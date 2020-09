Denna artikel är producerad av Datormagazin på uppdrag av NETGEAR

Netgear GS710TUP är en flexibel Ultra PoE-switch med fokus på driftstabilitet och kraftfull managering.

I takt med att tillverkare har tagit fram allt strömsnålare lösningar inom mer eller mindre alla områden har även allt fler produkter som kan drivas via PoE-baserad strömtillförsel sett dagens ljus. Parallellt med denna utveckling har även nya PoE-klasser tillkommit och trots att vi oftast bara pratat om klass 0-4 finns i skrivande stund klasser på upp till 8+ där en högre klass, med undantag av klass 0, har möjlighet till en högre effekt från switchen jämfört med klassen under.

Denna enhet, GS710TUP, är om vi ska prata klasser en klass-6 enhet då den kan tillhandahålla upp till 60 watt per port vilket ger tillräckligt med kraft för att driva bland annat högpresterande trådlösa 802.11AX-accesspunkter, kraftfullare högtalarsystem och belysning med mera. Enhetsklassen kallas även mer allmänt för Ultra60 PoE++.

Rackmonterat chassi med dedikerad Gigabit SFP-port

GS710TUP har ett vitt hölje i metall och mäter 440 x 204 x 43 millimeter. På kortsidorna finner vi dels fästen för rackmontering dels ventilationshål för passiv kylning längs den vänstra sidan. På höger sida sitter dubbla interna fläktar. Anledningen till detta är att enheten kommer med integrerad AC-adapter vilket kräver aktiv kylning.

Ser vi till framsidan så finner vi i vänster kant tre LED:er.

En Power/Cloud-LED. Detta lyser med fast grönt sken när enheten är i så kallat ”Direct Connect Web-browser Interface”-läge. Detta innebär att enheten hanteras lokalt och inte är anslutet till Netgears molntjänst Insight. Det andra läget är ett fast blått ljus vilket visar att enheten är konfigurerad och ansluten till Insight-molnet varifrån vi kan hantera, konfigurera och övervaka både switchen i sig men även övriga enheter som är anslutna till Insight.

En PoE Max/Fault-LED. Detta är en mycket intressant LED, framför allt om vi väljer att inte använda Insight. För här får vi en indikation på enhetens strömhantering. När denna LED är släckt finns tillräckligt med PoE-baserad kraft. Om det lyser gul/orange finns bara mindre än totalt sju watt tillgängligt och blinkar det gul/orange innebär det att enheten under de senaste två minuterna haft mindre än sju watt tillgängligt. Med Insight får vi denna fakta i realtid och med mer precis belastning per port.

Ett fläkt-LED. Denna lyser grönt så länge de interna fläktarna fungerar och gul/orange om fläktarna påvisar fel.

Härefter följer åtta gigabit LAN-portarna. Även dessa har på sedvanligt vis små LED:er i respektive ports övre kant. Den vänstra av dessa visar på ansluten länkhastighet medan den högra ger oss PoE-status. Om denna är släckt ger porten ingen PoE-ström, om den är grön levereras ström till ansluten PoE-enhet och är den gul/orange förekommer ett PoE-fel.

Efter PoE-portarna kommer en traditionell singel gigabitport vilken med fördel används för att ansluta till en router för internetåtkomst. Slutligen finns även en gigabitbaserad SFP fiberport vilken är perfekt för att ansluta enheten till en backbone-switch eller andra enheter över ett större avstånd, utan att behöva använda de kopparbaserade PoE anslutningarna. Värt att tänka på är att om du vill använda en tredjeparts passiv så kallad DAC-kabel får denna inte vara längre än fem meter.

Bredvid vänstra sidans LED:er sitter reset-knapp med flera funktioner. Genom att trycka in denna i två sekunder startas enheten om med bibehållna inställningar. Trycker vi in den i fem sekunder startas enheten om och återgår till fabriksinställningar och om vi håller inne knappen i tio sekunder så både fabriksåterställer vi enheten samtidigt som vi avregistrerar den hos Netgear, vilket kan vara användbart om vi vill flytta den mellan avdelningar och kontor.

Stabil hårdvarubas

Vi fortsätter med att titta på vad GS710TUP erbjuder på insidan. Motorn i denna switch ligger i en singelkärnad CPU på 500 megahertz vilken kompletterats med 128 megabyte RAM, 32 megabyte SPI Flash och 512 kilobyte paketbuffertminne vilken fördelas och används dynamiskt över anslutna portar. Modellen erbjuder en fullduplex med maximala 20 gigabit per sekund över åtta prioritetsbaserade köer baserade på WRR och strikt prioritetsbasering.

GS710TUP har stöd för 64 VLAN med L2-baserade tjänster som IEEE 802.1Q VLAN-taggning, IP- och MAC-baserade VLAN och både Auto VoIP samt Auto Video VLAN för högsta stabilitet och kvalitet vid användande av VoIP-telefoner eller olika strömmande videolösningar. Vi får även maximalt 256 DHCP snooping bindings vilket enkelt uttryck är en teknik som minimerar riskerna för att utsättas för så kallade DHCP-attacker och ökar säkerheten i nätverket. Dessutom kan vi aktivera en ACL med upp till 100 registrerade MAC-, IP- och IPv6-uppgifter för än högre säkerhet.

anslutna PoE-enheter kommer att ha bibehållen strömtillförsel även om switchen gör en omstart

När vi kommer till PoE-sidan kan GS710TUP tillhandahålla upp till maximalt 480 watt över samtliga portar. Då enheten är Ultra60 PoE++ klassificerad innebär detta även att switchen maximalt kan leverera upp till 60 watt per port. En mycket smart lösning vi hittar när det kommer till PoE-lösningen är att Netgear separerat strömtillförseln från switchens övriga funktionalitet. Detta innebär att anslutna PoE-enheter kommer att ha bibehållen strömtillförsel även om switchen gör en omstart efter exempelvis en firmwareuppdatering eller andra förändringar som kräver en programbaserad omstart.

Netgear har försett GS710TUP med dubbla firmware. Detta ger enheten en extra säkerhetsnivå och skyndar även på uppdateringsprocessen. Dessutom kan vi, tack vare molnintegrationen via Insight-appen konfigurera enheten för en automatiserad uppdateringsprocess vilket fungerar riktigt bra.

Övriga tjänster och funktioner

Går vi vidare bland enhetens integrerade tjänster finns här flera delar som underlättar både användande och hantering. Enheten stödjer bland annat både 802.1ab LLDP och LLDP-MED samt SNMP Version 1,2 och 3 samt RMON för enkel övervakning och direkt nätverksupptäckt. Vi kan på säkerhetssidan konfigurera enheten för gästbaserade VLAN för enkel nätverkssegmentering. Detta gör det möjligt att använda GS710TUP som en mer traditionell switch samtidigt som den agerar PoE-källa för företagsanslutna enheter. Självklart finns här även integrerad hantering av så kallad loop detection och fullt stöd för DNS-klienthantering samt en avancerad Quality of Service-lösning för trafikprioriterad data baserad på port, 802.1p och L2/L3/L4 DSCP.

Enhetens stora styrka hittar vi, som väntat, på PoE-sidan. Vi kan här, per port, kontrollera PoE-hanteringen i flera steg. Dels kan vi enkelt aktivera respektive avaktivera strömtillförseln per port men vi kan även ställa in maxnivåer per port. Genom att använda denna funktion kan vi manuellt prioritera de viktigaste enheterna som alltid måste fungera och sedan sätta en begränsning på övriga enheter som kan arbeta över ett mer omfattade PoE-spann.

Utöver detta kan vi även sätta upp scheman eller tidbaserade cykler där en port är aktiv eller inaktivt samt hur mycket ström den ska tilldelas under olika intervaller. Ett utmärkt exempel på detta är PoE-baserad kontorsbelysning som genom denna lösning enkelt kan automatiseras och tidstyras, men även via Insight mycket enkelt aktiveras och avaktiveras på distans.

Användningsområden

Hur använder vi då GS710TUP på bästa sätt? Tack vare en hög kapacitet per port samt en utmärkt molnbaserad managering via Insight är användningsområdena mycket varierade. Här är några lösningar där switchen fungerar perfekt:

Styrning och drift av PoE-belysning. Med modern LED-baserad PoE-belysning räcker 60 watt per port och 480 watt totalt till att driva ett stort antal belysningsenheter över totalt åtta rum. Anslut sedan den nionde porten till en router och SFP-porten till en backend-switch så kan du enkelt kontrollera även större kontorslandskap eller företagsmiljöers belysning oavsett var du befinner dig.

Avancerad, högupplöst kameraövervakning. Tack vare Ultra60 PoE++ kan enheten driva även de mest krävande högupplösta säkerhetskamerorna. Genom att ansluta upp till sju, eller åtta, PTZ-kameror och en lokalt placerad NAS, samt använda den nionde porten till en router skapas grunden till en helhetslösning för övervakning på företaget.

Stomme i en blandad miljö. Det kanske ultimata användningsområdet för GS710TUP är troligen i en blandad miljö. De flesta små och medelstora företag sitter oftast på en mindre, lite blandad IT-miljö och här är Netgears lösning snudd på perfekt. Genom att ansluta PoE-baserad belysning, säkerhetskameror, kraftfullare högtalare, senaste generationens trådlösa AX-accesspunkter, minidator och AV över IP-enheter kan det mindre kontoret bygga en komplett lösning för fjärrhantering och övervakning på enklast och mest kostnadseffektiva sätt. Lägg sedan till att lösningen lätt kan byggas ut och skalas efter behov tack vare SFP-porten.

Detta är dock bara några exempel. Antalet användningsområden är, tack vare möjligheten till utbyggnad via SFP-porten, i det närmaste bara begränsade till fantasin. Det viktiga vi kan tycka är att du, precis som med annan rackmonterad utrustning, ansluter GS710TUP till en UPS för att ha en garanterad drift även under kortare strömavbrott.

PoE baserade enhetsklasser – Faktaruta

Enhetsklass Standard Klassbeskrivning Minsta PoE-nivå PoE-spännvidd 0 PoE och PoE+ Full 802.3af – Standard 0,44 Watt 0,44 – 12,95 watt 1 PoE och PoE+ Väldigt låg ström 4,0 Watt 0,44–3,84 watt 2 PoE och PoE+ Låg ström 7,0 Watt 3,84 – 6,49 watt 3 PoE och PoE+ Mellannivå 15,4 Watt 6,49 – 12,95 watt 4 Enbart PoE+ Hög ström – 802.3at 30,0 Watt 12,95 – 25,5 watt 5 Ultra45 PoE++ Mycket hög ström -802.3bt 45,0 watt 40 Watt 6 Ultra60 PoE++ Mycket hög ström -802.3bt 60,0 watt 51 Watt

Tabell över enhetsklasser för PoE och strömkrav som ska leverera till enheten från PoE switchen

SPECIFIKATIONER

Tillverkare: Netgear, www.netgear.se

Netgear, www.netgear.se Cirkapris: 6 992 inkl. moms, 5 594 exkl. moms

6 992 inkl. moms, 5 594 exkl. moms Mått: 440 x 204 x 43 mm

440 x 204 x 43 mm Vikt: 2,99 kg

2,99 kg Antal portar: 10 st

10 st Antal Ultra60 PoE++-portar: 8st

8st Upplink port: 1st SFP

1st SFP Max PoE-budget: 480 watt

480 watt Max PoE per port: ; 60 watt

; 60 watt CPU: SingelCore 500 MHz

SingelCore 500 MHz RAM: 128 MB

128 MB ROM: 32 MB

32 MB Max VLAN: 64 st

64 st Managering: Molnbaserad via Insight eller lokal

För kompletta specifikationer besök: https://netgear.se/business/products/switches/smart/GS710TUP.aspx