Kanske har ingen berättat för Microsoft att det redan finns en bunt webbläsare för Linux, men oavsett vad så funderar nu mjukvarujätten på att släppa en egen för operativsystemet.

Microsofts kärleksaffär med Linux fortsätter blomstra. Bolaget har sedan tidigare släppt sitt Windows subsystem for Linux, WSL, som låter användare av Windows 10 i praktiken köra en hel Linuxdistribution under Windows, och andra programvaror som Visual Studio Code har även de släppts för Linus Torvalds operativsystem. Nu funderar Microsoft på att ta det hela ett steg till där de via Twitter på ett ganska o-Microsoftigt sätt meddelar att de funderar på att portera sin webbläsare Edge till Linux.

Givet att den nya versionen av Edge bygger på webbläsaren Chromium, som redan finns för Linux, borde den porteringen inte bli allt för smärtsam.

Microsoft har även bett de som använder Linux i sitt dagliga arbete som utvecklare att fylla i ett formulär så de kan uppskatta hur stort intresset är. Om du är intresserad kan du göra det samma här.