite olika sätt, viks in i örat här har bytts mot en båge som löper runt örat.

På båda sidor om denna båge så finns sedan en lite större del vilken dels innehåller batterier, tekniken för att driva enheten och så klart då den del som skapar vibrationerna mot vårt skallben. Den bakre remmen som knyter samman de båda sidorna kommer att delvis hänga ner och sitter inte dikt mot huvudet som vissa alternativa lösningar gör. Detta kan i detta fall vara både bra och lite mindre lyckat för vad vi märkte ganska snabbt är att placeringen av lurarna är betydligt viktigare än vid i-örat modeller, mer om detta nedan.

Då vi alla har olika huvudform och storlek så kommer Shokz open run i två storlekar: en mini och en normal och för att veta vilken just du ska använda så mäter vi avståndet mellan mitten på ena örats baksida till mitten på andra örats baksida. Är detta avstånd mer än 23,5 centimeter så ska standard användas och är det mindre ska mini användas.

Trots denna uppdelning så kommer så klart den bakre remmen att hänga väldigt olika på olika individer och sedan även styras av saker som mängden hår och frisyr med mera. På undertecknad som har ett lite större huvud sitter modellen lite tightare men på två andra på kontoret, med samma rekommenderade mått så hänger den betydligt lösare.

Stor ljudvariation

Vad spelar då detta för roll kan man fråga sig. Jo, eftersom ljudet skapas genom vibrationer mot skallbenet så kommer placeringen av lurarna ha en betydligt större inverkan på ljudet som upplevs än vi från början trott. Det kan även vara så att om de båda sidorna sitter lite olika, vilket är lätt hänt när vi tränar eller är ute och springer, så kommer ljudet att låta olika på höger respektive vänster sida vilket bitvis är riktigt irriterande.

Även om vi får båda sidor perfekt placerade så upplevs även en ganska stor skillnad i både ljudbild och ljudstyrka beroende på hur vi placerar dem och även här kan ganska små justeringar innebära stora förändringar. När vi hittar rätt läge, vilket vi än en gång måste understryka skiljer från person till person, så får vi en riktigt bra ljudupplevelse med framför allt en tydlig bredd i ljudspektret där vi både kan urskilja höga tonförändringar som till viss del känna djupare toner.

Däremot så blir basen aldrig lika påtaglig som på i-örat modeller i samma prisklass, vi upplever även stora ojämnheter i olika musikstycken där vi ibland känner att vi kan tappa de vokala bitarna medan vi i andra kan missa i mellanregistret.

Nästa del som vi inte heller är direkt nöjda med gäller samtalsmöjligheterna. Open run ansluts till valfri mobil via BT5.1 och kan tack vare detta även användas för samtal. Ljudet som vi hör, eller mer korrekt sagt känner, är tydligt och bra men tyvärr lämnar de integrerade mikrofonerna en hel del att önska och allt för ofta så hör motparten knappt något som sägs så länge som vi inte befinner oss inomhus i en i övrigt helt tyst miljö.

När det kommer till batteriet så laddas detta genom två kontaktstift på ena sida som sedan placeras i valfritt USB uttag. En full laddning ger oss knappa åtta timmar och vi kan med tio minuters laddning få ytterligare 90 minuter. På samma plats som laddaren hittar vi även knappar för att justera volym och svar på samtal. Knapparna är lätta att hantera och tack vare att enheten i sig dessutom är IP67 klassificerad så kan den även användas när det regnar.

Sammantaget så skulle vi säga att Shokz open run primärt är lämpade för person som av olika anledningar inte kan använda mer traditionella hörlurar eller som vill ha full kontroll på omgivande ljud som exempelvis när vi springer eller går i en tätt trafikerad stad. Men ser vill ren audiokvalité så är det svårt att riktigt motivera denna investering då mer eller mindre samtliga vanliga hörlurar i denna prisklass presterar bättre och mer heltäckte ljudbild.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : shokz, www.shokz.com

: shokz, www.shokz.com Cirkapris : 1 475 kr inkl. moms, 1 180 exkl. moms

: 1 475 kr inkl. moms, 1 180 exkl. moms Anslutning : BT5.1

: BT5.1 Laddning : USB till snabbfäste

: USB till snabbfäste Batteritid : ca 8 timmar

: ca 8 timmar Typ av hörlur : Bone conduction

: Bone conduction Vattenskydd: IP67