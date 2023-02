OnePlus 11 5 / 6 Betyg 10 890 kr Pris För Tilltalande design, imponerade laddning, senaste hårdvara, jämn och hög bildkvalité över samtliga linser, adaptiv uppdateringsfrekvens, bra ljud, Dolby Vision HDR, färdig för WiFi7 Emot Modellen presterar av någon anledning sämre jämfört med snittet för hårdvaran, skärmen är av en lite äldre modell, zoomen kunde vara betydligt bättre Rekommenderas till Med OnePlus 11 får du en allsidig mobil med mycket bra kameraegenskaper till ett pris som känns helt rätt

Snyggare, snabbare och ett tydligt steg i rätt riktning

Oneplus resa som mobilföretag har varit lite upp och ner där man från början hade en tydlig vision om att ta fram pris- och funktionsmässigt imponerande mobiler som delvis baserades på en av de starkaste och mest spridda gemenskaper vi sett på mobilsidan. Men under åren som gått så har företaget genomgått flera förändringar vilket bland annat omfattat Carl Peis, en av Oneplus grundare, avgång och ett allt närmare samarbete med Oppo. Sett utifrån så skulle vi vilja säga att många av dessa förändringar varit av lite mer negativ art vilket även gjort att mobilerna inte nått samma höjder som de initiala modellerna. Men så äntligen, med senaste Oneplus 11 så känner vi åter igen att företaget tagit ett stort kliv i rätt riktning med en av de bästa mobilerna på flera år.

Kraftfull hårdvara

Den första som slår oss när vi packar upp mobilen är dess exklusiva yttre. Vår modell har en grön färg, men det är inte någon mörkare nyans utan en mildare smaragdliknande ton som tillsammans med rundade former och en yttre ram som löper samman med mobilens runda kameralösning ger ett riktigt premium intryck och vi skulle säga att här har OnePlus lyckats riktigt bra och detta är företagets snyggaste mobil till dags datum.

Mobilen mäter 163,1 x 74,1 x 8,53 millimeter och väger 205 gram och ligger helt perfekt i handen. Vi får även direkt tillgång till OnePlus klassiska alert slider vilken är placerad precis där kameradelen fäster i ramen. På undersidan så hittar vi som vanligt mobilens USB-C anslutning vilken används för att snabbladda det 5000 milli amper kraftfulla batteriet med 100 watt så kallad Supervooc teknik. Detta är en teknik som ger oss en full laddning på bara 25 minuter. För att minimera skador på batteriet under den snabba ladd processen så är mobilen utrustad med en så kallad Battery Health Engine (BHE) vilken har en grund i en smart algoritm som både optimerar och skyddar laddningen och som har en viss form av självläkande förmåga för mobilens battericeller. Som ett ytterligare skydd för konsumenterna så uppfyller även mobilen TÜV Rheinland certifiering gällande laddningen.

Vad som är lite synd, om vi ska vara kritiska, så är det att enhetens USB port fortfarande är av version2 vilket gör att kabelbaserad dataöverföring blir onödigt långsam. På insidan så hittar vi övrigt den senaste hårdvaran i form av en Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 processorn vilken kompletteras med Adreno 740 GPU, X70 5G chipp, 16 gigabyte LPDDR5X minne och 256 gigabyte UFS4 lagring. Detta borde ge oss en mycket bra prestanda och vi ska här inte säga att den på något sätt är dålig då det utan tvekan är Oneplus snabbaste mobil i skrivandes stund. Men, det känns som att Oneplus valt att delvis strypa prestandan för att inte överhetta mobilen, för när vi jämför olika mobiler med samma CPU bas så ligger Oneplus något under snittet och detta trots att mobilen i detta läge aldrig blir varmare än 45 grader.

För att sätta lite siffror på prestandan så levererar Oneplus 11 en singeltrådsprestanda på 1476, multitrådsprestanda på 4914 samt ett resultat i 3DMark Wildlife på 3653 vilket ska jämföras med vårt snitt för motsvarande hårdvara på 1502, 5095 respektive 3724.

Detta kan så klart dels vara en fördel då vi med en låg temperatur troligen får en längre livslängd och en mer behaglig användning. Men samtidigt så har mobilen en helt nyutvecklad ångkammare och kylsystem som borde göra att vi kunnat pressa chippet till max med bibehållen låg arbetstemperatur. Men vem vet detta kanske är något som kommer att låsas upp med kommande firmware uppdateringar.

Skärm med plus & minus

Oneplus 11 har stöd för dubbla nano-SIM och stödjer 2×2 MIMO och även WiFi7. Den senare kommer däremot att vara inaktiverad från start innan standarden har blivit godkänd i berörda länder. Men tanken med en framtidssäkrad lösning är helt klart ett smart drag. Till detta så får vi även BT5.3 med stöd för aptX HD, aptX, LDAC, LHDC, AAC och SBC. Dessa kompletteras med dubbla så kallade Reality högtalare med stöd för Dolby Atmos och här finner vi en av mobilen starka sidor för ljudet är både rent och tydligt oavsett ljudnivå och lösningen fungerar utan tvekan riktigt bra för både spelande och olika former av underhållning.

Vi kommer så till skärmen vilken vi är lite kluvna inför. Skärmen är på 6,7 tum med en högsta upplösning på 3216 x 1440 med 525 ppi. Skärmen har en dynamisk uppdateringsfrekvens på mellan 1-120 hertz och baseras på en Super AMOLED med LTPO vilken erbjuder stöd för såväl sRGB och Display P3 samt tiobitars färgdjup. Så långt är allt toppen och vi erbjuds levande färger och en skärm som passar såväl snabba, flimmerfria spel, filmtittande eller snabbt växlande mellan olika appar.

Men tittar vi lite närmare på skärmen så ser vi att det är samma panel som Samsung använde för dryga två år sedan vid namn E4 i stället för den nyare E6 modellen som både är ljusstarkare och samtidigt strömsnålare samt svalare. Om detta är ett val för att hålla nere priset låter vi vara osagt men vi tycker helt klart att det är ett lite märkligt val. Ett plus å andra sidan är att skärmen har stöd för Dolby Vision HDR som med rätt material verkligen höjer användarupplevelsen.

Bra bilder oavsett lins

Ett av de områden som vi tidigare, till och från, har kritiserat Oneplus för när det kommer till kameralösningen har varit linsernas ojämna prestanda där de sekundära linserna inte riktigt levt upp till den primära. Till denna modell så har detta förändrats rejält och vi hittar här, enligt oss, den största behållningen med mobilen då samtliga linser håller en mycket hög nivå och erbjuder riktigt bra bilder.

Som huvudlins hittar vi en 50 megapixles IMX890 sensor med OIS och f/1.8. Denna kompletteras med 48 megapixles 115 graders FOV UW lins baserad på Sonys IMX581och f/2.2 samt en 32 megapixels telelins baserad på Sonys IMX709 med f/2.0. Linserna har dessutom kalibrerats tillsammans med Hasselblad vilket ger oss en mycket bra färgåtergivning som utan tvekan placerar mobilen i det övre bildkvalitets skitet.

Ser vi till de få nackdelar som finns med kameran så gäller dessa zoommöjligheter. Kameran erbjuder en dubblerad optisk zoom vilken är klart bra men när vi går över till digital dito så märks vissa begränsningar och här finns en del att önska.

Avslutningsvis så har vi videomöjligheterna där mobilen stödjer 8K video i upp till 24 bilder per sekund eller 4K i antingen 30 eller 60 bilder per sekund. Båda lägena ger en ok filmupplevelse som inte utmärker sig på varje sig ett positivt eller negativt vis. Så för att kort summera så får vi med Oneplus 11 en uppdaterad mobil med flaggskeppsvisioner till ett attraktivt pris där framför allt laddning och kamerafunktioner lyfter helhetsintrycket.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : OnePlus, www.oneplus.com

: OnePlus, www.oneplus.com Cirkapris : 10 890 kr inkl. moms, 8 712 kr exkl. moms

: 10 890 kr inkl. moms, 8 712 kr exkl. moms CPU : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 Lagring : 256 GB

: 256 GB Ram : 16 GB

: 16 GB Mått : 163,1 × 74,1 × 8,53 mm

: 163,1 × 74,1 × 8,53 mm Vikt : 205 gram

: 205 gram Skärm : 6,7 tum

: 6,7 tum Upplösning : 3216*1440 @525ppi

: 3216*1440 @525ppi Skärmtyp : Fluid AMOLED

: Fluid AMOLED Batteri : 5000 mAh

: 5000 mAh Kamera : 50 MP + 48 MP + 32 MP + 16 MP front

: 50 MP + 48 MP + 32 MP + 16 MP front WiFi : 2×2 MIMO WiFi7

: 2×2 MIMO WiFi7 Blåtand: V5.3 med aptX, aptX HD, LDAC, AAC