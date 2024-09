Test: Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro XL 5 / 6 Betyg 14 490 kr Pris För Mycket bra kameralösning, bra batteritid, tilltalade design, gedigen konstruktion, bra ljud, mycket trevlig och ljusstark skärm, snabbt gränssnitt oavsett vad vi gör, en allsidig mobil. Emot Borde inte få säljas med bara 128 GB lagring, inte den snabbaste laddningen, flera funktioner är inte tillgängliga i Sverige än, super zoomen är inte lika imponerade som övriga kameralösningar. Rekommenderas till Även om priset gått upp så är Google Pixel 9 Pro XL en allsidig mobil som framför allt passar dig som fotar och filmar mycket med mobilen.

Google Pixel 9 Pro XL är kanske mobilen med årets högsta potential men vi får även lite Cortana vibe.

Vi ska här börja med lite av en spoiler alert då vi direkt måste säga att Google Pixel 9 Pro XL mycket väl kan vara årets bästa mobil totalt sett. Mobilen är inte bäst på allt men vi skulle säga att den toppar flera kategorier och i övriga så ligger den i varje fall topp tre till fem vilket sammantaget gör den till en potentiell vinnare. Men detta under förutsättning att du bor i rätt land. För flera av de unika funktioner som mobilen erbjuder fungerar bara i vissa ”större” länder och hit hör som bekant inte Sverige. Nu finns visserligen vissa genvägar för några av funktionerna som att byta språk till engelska, franska eller kanske tyska, men vissa funktioner kräver även att du befinner dig i rätt land. Nu säger Google att de arbetar på en lösning och att det kommer att komma uppdateringar som gör att vi kan använda ”nästan allt” i Sverige och det är detta som ger oss en lite otäck flashback till Microsofts lansering av sin digitala assistent Cortana från 2014. Detta var en lösning som hela tiden hade svenska som språk ”precis runt hörnet” men det kom aldrig. Faktum är att det även finns delar som Google lovat lansera på föregående modeller som ännu inte dykt upp så vi får ta detta med en nypa salt och i stället fokusera på det som vi kan göra här hemma.

Storebror i trion

Google Pixel 9 lanseras i tre olika modeller: Pixel 9, Pixel 9 Pro samt Pixel 9 Pro XL vilket är den modell som vi har testat. Sedan finns så klart även en vikbar enhet kallad Pixel 9 Pro Fold men denna lägger vi inte in i denna kategori. Detta gör att vi som konsumenter får ett mer alternativ jämfört med föregående serie. Sedan kan så klart diskuteras om det ska klassas som tre olika modeller eller bara två. För ser vi till skillnaderna mellan de olika modellerna när det kommer till hårdvara så har Pro och Pro XL samma bas men med den enda skillnaden att XL kommer med en större skärm. Pixel 9 har å andra sidan en lite enklare uppsättning med en mindre kameralins, mindre ram och lite enklare skärm.

Vi har som sagt fokuserat på storebror Pro XL som är en 6,8 tums modell som mäter 162,8 x 76,6 x 8,5 millimeter och väger 221 gram. Mobilen har en stomme i en aluminiumram med raka sidor och mjuka hörn vilket delvis för tankarna till ett alternativt mobilmärke. Modellen har försetts med Gorilla Glass Victus 2 förstärkning på både fram- och baksida och mobilen ska vara den tåligaste modell som Google lanserat. Självklart kommer enheten även med ett IP68 skydd vilka idag närmast är en standard för toppmodellerna.

En av nyheterna jämfört med föregående modell är kameraplaceringen. Vi får denna gång en långsmal uppbyggnad på mobilens övre del där enhetens tre linser, mer om dessa nedan. Lösningen är dock både riktigt snygg då den gör att mobilen sticker ut samtidigt som den är mer praktisk jämfört med tidigare lösning då vi nu får en bättre balans när mobilen placeras med linserna mot bordet.

Ytterligare en del som vi gillar med mobilen är en så larvig sak som knapparna som är placerade i ramen och kommer i mjuka rundade former. Dessa ger en distinkt kvalitetskänsla när vi trycker på dem och vi får ett bra gensvar. I botten så hittar vi en USB3.2 port vilken används för laddning av det 5060 milliampertimmar kraftfulla batteriet. Det senare kan laddas med PD3 och 37 watt, vilket är i klenaste laget, eller med 23 watts trådlös laddning via Pixels egen lösning eller 12 watt via normal QI laddning. I siffror så innebär detta att vi kan ladda mobilen upp till nästan 65 procent på 30 minuter vilket är ok. Framför allt med tanke på mobilens energieffektivare hårdvara som gör att vi kommer nästan 13 timmar på en full laddning.

AI orienterad processor

Ser vi till övriga anslutningar så stödjer mobilen såväl 5G som Wifi 7 och Blåtand 5.3 med stöd för A2DP, LE och aptX HD . Vi ska här höja en liten varning då vi hört att 5G inte kommer att vara tillgängligt på enheten i vissa länder i skrivandes stund. Varför det är så har vi inte heller något svar på men det kan vara värt att kontrollera om du reser mycket i olika länder.

Vidare har mobilen stöd för UWB och kommer med en mycket bra integrerad GPS (L1+L5), lösning som använder GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS och NavIC och som vid våra tester erbjuder en av de mest precisa avståndsmätningarna. Vi får dessutom en snabb i-skärmen ultrasonic fingerstrycksläsare som efter en del trixande med att registrera fingrar fungerar fläckfritt.

Går vi över till övrig hårdvara så drivs mobilen av Googles nya 4 nanometers Tensor G4 processor vilket är en klassisk åttakärning lösning som inte riktigt når upp till konkurrerande flaggskeppsmodellers prestanda vid benchmark tester men som vid vardaglig användning presterar mycket bra och som tillsamammans med Gemini Nano med Multimodality och Titan M2 erbjuder flera AI baserade funktioner som vi förhoppningsvis kommer att få stifta närmare bekantskap med även i Sverige.

I övrigt så kommer mobilen med 16 gigabyte ram vilket kommer till nytta när vi använder de olika godkända AI programmen men som även hjälper till att snabbt växla mellan öppna appar. Vi kan sedan välja att få modellen med allt från 128 till 1024 gigabyte UFS3.1 lagring och här har vi nästa del som vi ställer oss lite frågande till. Hur kan det komma sig att en flaggskeppsmodell anno 2024 kan lanseras med så lite som 128 eller även 256 gigabyte lagring måste vi säga är lite av ett skämt. För även om vi har tillgång till molnet så känner vi inte för att vara beroende av Internet för att kunna göra vad vi vill, när vi vill och med alltmer kraft i mobilen så vill vi även ha bilder och filmer tillgängliga här i alla lägen.

Till detta så erbjuder mobilen även integrerade stereohögtalare som ger utmärkt samtal kvalité och även gör ett fullgott jobb med att spela upp såväl musik som film-, eller spelljud när vi inte använder blåtandshörlurar. För någon 3,5 millimeters port finns inte så vill du använda denna form av lurar så rekommenderas att du först ansluter en liten USB-C DAC med hörlursport i.

Grymma bilder

Vi fortsätter med att titta närmare på skärmen som är en LTPO OLED modell men en dynamisk uppdateringsfrekvens på mellan 1 och 120 hertz. Skärmen erbjuder en högsta upplösning på 1344 x 2992 med en högsta ljusstyrka på hela 3000 nits. Vi lyckas inte uppmäta mer än 2 865 men även denna är extremt bra och vi har aldrig några bekymmer att använda mobilen även i direkt dagsljus.

Över lag så är skärmen en av de bästa vi testat, även om den inte riktigt når upp till Samsungs toppmodeller, med levande, äkta färger som passar lika bra till vardagligt surfande och mailande till spelande och filmtittande. Ett extra plus för skärmen får vi när vi kommer till redigering av bilder där vi enkelt kan zooma in och markera specifika objekt för att sedan justera dessa efter våra önskemål.

Vi går så tillbaka till enhetens kameralösning och här möter vi det i särklass bästa med Google Pixel 9 Pro XL. Enheten kommer med en primär vinkellins på 50 megapixel med f/1.7 och stöd för PDAF samt OIS. Till denna så får vi en 48 megapixels ultravidvinkel med 123 graders FoV samt stöd för makro på två centimeter. Även denna erbjuder ett högt ljusinsläpp med f/1.7. Slutligen så finns en telelins som även den är på 48 megapixel med f/2.8 vilken stödjer fem gångers optisk och tio gångers AI förstärkt optisk zoom eller upp till 30 gångers superzoom.

Vad innebär då detta i verkligheten. Vid en första anblick, när vi tittar på bilderna i mobilen, så märker vi ärligt talat inte någon större skillnad mot andra toppmodeller eller ens föregående Pixel modell. Men detta är inte så konstigt då vi i detta lite mer kompakta format får det mesta att se bra ut. Men när vi i nästa skede använder bilderna, eller filmer, på en dator och jobbar vidare med dem i exempelvis Adobs programsvit eller DaVincis Resolve så ser vi alla de extra detaljer som linserna fångar och oavsett om vi fotar porträtt, tar naturbilder eller fångar en soluppgång över dimmiga ängar så finns en perfekt harmoni i färger med tydliga kontraster och en underbar detaljrikedom som vi aldrig tidigare mätt upp med en mobilkamera.

Vi skulle säga att kameralösningen är den bästa vi någonsin testat med ett litet undantag och det är bilder som tas med maximal zoom. Dessa tenderar att lite tappa pixelskärpa och här ser vi ett par alternativa modeller som lyckas i varje fall minst lika bra om inte bättre.

Självklart kommer enheten även men en Selfie kamera och även här hittar vi en ultravidvinkellins som denna gång är på 42 megapixel med f/2,2 och 103 graders FoV. Ett litet extra avslutande plus för mobilens möjlighet att filma i sämre omgivande ljus där även enhetens bildstabilisator gör ett enastående jobb.

Till allt detta så erbjuder mobilen mängder av funktioner och finesser. Vissa av dessa är klassiska Androidbaserade lösningar som finns tillgängliga på andra mobiler men många är direkt kopplade till Pixel enheterna och vår tanke är att återkomma med en total genomgång av dessa så snart merparten får stöd för Sverige och svenska.

Så till den avslutande frågan, är det ändå värt att köpa Google Pixel 9 Pro XL? Det är så klart inte helt enkelt att säga ja eller nej på detta. För trots allt så handlar det om en mobil som kostar runt 15 000 kronor att köpa och detta för det lägsta lagringsalternativet. Nu erbjuder dock Google dubbla lagringen till samma pris vilket så klart är ett plus men det är ändå mycket pengar. Men tar du mycket bilder och vill ha en mobil med bra batteritid och mängder av funktioner som troligen blir än fler inom kort så skulle vi säga att det i skrivandes stund är svårt att hitta en bättre mobil.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare: Google, www.google.com

Cirkapris: 14 490 inkl. moms, 11 592exkl. moms

Skärm: 6,8” LTPO OLED

Upplösning: 1 344 x 2 992

Uppdateringsfrekvens: 1-120 hertz

Ljusstyrka: upp till 3000 nits

Mått: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm

Vikt: 221 gram

Batteri: 5060 mAh

Minne: 16 GB LPDDR5

Lagring: 256 GB

CPU: Google Tensor G4 Titan M2 -säkerhetsprocessor

Kamera: 50 + 48 + 48 + 42 MP selfie

Trådlöst: WiFi7 + BT 5.3, A2DP, LE och aptX HD