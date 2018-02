Mobilrouter från Netgear

På den stora mobilmässan i Barcelona fanns inte bara mobiler – utrustning för trådlöst nätverk visades också upp, bland annat från Netgear.

2017 lanserade Netgear världens första mobila enhet med stöd för gigabithastigheter via LTE,. Nu kommer Nighthawk M1 Gigabit LTE Mobile Router (MR1100) till Sverige och kan köpas utan SIM-lås med stöd för majoriteten av teleoperatörer och dataabonnemang.

Nighthawk M1 erbjuder bland annat mobilt bredband med nedladdningshastighet på upp till en gigabit per sekund och 150 megabit per sekund uppladdningshastighet via 4G LTE Advanced Cat 16 med fyrbands Carrier Aggregation och 4×4 MIMO.

Bredbandsförbindelsen kan delas av upp till 20 Wi-Fi-enheter samtidigt och enheten har ett batteri som räcker ett dygn mellan laddningarna. Dessutom finns Wi-Fi/Ethernet offloading – byt mellan LTE-baserat mobilt bredband och fast bredband via Wi-Fi eller Ethernet.

Enheten har ethernetanslutning och två USB-portar (typ A och C), samt stöd för för externa 4G/3G-antenner. Priset är 3 500 kronor.