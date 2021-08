Be quiet Pure Power 11 FM 5 / 6 Betyg 1 299 kr Pris För Helt modulärt, gedigen konstruktion, 80+ Guld, tystgående fläkt, bra integrerat skydd. Emot Vi saknar en hybridlösning för fläkten så att den stängs av helt vid låg belastning, vi hade gärna sett än längre P8/P4-kablar. Rekommenderas till Be quiet Pure power 11 FM är ett riktigt bra val för den prismedvetna användaren som inte kommer att belasta sin rigg 24/7.

Pure Power 11 FM är ett tystgående nätaggregat med flexibel kabelhantering från Be quiet. Vi gillar det mesta, framförallt priset.

Be quiets nätaggregat är uppdelade i fyra serier. Från ingångsmodellerna kallade Pure Power och System Power via premiumserien Straight Power till high end-serien Dark Power. Till dessa finns även dubbla “kompaktserier” för SFX -respektive TFX-byggen. Vi har denna gång tittar närmare på senaste uppdateringen av ingångsmodellen Pure Power 11 FM som kombinerar hög stabilitet och effektivitet med en human prisbild.

Fullmodulärt till en billig peng

En av de stora nyheterna till denna modell är att PP, förkortningen för Pure Power, går från att vara ett semimodulärt aggregat till ett helt modulärt dito vilket även namnet antyder. FM – Fully Modular. Modellen finns i tre kapaciteter: 550, 650 och 750 watt där vi har testat det sistnämnda aggregatet.

Pure Power 11 FM mäter 160 x 150 x 86 millimeter och väger 1,7 kilo vilket är en bra indikation på en gedigen konstruktion. Enheten kyls av en 120 millimeters Silentwing-fläkt vilken jobbar med en högsta rotation på 1 800 varv per minut och som tack vare de effektiva bladen presterar ett högt och jämnt luftflöde som vid lägre belastning är i det närmaste helt ljudlös. Även vi full belastning håller nätagget en mycket låg ljudnivå som aldrig går över 25 decibel. Det är knappt hörbart i ett normalt isolerat chassi.

Tyvärr har Be quiet valt att inte använda en hybridlösning, där fläkten kan stängas av helt när den inte behövs. Detta är inte något större problem, men för dig som vill optimera energibesparingen i alla led har det så klart en viss inverkan. När vi så pratar om energieffektivitet är aggregatet 80+ Guld-certifierat vilket innebär en energieffektivitet på upp till 93,9 procent.

ANNONS: Handla ditt nätagg på Webhallen

Går vi över till enhetens anslutningar får vi en bred uppsättning med kablar. Förutom en P8 ingår en dubbel P4, fyra 6+2 PCIe-anslutningar, dubbla PATA, nio SATA, en FDD och självklart en 20+4 pins ATX-kontakt.

Ska vi vara lite kritiska hade vi önskat, och detta gäller flera tillverkare, att framför allt CPU P8/P4-kontakterna vore längre, gärna upp mot 80 centimeter, för att underlätta kabeldragningen i större chassin.

Pure Power 11 bjuder på ett fullgott skydd

Tittar vi närmare på utgångarna använder Pure Power 11 FM dubbla 12 voltsrails vilka erbjuder 750 watts effekt samt där vi över 3,3 samt 5 volts-anslutningarna erbjuder en maximal effekt på 120 volt med en maximal så kallad hold-up-time vid 100 procents belastning på 19 millisekunder.

Som alltid med Be quiets nätaggregat har även denna modell ett mycket bra integrerat skydd mot oren ström i olika former.

I detta fall får du: OCP/UVP (over/under current protection), OVP (Over Voltage Protection), SCP (Short Circuit Protection), OTP (Over Temperature Protection) och OPP (Over Power Protection). Det ger ett bra grundskydd för vår dators komponenter.

LÄS MER: TESTADE NÄTAGGREGAT

Då modellen använder både LLC och så kallade Synchronous Rectifier, eller SR får vi en stabil drift med optimal spänningsreglering för klassen. Tar vi detta till våra testriggar driver aggregatet utan bekymmer vår överklockade Intel Core i9-11900K-processor med ett RTX3090FE-kort tillsammans med såväl dubbla M.2-enheter och fyra mekaniska diskar.

Med tanke på att priset för detta nätaggregat ligger på knappa 1 300 kronor så är det en klockren lösning för framför allt “casual gamers” som inte vill spendera för mycket på varje komponent.

Be quiet Pure Power 11 FM 5 / 6 Betyg 1 299 kr Pris För Helt modulärt, gedigen konstruktion, 80+ Guld, tystgående fläkt, bra integrerat skydd. Emot Vi saknar en hybridlösning för fläkten så att den stängs av helt vid låg belastning, vi hade gärna sett än längre P8/P4-kablar. Rekommenderas till Be quiet Pure power 11 FM är ett riktigt bra val för den prismedvetna användaren som inte kommer att belasta sin rigg 24/7.

SPECIFIKATIONER Be quiet Pure power 11 FM: