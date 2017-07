Routrar för rörlig fot

Tre nya routrar för 4G ger valfrihet till alla som behöver snabb internettillgång utanför hemmet eller arbetsplatsen.

Från TP-Link, känd tillverkare av nätverksprodukter, kommer tre nya enheter för mobilt Wi-Fi, avsedda att uppfylla olika behov av mobilt trådlöst nätverk. Samtliga har SIM-plats för 4G/LTE.

Archer MR400 är en höghastighetslösning avsedd för stationärt bruk. Med en nedladdningshastighet på upp till 150 megabit per sekund levererar den ett snabbt Wi-Fi-nätverk på 867 megabit per sekund vid 5 gigahertz och 450 megabit per sekund vid 2.4 gigahertz. Enheten har externa antenner och en nätverksport med möjlighet till LAN- eller WAN-anslutning. Priset är 2 000 kronor.

M7650 är en portabel enhet med Cat11-stöd som ska kunna ge nedladdningshastigheter på upp till 600 megabit per sekund. Dubbelbandet ska kunna ge 867 megabit per sekund på 5 gigahertz och 300 megabit per sekund på 2,4 gigahertz, till upp till 32 samtidiga användare. Routern är utrustad med ett batteri på 3 000 milliamperetimmar, vilket ska ge 15 timmars drift, och har en kortplats för 32 gigabyte extra minne. En display visar all information och styrning kan också hanteras via en app. Priset är 1 600 kronor.

M7450 är något mindre, men har samma specifikationer och funktioner, förutom internethastigheten. Stöd för Cat6 ger 300 megabit per sekund vid nedladdning och 50 megabit per sekund vid uppladdning, till priset 1 400 kronor.