Test: Gigabyte RTX 4070 Ti Super Aero

Gigabyte RTX 4070 Ti Super Aero 5 / 6 Betyg 11 790 kr Pris För Mycket snyggt kort med en ren, silver-vit design. Mycket effektiv kylning som dessutom är tystgående, mycket bra extra OC potential, dual-bios, klivet upp till 256 bitars minnesbuss gör underverk, 16 GB minne. Emot Blir aningen dyrt, inte så stort priskliv upp till 4080 Superkorten. Rekommenderas till 4070 Ti Super känns som ett av de mest kompletta och ekonomiskt försvarbara gamingkorten som även passar utmärkt till kreativa applikationer.

Gigabyte RTX 4070 Ti Super Aero är ett aningen dyrt men extremt trevligt kort med imponerande OC potential

För knappt ett år sedan så testade vi Gigabytes instegeskort i RTX4000 serien i form av RTX4060Ti Aero, ett kort som hade en effektiv kylning och presterade mycket bra i 1080 spel men där såväl minnesmängd som minnesbandbredd lätt kunde bli en begränsning. Denna gång tar vi ett kliv upp till företagets 4070 Ti Super Aero OC 16G som både erbjuder högre minnesbuss och framför allt dubblerad mängd minne. Tack vare tillägget Aero så får vi samma snygga vita, lite metallbaserade, färg som 4060Ti kortet. Men till skillnad från föregående korts P8 anslutning så har Gigabyte här gått över till en uppdaterad 16-pinnars anslutning.

Upphottad grundspecifikation

4070 Ti Super Aero OC 16G är precis som 4060Ti kortet baserad på Nvidias Ada Lovelace arkitektur. Kortet har 8 448 CUDA-kärnor, vilket nästan är dubblering jämfört med just 4060Ti. Kortet har en bashastighet på 2655 megahertz vilket är 45 megahertz högre jämfört med referensmodellen. Till detta så får vi 16 gigabyte GDDR6X som använder 256-bitars minnesbuss för en maximal minneshastighet på 21 gigabit per sekund.

Kortet mäter 300 x 130 x 57,6 millimeter vilket innebär att det upptar cirka 2,5 expansionsplatser och denna lilla utbyggnad på sidan gör att kortet sällan passar i mindre chassin som har expansionsplatserna sittande för nära chassits utsida. Som övriga av RTX4000 korten så ansluter 4070Ti via en PCIe Gen4 slot och som nämnts ovan så drivs kortet av en 16 pinnars så kallad 12VHPWR anslutning. Har du ett nyare PSU så kommer troligen detta med en direktanslutning som gör att antalet kablar kan minimeras. Skulle du däremot ha ett lite äldre så skickar Gigabyte även med en övergångskabel där två P8 PCIe anslutningar bundlas till en 16 pinnars.

Det vi kan tycka är lite synd med dessa lösningar, och detta gäller över lag med samtliga tillverkare, är att själva adaptern är feltänkt. Dagens modeller har en 12VHPWR kontakt som sedan ansluter till två till fyra P8 anslutningar via en kabel som är maximalt 8–10 centimeter totalt sett. Detta gör att vi får än mer synligt kablage i chassit vilket är trist. Den lösning som vi skulle vilja se vore en lång, singel 12VHPWR kabel på 15 till 20 centimeter som först därefter delade upp sig i P8 anslutningar, alternativt att vi fick någon form av hubb som kunde gömmas bakom moderkortsplåten för en renare installation. Oavsett vilket så rekommenderas att vi har ett PSU på minst 750 watt.

I övrigt så kommer kortet med tre DP1,4a och en HDMI2.1a portar för anslutning av upp till fyra simultana skärmar. Gigabyte skickar även med ett så kallat Anti-sag bracket vilket är ett tvådelat metallställ som först fästs via moderkortets fästpunkter i bakplåten och sedan skrivas fas i grafikkortets utsida för att hjälpa till att avlasta chassit. Nu tycker vi inte att kortet är så tungt att det behövs om du använder ett lite bättre chassi men skulle du ha ett chassi med lite klenare panel för expansionsutgångarna samt använder ett lite enklare moderkort som inte har en förstärkt PCIe plats så kan detta extra ställ göra nytta.

Stilren design

Tittar vi på kortets design från baksidan så böjar vi med en stabil, fullängds, bakre metallplatta som ger kortet extra stabilitet men som tack vare sin layout med logotyper och genomsläpp för värmeflöde även ger en visuellt tilltalande lösning. På denna platta fäster själva grafikkortet som kommer med en större kopparbaserat platta som fäster direkt mot GPU och minnesbanker för att sedan länka vidare via värmeavledningsrör som i sin tur leder in i en stor passiv fenbaserad kylfläns vilket ger en mycket effektiv fördelning och borttransport av värmen.

Ovanför kylfenorna har Gigabyte placerat tre 90 millimeters windforce fläktar vilka roterar åt alternativa håll för att minimera vibrationer och maximera kyleffekten. Fläktarna är av modellen 3D aktiv och aktiveras bara när värmen når uppsatt nivå vilket ger en mycket sval och tyst drift. På den övre långsidan så finns även en liten switch som låter oss välja mellan ett extra tyst eller överklockat läge. Den senare ger en högre effekt med en högre maximal fläktrotation men då kylningen är så effektiv och fläktarna tysta så är det aldrig något som inverkar negativt utan rekommendationen är att köra kortet i OC läge.

Slutligen så finns här även en mindre AERO baserad RGB Fusion integration. Denna är placerad i korets främre del av den övre långsidan, mer eller mindre precis över det område som GPU och minnesdelarna är placerade på. Effekterna för denna RGB hanteras via Gigabytes program Control Center.

När det kommer till kortets prestanda så får vi här ett stort lyft från 4060Ti kortet. Men innan vi går in på mer konkreta testvärden så måste vi även lyfta kortets OC potential. Genom att höja kortets maximala strömmatning till 320 watt så lyckas vi få upp en stabil frekvens på 2955 megahertz vilket är medför ett stort kliv upp. Värt att notera i detta läge är att du bör ha ett lite bättre såväl moderkort som mer väl kylt chassit då värmen snabbt sticker i väg och i vårt fall landade på 95,8 grader.

När vi tar detta med oss över till våra prestandatester så ser vi exempelvis i krävande Cyerbpunk77 i 4K med Ultra inställningar gick vi från 14 bilder per sekund vid 4060Ti till 48 bilder per sekund med 4070Ti Super. Detta utan DLSS aktiverat. När vi sedan aktiverade DLSS gick vi upp till dryga 44 bilder per sekund med 4060 kortet och hela 103 bilder per sekund med nya 4070Ti vilket är en enorm skillnad.

Tittar vi i stället på 3DMark Fire Strike nådde vi 35 345 med 4060Ti kortet men når nu upp i 46 327. Vi körde även ett stort antal tester i 2560 upplösning och i snitt presterar Gigabyte RTX 4070 Ti Super Aero hela 63 procent bättre jämfört med lillebror. Detta skulle man då lite elakt kunna säga även motsvarar prisskillnaden på de båda korten. 4070 Ti Super Aero ligger på runt 11 800 kronor medan 4060 Ti Aero med 8 gigabyte minne ligger på cirka 5 775 kronor vilket ger oss samma prestanda per krona.

Men då har vi inte tänkte på de som även använder kortet till mer kreativt arbete och ser vi till enbart grafikbelastningen inom DaVincis Resolve så bearbetar 4070Ti 143 procent mer material på samma tidsrymd som 4060Ti. Dessutom så kan vi som sagt lira i 4K med detta kort vilket inte är att tänka på med ingångsmodellen 4060Ti.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Gigabyte, www.gigabyte.com

: Gigabyte, www.gigabyte.com Cirkapris : 11 790 kr inkl. moms, 9 432 kr exkl. moms

: 11 790 kr inkl. moms, 9 432 kr exkl. moms GPU : GeForce RTX 4070 Ti Super

: GeForce RTX 4070 Ti Super Klockfrekvens : 2655 MHz

: 2655 MHz Cudakärnor : 8 448 st

: 8 448 st Minne : 16 GB GRRD6X

: 16 GB GRRD6X Minnesfrekvens : 21 Gbps

: 21 Gbps Busstyp : 256-bitar

: 256-bitar Gränssnitt : PCIe Gen4x16

: PCIe Gen4x16 Storlek : 300 x 130 x 57,6 mm

: 300 x 130 x 57,6 mm Rekommenderat PSU: 750 watt

PSU: 750 watt Strömmatning : 12VHPWR

: 12VHPWR Anslutningar: 3st DP1.4a + 1st HDMI2.1a