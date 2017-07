Saknade ikoner

Fråga

Jag var på en kort semester och stängde av mitt system via knappen på skarvdosan. Vid hemkomst startade jag so vanligt och laddade ned de uppdateringar som dykt upp under min frånvaro. När jag gjorde det märkte jag att alla mina gamla skrivbordsgenvägar som jag haft kvar sedan Windows 7 var borta från skärmen.

I deras ställe fanns en ny ”ikon” som gjorde det möjligt för mig att söka på alla applikationer på systemet. På nätet hittade jag flera referenser till saknade genvägar, som alla råder mig på att högerklicka på skrivbordet för att hitta ett alternativ för att aktivera genvägsikonerna.

Jag har högerklickat över hela skärmen utan att lyckas. Den här ”stationära appen” har inga alternativ och högerklickning var som helst på skrivbordet gör ingenting.

Det här är mest en olägenhet, eftersom allting fungerar bra, men att ha dessa genvägar var mycket bekvämare än att använda den (tydligen nya) Windows 10-metoden. Om jag öppnar Utforskaren och tittar i skrivbordsmappen finns alla mina ikoner där, så uppenbarligen är de bara gömda på själva skrivbordet.

Det enda jag inte har kunnat hitta är ett enkelt sätt att komma åt Papperskorgen, eftersom dess ikon är bland de saknade. Jag måste använda CCleaner för att ta bort raderade filer. Jag har använt Window 10 i över sex månader, nu och det här är det första problemet jag har.

”Förvirrad”

Svar

Det låter som ett mycket trivialt fel. Min enkla gissning är att du av misstag råkat sätta datorn i surfplatteläge. Klicka på Åtgärdscenter längst ned till höger på Aktivitetsfältet. Klicka sedan på Surfplatteläge för att stänga av det och återgå till normal visning.