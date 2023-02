Review Box 0 5 / 6 Betyg 16 990 kr Pris För Klart lyft rent prestandamässigt, Dex glänser som aldrig förr, mycket bra skärm, snabb autofokusering och bra OIS, förbättrad hantering av fotografering och filmande i sämre ljus, bra ljud, ligger bra i handen Emot Kameran blev inte det lyft vi hoppats på, snabbladdningen är för klen, priset är för högt, inget direkt nytt som sticker ut visuellt Rekommenderas till Använder du mobilen som en del av din produktiva vardag och drar nytta av Dags och arbete med medföljande Penna är det svårt att hitta ett bättre alternativ. Är mobilen primärt för spelande eller fotografering så finns bättre alternativ

En markant snabbare mobil som är helt rätt för rätt användare men det blev inte riktigt vad vi hoppats på

En gång i tiden så lanserade Samsung den rundade skärmen, och även rundade former på mobilens yttre, vilket sedan följt företagets flaggskeppsmodeller under flera år. Men gällnade de senaste modellerna så har denna rundning blivit allt mindre påtaglig och årets lansering fortsatte på samma spår där S23 Ultra gått mot ett allt plattare och rakare for mat. Detta kan så klart motiveras med att mobilen ligger stabilare i handen och att antalet spräckta skärmar kan minimeras, men trots detta så måste i varje fall undertecknad säga att jag saknar den lite mjukare formen, även om den i vissa lägen krävde en viss svepteknik för att komma åt objekt nära kanterna.

Nytt för årets modeller är dessutom att samtliga av Samsungs mobiler använder Qualcomms processorer till skillnad från tidigare modeller där olika regioner fått olika uppsättningar. Dessutom, och detta var troligen den nyhet som ådrog sig störst intresse, så får vi äntligen stifta bekantskap med Samsungs 200 megapixel kameralösning, något som det ryktats om inför de två senaste lanseringarna men som nu äntligen blev verklighet.

En guldgruva för Dex

Trots ett lite annorlunda yttre där Samsung Galaxy S23 Ultra mäter 163,4 x 78,1 x 8,9 millimeter vilket kan jämföras med 163,3 x 77,9 x 8,9 millimeter för S22 Ultra så passar faktiskt de flesta skalen och fodralen från tidigare modell även till den nya vilket är ett klart plus. Detta innebär även att modellens knappar och anslutningar som laddport, högtalare och Simkortshållare är placerade på i det närmaste identisk plats.

En lite större skillnad hittar vi däremot när vi tittar på insidan där S23 Ultra numera enbart använder sig av Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Detta innebär en åttakärning processor med följande uppdelning av kärnor: 1 st Kryo Prime 3,36 gigahertz, 4 st Kryo Gold 2,8 gigahertz, 3st Kryo Silver 2 gigahertz. Denna kompletteras av Adreno 740 GPU som körs i 719 megahertz samt åtta eller tolv gigabyte Ram samt intern lagring på 256, 512 eller 1024 gigabyte. Detta innebär att basnivån på 128 gigabyte från S22 Ultra försvinner vilket helt klart är ett sunt beslut.

Vad innebär då denna hårdvarubestyckning sett till ren prestanda? Som vanligt körde vi ett antal benchmarktester och för att få en bättre förståelse för dessa siffror så körde vi samma tester, med exakt samma OS version på Samsung S22Ultra. Vi börjar med GeekBench5 där vi i mulikärntester nådde 4 926 kontra 3 658. I singelkärnstester blev resultaten 1 538 kontra 1 181. Vi fortsatte med AnTuTu 9 där vi nådde 1 244 533 respektive 969 408. För 3DMark Wild Life Extreme blev värdena 3 815 kontra 3 652. Vi fortsatta sedan med några spelfokuserade tester. Detta trots att S23 Ultra inte är en speloptimerad mobil så var det intressant att se skillnaderna jämfört med föregående modell och i GFX Aztek Vulkan High landade vi på 61 vilket ska jämföras med 29 för S22Ultra och i GFX Aztek ES 3.1 High var skillnaden 55 mot 30 vilket är en mycket tydlig indikation på den markant förbättrade prestandan som S23 erbjuder.

Nästa fråga vi då kan ställa oss är vad vi ska göra med denna utökade prestanda och när och om vi behöver den? Svaret på detta skulle vi säga helt och håller beror på hur du planerar att använda mobilen. För mer grundläggande användning som mail och surfande så är skillnaden obefintlig och är du en extremgamer så finns mobiler som erbjuder mer spelorienterad prestanda till ett lägre pris. Men tillhör du skaran som använder mobilen i ett mer produktivt syfte och kanske redigerar bilder och film direkt i enheten då har du hittar rätt och använder du Samsungs mobila gränssnitt Dex för att låta mobilen agera dator när du är på resa då känns det nästa som att du befinner dig i en dröm. För det flyt och näst intill helt harmoniska användning och växlande av program har vi aldrig tidigare upplevt med Dex och här ha r Samsung ett mycket bra säljargument som vi tyvärr delvis tycker har missats.

Ljusstark skärm

Vi fortsätter med skärmen som, precis som vanligt för Samsungs flaggskeppmodeller är en av de stora höjdpunkterna. Till det yttre så tittar vi på en 6,8 tums 3088 x 1440 så kallad Edge Quad HD+ skärm med stöd för HDR och med en högsta ljusstyrka på höga 1750 nits samt en adaptiv uppdateringsfrekvens på mellan 1 och 120 hertz vilket skapar en bra balans mellan flimmerfri användning i mer krävande miljöer som spel eller vid snabbt rullande på sidan och minimalt batteriutnyttjande och lägre värmeutveckling när vi kan nöja oss med mer statiska bilder.

Trots att skärmen till de yttre specifikationerna verkar vara av mer eller mindre samma modell som föregångaren så finns ett par skillnader. Den första, och mest märkbara, är hanteringen av den medföljande S-Pennan som även denna gång placeras i skärmens nedre vänstra kant. Funktionerna gällande pennan är desamma som tidigare modeller men skärmen har blivit mer responsiv vilket ger en bättre känsla när vi skissar eller skriver i någon av apparna. Vi upplever även en ökad precision när vi zoomar in detaljer och exempelvis ska fylla i olika områden där vi nu får en bättre kontroll vilket är ett stort plus för dig som är van att jobba med den digitala pennan.

Den andra delen, som även är direkt kopplad till den förbättrade prestandan, är multitasking. Vi kan numera utnyttja skärmens högre upplösning och format och köra flera appar simultant för utan att få minsta tendens till släpningar eller fördröjningar mellan dessa. Lägg här till att den dynamiska AMOLED skärmen ger oss magiskt detaljerade bilder och en färgåtergivning som är bland de bästa på marknaden i dag.

Dubblerad upplösning

Vi är så framme med vid det på förhand största nyheten. Detta i form av den nya superlinsen på 200 megapixel och undertecknad som spenderar en hel del tid på fotografering i alla dess former var onekligen lite extra exalterad inför detta testmoment.

S23 Ultra kommer alltså med en huvudkamera på 200 megapixel med f/1.7. Linsen som sådan är en vidvinkel med en sensorstorlek på 1,3 tum. Till denna så får vi en 12 megapixles ultravidvinkel med f/2.2, en primär telefotolins på tio megapixel som erbjuder tre gångers optisk zoom med f/2.4 samt en kompletterade tolvmegapixles lins med en optisk hybridzoom med f/4.9. Den maximala digitala zoomen är fortfarande 100 gånger.

Vad innebär då detta när det kommer till bilder. Rent tekniskt så skulle man kunna säga att vi får nästan dubbelt så mycket detaljer i varje foto jämfört med S22Ultrans 108 megapixels kamera vilket borde ge oss ett bättre utrymme för att zooma in på bilder utan prestandaförlust vid efterbearbetning.

Men när vi sedan jämför bilder tagna med S22U och S23U så är inte skillnaden så stor som vi hoppats på utan i de flesta fall så skulle vi till och med vilja säga att skillnaden ligger inom en sorts felmarginal. Men det finns två markanta skillnader som verkligen kan göra skillnad mellan de båda modellerna. Den första är enhetens OIS samt hastigheten och precisionen för fokusering. Med S23 Ultra så hittar kameran rätt skärpa snabbare och bilden tas betydligt snabbare vilket gör att vi, framför allt på rörliga objekt, oftast får bra bilder direkt vid första tagningen.

Den andra noterbara skillnaden är modellens integration med Expert Raw. Detta är Samsungs app för att kunna fota och jobba direkt med RAW format. Lösningen har till S23 blivit än bättre och även här markant snabbare och med mindre känslighet för handskakningar så kan vi nu ta riktigt bra bilder på natten, utan behov för att använda en separat gimbal funktion.

Ytterligare en del som vi märker en klar förbättring på gäller filmande i miljöer med sämre omgivande ljus. Dessa blev tidigare ojämna när det kommer till kontrast men har med S23 Ultra fått en mer harmonisk lösning där svärta och ljusstyrka håller sig lika över hela ytan. När vi så pratar filmande så har även bildhastigheten ökats vid filmande i 8K där vi numera kan använda 30 bilder per sekund jämfört med 24 för S22 Ultra.

Till detta så får vi även en ny Selfiekamera på tolv megapixel med f/2.2 vilket från start kan ses som en nedgradering från föregående modells 40 megapixel. Men vid närmare granskning så stödjer den nya linsen Super HDR vilket ger bättre ljus och färghantering samt att vi numera kan filma 4K video med upp till 60 bilder per sekund vilket är en dubblering jämfört med S22Ultra.

Långsam snabbladdning

När vi kommer till batteriet så har det samma kapacitet som föregående modell med 5000 milliampertimmar. Trots att vi får samma utgångskapacitet så skiljer sig den faktiska tiden som vi kan använda mobilen baserat på vad vi väljer att göra med den jämfört med S22Ultra. Undertecknad spenderar i omgångar en del tid på tåg vilket gör att filmtittande är en bitvis uppskattad syssla. I dessa lägen, när vi spelar upp videofilmer, så räcker batteriet på S23U nästan tre timmar längre jämfört med S22U. Skulle vi däremot börja spela spel, ladda upp, eller ner, bilder med mera så är förhållandet omvänt och det märks här att den nya kraftfullare hårdvaran tar ut sin rätt. Men oavsett så håller batteritiden klart bra och det ska mycket till för att vi inte ska klara oss genom en arbetsdag på en laddning.

Ser vi däremot till laddningen så är denna inte lika roligt. När allt fler konkurrenter maximerar laddtekniken och erbjuder 100 watt eller högre laddning så stannar S23Ultra vid blygsamma 45 watt vilket kompletteras med en 15 watts QI laddning och en 4,5 watts omvänd trådlös laddning. Till detta så fortsätter Samsung trenden med ett inte inkludera en laddare vilket vi ur ett miljöperspektiv kan förstå men som sett till den höga prislappen nästan känns lite larvigt.

Vi avrundar med att kort nämna ljudet som, lite som vanligt, inte är det högsta när det kommer till mobila enheter men som upplevs som ett lyft gentemot föregående modell och som med stöd för Dolby Atmos ger en mycket bred och tydlig ljudbild som håller sin klass även vid max volym vilket enligt undertecknad är värt mer än en skorrande högre ljudnivå.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare: Samsung, www.samsung.se

Cirkapris: 16 990 inkl. moms, 13 592 exkl. moms

CPU: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Ram: 12 GB

Lagring: 512 GB

Batteri: 5000 mAh

Mått: 163.4 x 78.1 x 8.9mm

Vikt: 233 gram

Laddning: 45 watt

Skydd: IP68, Gorilla Glass Victus 2

Skärm: 6,8 tum

Max upplösning: 3088 x 1440

Högsta ljus styrka: 1750 nits

Uppdateringsfrekvens: 1-120 Hz

Kameror: 200MP+ 12MP + 10MP + 10 MP + 12 MP Selfie