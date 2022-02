Be quiet Pure Power 11 FM high wattage 4 / 6 Betyg 1 299 kr Pris För Helt modulärt, gedigen konstruktion, 80+ Guld, tystgående fläkt, bra integrerat skydd. Emot Vi hade gärna sett längre P8/P4- samt PCIe-kablar, garantitiden är lite snålt tilltagen, vi tycker att båda 12 volts-banorna borde ha varit på 40 ampere. Rekommenderas till Pure Power 11 FM high wattage är ett intressant val för den prismedvetna användaren som vill bygga ett så tyst system som möjligt.

Pure Power 11 FM high wattage från Be quiet är ett högeffektivt nätaggregat som dessutom är näst intill knäpptyst. Men frågan är om tillverkarens budgetmodell är rätt val.

Som vi berättat tidigare använder Be quiet sig av fyra grupper när det kommer till nätaggregat vilka sträcker sig från ingångsmodellerna kallade Pure Power (som vi testar här) och System Power via premiumserien Straight Power till highend-serien Dark Power. Till dessa finns sedan även två kompakta serier SFX- respektive TFX-byggen. Vi har denna gång tittar närmare på det senaste tillskottet i ingångsserien kallad Pure Power 11 FM high wattage som kombinerar hög stabilitet och effektivitet med en human prisbild. Och som alltid när det gäller Be quiet – en mycket tyst drift.

Ljudlös kraft

Precis som de tidigare nätaggregaten i serien med lägre effekt, 550, 650 och 750 watt så är de två nya modellerna: 850 respektive 1000 watt helt modulära. Vårt testexemplar, 850 watts-modellen, mäter 160 x 150 x 86 millimeter vilket gör det till ett relativt kompakt format för dess kapacitet och aggregatet kan tack vare detta användas i de flesta chassin som inte kräver någon form av SFF-lösning (small form factor).

Pure Power 11 FM high wattage kyls av en ny generations 120 millimeters Silentwing-fläkt som heter BQ QF2-12025-HS. Till skillnad från den lite klenare aggregaten i serien kan denna fläkt komma upp i en maximal rotationshastighet på 2000 varv per minut och skapa ett maximalt luftflöde på 1,75 kubikmeter per minut, vilket ska jämföras med 1,56 för de tidigare modellerna. Trots en högre rotationshastighet är den maximala ljudnivå bara marginellt högre än tidigare – 25,9 decibel jämfört med 24,8 decibel.

Vi ska vara tydliga med att detta är under maximal belastning, vilket vi nästan aldrig uppnår, och vid mer moderat belastning på upp mot 70 procent håller sig ljudnivån under 10 decibel vilket i ett normalt chassi inte är hörbart.

Ser vi till energieffektiviteten är aggregatet 80+ guld-certifierat vilket innebär en effektivitet på upp till 93,9 procent vid 230 volt. Aggregatet har dessutom en låg ”standby-förbrukning” på 0,14 watt.

Går vi över till enhetens anslutningar får vi en bred uppsättning med kablar vilket omfattar en P8, en dubbel P4, fyra 6+2 PCIe-anslutningar, dubbla PATA, tio SATA, en FDD och självklart en 20+4 pins ATX-kontakt. En del vi fortsätter vara lite kritiska till är att kablar till framför allt P8/P4 men delvis även PCIe-anslutningarna är aningen korta, 600 respektive 500 millimeter. Detta är mer okej på nätagg med en lägre effekt då dessa oftast används i mindre chassin, men när vi kommer upp mot denna kapacitet blir det allt vanligare med fullstora chassin och då kan det bli lite väl tight med kabeldragningen.

Pure Power 11 FM high wattage ger oss en jämn drift

Tittar vi närmare på utgångarna använder aggregatet dubbla 12 volt-rails vilka erbjuder 850 watts effekt samt där vi över anslutningarna på 3,3 respektive 5 volt får en maximal effekt på 120 volt med en maximal så kallad hold-up-time vid full belastning på 19 millisekunder. För att uppnå denna effekt kan den första 12 volts banan hantera 40 ampere medan den andra klarar 36 ampere vilket är en märkbar ökning mot 750 watts-modellens 36 respektive 32 ampere.

Värt att notera är att aggregatet använder en LLC+SR strömomvandling som på ett effektivt sätt jämnar ut fluktuation i spänningen för en jämn drift och bästa möjliga effektivitet. Som alltid med Be quiets aggregat kommer även detta med ett mycket bra integrerat skydd mot oren ström i olika former, vilket inkluderar skydd mot kortslutning, överbelastning, temperatur med mera.

Vi har testkör aggregatet med en kraftigt överklockad Intel i9-12900K, ett överklockat, vattenkylt, RTX3090FE samt tre M.2-enheter och vi nådde aldrig över 70 procents belastning. Modellen kommer med fem års garanti vilket vi kan tycka är lite väl snålt, men med ett beräknat marknadspris på 1 300 kronor är modellen mycket intressent för både gamers och kreatörer som inte vill spendera för mycket pengar på sin dator.

Be quiet Pure Power 11 FM high wattage 4 / 6 Betyg 1 299 kr Pris För Helt modulärt, gedigen konstruktion, 80+ Guld, tystgående fläkt, bra integrerat skydd. Emot Vi hade gärna sett längre P8/P4- samt PCIe-kablar, garantitiden är lite snålt tilltagen, vi tycker att båda 12 volts-banorna borde ha varit på 40 ampere. Rekommenderas till Pure Power 11 FM high wattage är ett intressant val för den prismedvetna användaren som vill bygga ett så tyst system som möjligt.

SPECIFIKATIONER Be quiet Pure Power 11 FM high wattage:

Tillverkare : Be quiet, www.bequiet.com

: Be quiet, www.bequiet.com Cirkapris : 1 299 kr inkl. moms, 1 039 exkl. moms

: 1 299 kr inkl. moms, 1 039 exkl. moms Mått radiator : 160 x 150 x 86 mm

: 160 x 150 x 86 mm Kylning : 120 mm Silent Wing

: 120 mm Silent Wing Totalt antal kablar : 8 st

: 8 st Effektivitet : 80+Guld

: 80+Guld Skydd : OCP, OVP, UVP, SCP, OTP och OPP

: OCP, OVP, UVP, SCP, OTP och OPP Högsta ljudnivå : 25,9 dB

: 25,9 dB Garanti: 5 år