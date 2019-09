Det tog inte många ögonblick efter att Edward Snowdens självbiografi lanserats förrän den amerikanska regeringen meddelar att de stämmer författaren.

När Edward Snowden avslöjade vad de amerikanska säkerhetstjänsterna NSA och CIA ägnar sig åt i form av avlyssning runt om i världen visste han säkerligen att han inte gjorde sig några vänner hos de amerikanska myndigheterna. Genom åren har USA försökt få Snowden, som lever i Ryssland med politisk asyl, utlämnad och förd inför skranket, men än så länge har han lyckat hålla sig undan.

Vill att Edward Snowden ska bli utan ersättning

Nyligen släppte Edward Snowden sin självbiografi med namnet I allmänhetens tjänst, vilket tycks ha retat upp amerikanerna ännu mer som nu stämmer Snowden. Syftet med stämningen är inte att stoppa boken, vilket man skulle kunna tro med tanke på dess innehåll, utan att straffa Snowden för att han publicerat en bok utan att först låta den kontrolleras av sina tidigare uppdragsgivare inom NSA och CIA. Detta är nämligen ett krav för anställda och konsulter som verkar inom den amerikanska säkerhetstjänsten. Enligt ett pressmeddelande från det amerikanska justitiedepartementet är syftet istället att lägga beslag på alla intäkter från försäljningen av boken:

The United States’ lawsuit does not seek to stop or restrict the publication or distribution of Permanent Record. Rather, under well-established Supreme Court precedent, Snepp v. United States, the government seeks to recover all proceeds earned by Snowden because of his failure to submit his publication for pre-publication review in violation of his alleged contractual and fiduciary obligations.

Edward Snowden lever sedan år 2013 i Ryssland och har nyligen sökt politisk asyl i Frankrike.