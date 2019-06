Apple hade mycket att berätta, det var snabbt tydligt för de som tittade på presentationen under måndagskvällen, svensk tid. Tempot var högt och trots att både en och annan presentatör stakade sig fanns det plats för spännande nyheter, ett par riktigt roliga skämt och Apples hittils dyraste, och snabbaste, dator.

I normala fall brukar Apple ta tid på sig och berätta hur många som besöker deras butiker eller någon annan trivia för att visa alla de som tittar på huvudanförandet på utvecklarkonferensen World wide developer conference, WWDC, att Apple går som tåget. Denna gång fanns det uppenbarligen inte tid för det då Apple och dess vd Tim Cook inledde i rasande fart. Nyheter om de Ios-baserade operativsystemen Tvos och Watchos, för Apple tv respektive Apple watch, avhandlades innan motsvarande nyheter för Iphone och Ipad, som nu får sitt egna operativsystem i form av Ipados, presenterades.

Nyheterna i Ipados kan främst beskrivas som främjande för de som vill arbeta med flera saker samtidigt, samt att det äntligen ska gå att inte bara ansluta USB-minnen och SD-kort till Ipad utan också digitalkameror för de som arbetar på fältet och snabbt vill kunna arbeta med materialet i exempelvis Photoshop. Apple presenterade också nya funktioner där användaren kan begränsa hur mycket och hur ofta tredjeparts-applikationer kan dela med sig var enheten, och därmed sannolikt också dess användare, befinner sig. Apple har länge tryckt hårt på att Ipad är den nya generationens datorplattform och nu har plattformen också tagit ett stort steg i den riktningen där Ipados äntligen får stöd för styrplattor och möss som ansluts via antingen bluetooth eller USB.

För de som tröttnat på att använda sitt Facebook- eller Google-konto (två exempel Apple explicit nämnde på scen) för inloggning till andra sajter, applikationer och tjänster, kanske på grund av att de vill lämna tjänsterna eller på grund av oro för hur mycket data som läcker genom webbläsarens kakfiler, presenterade Apple en ny tjänst kallad Sign in with Apple (logga in med Apple) där Apple genererar en e-postadress som inte går att koppla direkt till användaren. Inloggning sker genom touch-id eller face-id beroende på vilken generation av Iphone eller Ipad man använder och effekten för applikationen eller webbsajten blir helt enkelt att de inte får någon användbar data i form av en e-postadress att sälja vidare. Nackdelen blir givetvis att man låser in sig ännu mer i Apples ekosystem i form av att man behöver behålla sitt konto hos bolaget för att kunna logga in.

Om detta också kommer fungera med touch-id på Macbook pro meddelade inte Apple, men det lär visa sig.

Ipad som andra-skärm till din Mac

Nya versionen av Macos, 10.15, fick smeknamnet Catalina och innehåller ett antal intressanta nyheter. Itunes begravs efter 18 år och delas upp på tre applikationer, en för musik, en för poddar och en för tv-serier och film, allt givetvis kopplat till Apples olika tjänster. En intressant funktion är något Apple kallar Sidecar, där en Ipad trådlöst kan anslutas till en Mac som kör Macos 10.15 och sedan agera som en andra skärm som dessutom har touch-stöd. Detta kommer säkert bli populärt bland de som idag använder exempelvis Wacom Cintiq som är en produkt som Apple återkommande pekat ut som en konkurrent till Ipad pro.

Detta är, givetvis, ingen ny funktion som sådan – det har funnits flera lösningar från tredjeparts-tillverkare de senaste åren som låtit dig göra just detta och de kan på gott och på ont sannolikt börja se sig om efter något annat att göra nu när Apple i praktiken ger bort en funktion tredjeparts-tillverkarna tjänat pengar på.

Det som tidigare gått under smeknamnet Marzipan fick nu namnet Project catalyst – en funktion i Apples utvecklingsmiljö Xcode som gör det möjligt att enkelt portera över applikationer från Ios och Ipados till Macos. Detta är ett smart grepp från Apple som sannolikt vill öka antalet Mac-applikationer i den för plattformen avsedda applikationsbutiken vilket Apple själva givetvis tjänar på i form av intäkter från sålda applikationer.

På tal om skärmar så presenterade Apple sin nya externa skärm som fått namnet Pro Display Xdr. Detta 32-tumsmonster presenterar en upplösning på 6016 x 3384 pixlar (218 dpi) i ett 16:9-format, vilket Apple kallar Retina 6k. Skärmen klarar svepfrekvenser från 47,95hz till 60hz och en rad olika referenslägen som exempelvis HDR och SRGB.

Skärmen kan fås med två olika ytor där den ena, givetvis dyrare, är mattare och ska därmed undvika att reflektera ljus – detta är minst sagt ljusår (om ordvitsen ursäktas) från Apples tidigare Cinema display-skärmar som var så reflekterande så de kunde användas som speglar.

På tal om dyrare ja – den svenska prislappen för Pro Display Xdr har inte avslöjats när detta skrivs men priset i dollar talar sitt tydliga språk. Grundpriset för den ”vanliga” modellen är 4995 dollar, den dyrare mindre reflektionsbenägna dito kostar 5995 dollar. Notera dock att detta är utan bordsstativet som Apple vill ha ytterligare 995 dollar för. Vill man montera skärmen på ett Vesa-fäste så kostar adaptern 199 dollar. I runda slängar kommer alltså denna skärm med sitt bordsstativ att kosta runt 60000 svenska kronor. De som såg direktsändningen från evenemanget noterade säkerligen hur det blev ovanligt tyst i publiken efter att prisuppgifterna presenterats och ett och annat buande hördes från publiken, något som fick presentatören på scen att tappa fattningen för ett ögonblick.

Monstret från Cupertino

Trodde du att detta var kvällens dyraste skapelse så har du dock fel. Den nya modellen av Apples arbetsstation Mac pro har äntligen presenterats och det blev en återgång till det förgångna i form av något som fungerar: ett tower-chassi med massor med hål i front och akter och massor med fläktar för att hålla det hela nedkylt. Modellen är givetvis mindre än den klassiska Mac pro-modellen från 2005 till 2012 men det är också värt att notera att Apple nu erbjuder ett specialchassi för nya Mac pro som medger rackmontering – i praktiken en rackmonterad Mac vilket företaget inte erbjudit sedan den sista generationen av Xserve från 2009.

Nya Mac pro kommer säljas med en Xeon-processor med upp till 28 kärnor, upp till 1,5 terabyte internminne fördelat på tolv minnesplatser, åtta PCIe-platser, upp till fyra terabyte SSD-lagring, ett nytt instickskort kallat Apple Afterburner för videoacceleration i samband med tyngre videoredigering och en ny arkitektur för grafikkort som enligt Apple ska göra grafikhanteringen snabbare och smidigare. Både minne och SSD-lagring ska gå att uppgradera liksom grafikkortet som kan vara fler än ett. Värt att notera är att det endast erbjuds grafikkort från AMD till Mac pro, Nvidia sitter fortfarande i frysboxen vad Apple anbelangar. Om du köper en ny Mac pro och pangar på med alla tillbehör och expansioner som finns så kan det vara en god ide att se till att strömförsörjningen hemma eller på jobbet kan leverera då datorn kan dra som mest 1400 watt eller 6,3 ampere.

Prislappen då? Mac pro har ett grundpris på 5999 dollar. Då ingår en åtta-kärnors Xeon-processor, 32 gigabyte internminne, 256 gigabyte SSD-lagring och ett Radeon Pro 580X-grafikkort. Vad en ”fullsmetad” Mac pro kan tänkas kosta vet vi inte ännu men du kan sannolikt köpa en bättre bil för samma pengar. Du får åtminstone chassit för datorn med på köpet. Alltid något.