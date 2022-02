Adata XPG Gammix S70 4 / 6 Betyg 2 045 kr Pris För Hög sekventiell prestanda (framför allt över höga ködjup), effektiv kylning, kryptering, fem års garanti och 740 TBW. Emot Sämre prestanda vid lägre ködjup, dubbla tapp efter cachen fyllts, lite för kraftig fläns för många moderkort. Rekommenderas till XPG Gammix S70 är en intressant disk för gamingriggar där moderkortet inte har egen passiv M.2-kylning.

Adata XPG Gammix S70 är en snabb M.2-disk som inte riktigt utnyttjar sin fulla potential.

Adatas XPG har ett par olika serier när det kommer till M.2-diskar, där S70 är företagets flaggskeppsmodell på gamingsidan (men givetvis funkar den även till andra användningsområden). Disken finns i två kapaciteter på en eller två terabyte och vi har här testat den förstnämnda.

Enheten är en traditionell M.2 2280-disk som bygger på PCIe Gen 4 x4. Till skillnad från flera av de stora tillverkarna använder sig Adata av den lite mer okända InnoGrit IG5236-kontrollern vilket gör disken lite extra intressant. Kontrollern är en åttakanalers lösning som använder sig av LPDC ECC-skydd för att ge disken maximal stabilitet och tillförlitlighet.

Har en riktigt stor kylfläns

Det första vi uppmärksammar när vi packar upp disken är dess massiva, trappformade kylfläns som omsluter hela disken. Denna mäter i sin helhet 24,3 x 70 x 15 millimeter vilket kan ställa till problem med vissa moderkort. Dels för att enheten inte kommer att fungera som den är på moderkort som erbjuder egen passiv kylning, dels för att vissa M.2-platser ligger nära PCIe-platsen vilket i sin tur kan hindra grafikkort från att tryckas ända ner i sin slot.

Kylningen går att ta bort, men här vill vi höja ett varningens finger, eller till och med två. Flänsen är nämligen fäst mot kretsarna med en typ av limmad värmeavledande massa som sitter extremt hårt. Detta gör att det är lätt hänt att disken i sig skadas. Om du ändå vill utföra denna manöver rekommenderar vi att du använder en mycket tunn och vass platta, typ ett rakblad, och försiktigt lossar och skär bort fästmassan.

Ser vi till diskens vidare bestyckning kompletteras IG5236-kontrollern med Microns 96 lagers TLC-flash samt dubbla SK hynix DDR4-3200 DRAM-kretsar. Disken kommer med integrerad 256 bitars AES-kryptering och erbjuder en hållbarhet på 740 TBW, terabytes written, samt en garanti på fem år.

XPG Gammix S70 levererar snabb sekventiell prestanda

Vi går så vidare med diskens prestanda där Adata utlovar toppar på 7400 respektive 5500 megabyte per sekund i läs- respektive skrivhastighet med högsta slumpmässiga prestanda på 750K IOPS. När vi testar disken med såväl ATTO som Iometer ser vi att disken ligger strax över dessa värden vid slumpmässiga data och höga ködjup där vi toppar 7500 respektive 6850 megabyte per sekund, vilket placerar disken i par med flera av de stora tillverkarna.

Däremot tappar S70 en aning när vi minska ködjupet där framför allt läsningen av mindre filer tar stryk och i dessa lägen presterar disken klart sämre jämfört med bland annat Samsung, Seagate eller WD. När vi sedan tittar på diskens cachehantering presterar vår disk i topp under cirka 340 gigabytes skrivande av data. Härefter tappar disken, som alla andra enheter, rejält och prestandan sjunker till knappa 2000 megabyte per sekund i ytterligare knappa 75 gigabytes skrivande. Efter denna datamängd pendlar skrivprestandan mellan 840 och 890 megabyte per sekund till dess att vi slutar skriva och låter cachen återhämta sig, vilket sker relativt snabbt och väl i fas med övriga toppdiskar.

Så trots en klart snygg design som garanterat ser till att hålla värmeutvecklingen i schack är detta en disk som inte riktigt känns helt optimerad och att den troligen kunnat prestera än bättre med en bättre firmware. Detta för oss osökt in på en avslutande tanke gällande företagets SSD-mjukvara kallad SSD ToolBox. Trots att den ger oss de flesta funktioner vi eftersöker så känns gränssnittet inte helt uppdaterat och här skulle Adata kunna göra en hel del för att lyfta helhetsintrycket.

SPECIFIKATIONER Adata XPG Gammix S70:

Tillverkare : Adata www.adata.com

: Adata www.adata.com Pris : 2 045 inkl. moms, 1 636 exkl. moms

: 2 045 inkl. moms, 1 636 exkl. moms Kapacitet 1 TB

1 TB Kontroller : InnoGrit IG5236

: InnoGrit IG5236 Flash : Micron 96L TLC

: Micron 96L TLC Gränssnitt : PCIe Gen4x4

: PCIe Gen4x4 Säkerhet : 256-bitars AES

: 256-bitars AES Uthållighet : 740 TBW

: 740 TBW Högsta Läshastighet : 7 500 MB/s

: 7 500 MB/s Högsta Skrivhastighet: 5 550 MB/s