Fråga

Nu är det så att jag inte kommer in i min gamla dator som är en Windows XP-maskin där det förmodligen ligger massor med gamla bilder som jag vill komma åt. Jag är inte så datorsmart, men kommer alltså inte in på administratörsinloggningen. Jag har dock ett gästkonto som går att öppna. Kan jag återställa lösenordet på något sätt? Eller hacka mig in? Alla bilder ligger nämligen i så fall på detta adminkonto.

Vore evigt tacksam för svar.

Anna

Svar

Det finns flera sätt att hacka din inloggning. Det enklaste som du bör prova först är att starta datorn i felsäkert läge. Håll ned tangenten F8 medan datorn startar tills du får fram en meny. Välj Felsäkert läge med kommandotolk. När kommandotolksfönstret öppnas, skriv följande:

net user användarnamn nyttlösenord

I stället för användarnamn skriver du ditt eget inloggningsnamn och nyttlösenord väljer du själv.

Alternativt kan du välja att skapa ett nytt konto med dessa kommandon:

net user nyttnamn /add

net localgroup Administratörer nyttnamn /add

När du loggat in med det nya kontot, starta Kör och skriv

netplwiz

Fönstret Användarkonton öppnas. Markera kontot med glömt lösenord och klicka på ”Återställ lösenord”. Ange ett nytt lösenord för kontot. Klart.

Om du inte är behörig att ändra konton i felsäkert läge krävs en lite mer avancerad metod. Starta ånyo i felsäkert läge med kommandotolk. Skriv

move c:\windows\system32\sethc.exe c:\windows\system32\sethc.exe.bak

copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\sethc.exe

Starta om datorn i vanligt läge. På inloggningssidan, tryck på Skift-tangenten fem gånger för att öppna Kommandotolken. Använd sedan de tidigare kommandona.

Ytterligare en möjlighet är att använda särskild mjukvara för att hacka dig in. Hämta Offline NT Password & Registry Editor här: https://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/. Skapa en CD-skiva eller USB-sticka och starta datorn med denna. Följ instruktionerna för att återställa lösenordet.

När du har hämtat vad du behöver från datorn, fortsätt inte att använda den. Windows XP är 19 år gammalt och synnerligen osäkert att bruka i dagens värld. Framför allt ska du aldrig släppa datorn i närheten av internet utan att först installera något annat operativsystem – en modern Windowsversion eller någon Linuxvariant.