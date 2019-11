I takt med att Google mjukar upp skyddet i Chrome mot funktioner att spåra dess användare gör Firefox tvärt-om och blockerar över 2000 trackers.

Med stor makt kommer stort ansvar brukar man ju säga, och i takt med att Googles webbläsare Chrome blivit den dominerande dito på marknaden har Google också gradvis mjukat upp skyddet för dess användare mot olika former av trackers, alltså funktioner inbyggda i webbsidor för att hålla koll på dig, vilka webbsidor du besökt och när du gjorde det. Allt detta bottnar givetvis i att kunna mäta dig och dina vanor på Internet så nära som möjligt för att kunna visa så pass träffsäkra annonser som möjligt, något som givetvis ligger Google varmt om hjärtat då merparten av bolagets intäkter kommer från annonsförsäljning. Försök som ”Do not track”-funktionen i de webbläsare vi har nu, där en användare kan be en webbsida att inte spåra dem om funktionen är påslagen, har misslyckats totalt eftersom i princip ingen respekterar användarens val.

Webbläsaren Firefox, som utvecklas av Mozilla-stiftelsen, har inte några sådana incitament. Det som startade som en vidareutveckling av källkoden från webbläsaren Netscape Navigator sågs först närmast som en frälsning från Microsofts webbläsare Internet Explorer men tappade efter några år marknadsandelar till Chrome som lanserades av Google i september 2008. I takt med att Chrome och Apples alternativ Safari blev snabbare och snabbare gick Firefox i motsatt riktning och ett tag fanns det frågetecken om Firefox faktiskt skulle överleva eller inte.

Något har dock hänt med Firefox. Webbläsaren har blivit snabbare igen och med det inbyggda stödet för att blockera trackers har det blivit en av de få webbläsare, kanske den enda webbläsaren egentligen, som tar användarnas privatliv och rättigheter på allvar. Ett bra exempel på detta är just blockeringen av trackers som initialt infördes i utvecklarversionen av Firefox i juli i år och sedan i den allmänna versionen i september. Resultatet lät inte vänta på sig – på fyra månader har Firefox blockerat en halv miljard försök från att spåra dess användare, vilket motsvarar drygt 175 försök till att spåra en enda användare varje dag. Totalt sett har Firefox inbyggd blockering mot över 2000 trackers, helt automatiskt.

Apple har vidtagit liknande steg i sin webbläsare Safari på samtliga av bolagets plattformar i de versioner som är aktuella nu.