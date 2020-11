Produktgenomgång: Netgear RN422X

Artikeln produceras på uppdrag av NETGEAR

Vi tittar närmare på Netgear RN422X – en snabb och lättanvänd tvådiskars NAS med bra molnintegration, anpassad för hem, SoHo, SMB och lokalkontor.

Netgears RN422X-serie är liten och smidig samtidigt som den är lättanvänd och kan användas både av hemanvändare och nätverksadministratörer på företag.

RN422X kommer i sex grundläggande utföranden (SKU:er) vilka i sin tur kan delas in i tre delar: RN42200 är en disklös modell, RN422Dx är modeller med dubbla desktopklassificerade hårddiskar där x står för diskarnas storlek i terabyte samt RN422Ex vilket är modeller med dubbla Enterprise klassificerade hårddiskar där x står för diskarnas storlek i terabyte. Vi har under denna genomgång använt oss av det förstnämnda alternativet för att enklast kunna testa prestanda och kompatibilitet med olika typer av hårddiskar.

Stabilt och tyst minitorn

Vi börjar att titta till enhetens yttre. Modellen mäter 239 x 136 x 194 millimeter och väger 3,5 kilo utan diskar. Den är tillverkar i en solid stålstomme som täcks av en mattsvart yttre plåt vilken bockats i ett stycke vilket täcker båda långsidorna och toppen. På fronten finner vi i kanterna ett meshnät som släpper in luft men hindrar att damm kommer in till diskarna som är placerade innanför samt enhetens övriga komponenter. Längst ner i mitten finner vi en USB 3-port för enkel kopiering av exempelvis USB-minnen eller externa diskar.

Större delen av fronten är täckt med en blank svart dörr. Denna agerar både ljuddämpare och ett primärt skydd mot oavsiktlig borttagning av diskar. Men den agerar även som en första kontrollenhet där vi via en tvåraders display och fem unikt formade kappar kan styra de mer grundläggande inställningarna och även övervaka status med mera. Knapparna som är fyra linjeformade knappar och en punkt ger även ett distinkt intryck av enheten i sin helhet. Sidorna på dörren är försedda med luftintag vilka sedan fördelar luften över dörrens hela insida och vidare in över diskarna på insidan.

När vi öppnar den främre dörren, vilken hålls fast med ett smart magnetfäste, möts vi av dubbla lodrätt placerade hårddiskkassetter. Dessa kassetter är gedigna och konstruerade i metall samt rymmer både 2,5 och 3,5 tums diskar. Vi hittar även samma form av lufthål i kassetterna för att skapa bästa möjliga luftflöde. Till detta finns det även ett enklare lås i nedre delen av kassetterna, samt en strömbrytare längst ner till höger. Det senare är en lösning som vi tycker om då vi inte vill att något ska gå emot knappen av misstag.

Tyst och sval

Vi roterar runt Netgear RN422X till baksidan där vi dels finner enhetens fästen av den svarta sidoplåten som när de sju skruvarna tas bort lyfts bort i ett stycke. I mitten av baksidan finner vi en 92 millimeters utblåsfläkt som tillsammans med ett bra luftintag ser till att hålla både diskar och system svalt utan att för den sakens skull bli högljudda. På baksidans nederkant finns ett Kensingtonlås samt en anslutning för det externa nätaggregatet.

Längs den högra sidan finns högst upp en eSATA-port vilken primärt används för expansionschassin. Under denna finner vi en USB 3-port för enkel anslutning till externa enheter. Vi fortsätter nedåt där vi möter dubbla gigabit-portar. Dessa kan användas både för att ansluta till olika subbnät, för att skapa redundans eller slås samman för högre datagenomströmning. Baksidan rymmer även en resetknapp.

Funktionsorienterad hårdvarubas

Vi tittar så lite kort på enhetens bestyckning och finner här en grund i Intels Atom C3338-processor. Detta är en serverklassificerad, FCBGA1310-baserad processor ur Denvertonserien vilken lanserades 2017 och har en 14 nanometers litografi. Processorn har två kärnor och då modellen inte är HT-baseras är detta även den maximala mängden trådar. Modellen jobbar mellan 1,5 och 2,2 gigahertz med en fyra megabytes cache vid en låg TDP (thermal design point) på 8,5 watt viket minimerar kylbehoven. Faktum är att hela enheten, med två diskar, under fullbelastning inte förbrukar mer än knappa 40 watt vilket är riktigt bra.

Processorn stödjer upp till 128 gigabyte ECC-minne men utifrån vad vi kan se har Netgear valt att använda vanliga DDR4-minnen och vi får nöja oss vid två gigabyte, vilket inte går att uppgradera. Detta kan upplevas lite begränsande, men med tanke på att modellen har ett fokuserat användningsområde mot backup och fillagring snarare än som en komplett server med flera funktioner och appar, så är hårdvaran mer än tillräcklig, mer om detta nedan.

Vad vi däremot delvis saknar är möjligheten till att använda M.2-enheter. Processorn har stöd för 10 PCIe-banor vilka kunnat användas för detta ändamål och då Netgear RN422X bara har två hårddiskfack skulle en M.2-enhet kunnat skapa en betydligt högre flexibilitet.

Enkel installation

Efter att vi har fyllt Netgear RN422X med diskar – Enterprise- eller helst NAS-ptimerade diskar är utan tvekan att rekommendera för bästa prestanda och stabilitet – påbörjar vi installationen. Denna utförs genom att ladda hem och köra programmet ReadyCloud som finns till både PC och Mac eller som med fördel körs från molntjänsten på följande adress:

http://readycloud.netgear.com/client/en/welcome.html

Värt att notera är att RN422X fungerar med kapacitetsmässigt betydligt större diskar än de som ligger med som alternativ vid köpet och vid våra mätningar har vi bland annat använt oss av 14 terabytes enheter från Seagates IronWolf Pro-serie.

Under den mycket lättanvända guiden får vi hjälp att hitta enheten i vårt nätverk och hämta hem och uppdatera NAS:en till senaste NAS OS vilket i skrivande stund är 6.10.3. Då det är samma OS för alla ReadyNas-enheter är det mycket enkelt att både hantera och växla mellan olika modeller.

Efter att den grundläggande konfigurationen är klar sätter vi upp användare och grupper samt skapar den struktur av delade mappar som vi behöver. Även denna process är logiskt uppbyggd och lätt att följa. När dessa är klara fortsätter vi enkelt med att ställa in iSCSI-anslutningar och tunn provisionering, konfigurera molnaccess och initial backup med webbaserad hantering för enkel återställning av data vid någon form av dataförlust.

Undvik att använda för många appar

Vi kan i detta läge även installera och konfigurera extra applikationer. Netgear har inte samma utbud av appar som exempelvis Synology eller Qnap, men här finns primära funktioner som medialösningar med Plex, nedladdningsserver för Bittorrent eller uppsättning av Docker, MySQL, Joomla med mera. Valet av appar bestäms så klart av vilka behov som finns, men med tanke på en förhållandevis begränsad hårdvara bör enheten inte tyngas ner av för mycket extra funktioner och den enda app vi alltid rekommenderar är et antivirusprogram som ett extra skydd.

Trots att Netgear inte har det bredaste utbudet av appar erbjuds en snudd på unik tjänst kallad Insight. Denna erbjuds till såväl privatpersoner som SMB och fullstora Enterprise och är en lösning som låter oss som administratörer ha full kontroll över drift och händelser och där vi även kan sköta merparten av inställningarna från valfri geografisk plats, något som blivit än viktigare idag då många jobbar hemifrån.

Insight finns för både för Android och IOS, men kan även hanteras via en webbläsare. Vissa delar av denna tjänst är gratis men de mer avancerade lösningarna kräver en licens. Vi når Insight via https://insight.netgear.com/#/dashboard/location/XXXX där de sista X:en står för det namn som vi döpt vår plats till.

Backupfokuserad, skalbar prestanda

Vi går så över till våra prestandatester och som nämnts ovan kommer denna NAS med dubbla gigabitportar. Modellen har inte dedikerade SSD-platser för cachning eller acceleration men vi kan välja att bestycka Netgear RN422X med enbart SSD-enheter om vi skulle vilja bygga en al-flash-lösning för högsta prestanda. Detta känns däremot inte som ett lämpligt val då vi ändå begränsas av nätverksmöjligheterna.

Netgear RN422X är snarast perfekt som en central lagringsplats för hem eller mindre kontor och i dessa lägen är bara frågan vad vi behöver mest: lagring, redundans eller prestanda. Vi har under våra tester tittat på både R0- och R1-konfigurationer över såväl singel- som dual Ethernetkonfiguration via LAG. Vi har för att se eventuella skillnader i prestanda kört testerna med både dubbla IronWolf Pro-diskar på 14 terabyte och dubbla IronWolf 110 SSD-enheter.

För att kort sammanfatta de övergripande resultaten kan vi direkt konstatera, som nämnts ovan, att vi nästan aldrig behöver gå över till SSD-modeller såvida vi inte behöver en maximerad IOPS-hantering eller absolut lägsta accesstid. Vid ren, rå, dataöverföring når våra mekaniska diskar upp i över 250 megabyte per sekund vilket räcker och blir över sett till dubbla gigabitportar.

Utifrån detta gäller även samma tankar på valet mellan RAID 0 och RAID 1. Ser vi till att en gigabit Ethernet-port har en teoretisk maximal överföring på 125 megabyte per sekund vilket i teamat läge skulle ge 250 megabyte, om vi räknar bort den lilla overhead som en sammanslagning ger, så kommer vi inte att ha att någon vinning av att köra diskar i en Stripe-konfiguration, i varje fall inte sett till just rå dataöverföring. Skulle vi däremot vilja nå en lägre accesstid och högre IOPS kan det finnas viss vinning av att använda just R0. Resultaten som presenteras nedan är utifrån detta baserat på en Raid 1-konfiguration med mekaniska diskar där vi använt oss av IOmeter.

Vi började med att kontrollera prestandan för rå data över singel-LAN-konfiguration. Här snittar vi 112,3 megabyte per sekund vid skrivning och 113,9 megabyte vid läsning. Motsvarande värden vid dubbla LAN-portar är 202,7 respektive 225,8 megabyte per sekund vilket visar på en bra skalbarhet med en relativt låg overhead som framför allt inverkar på skrivning, vilket är helt normalt.

Vi fortsätter med samma mätningar över iSCSI där vi får ett resultat som, även detta helt förväntat, ligger aningen lägre jämfört med direktmätningar. Snittresultaten för mätningarna stannar på 109,6 och 112,8 respektive 172,2 och 225,6 megabyte per sekund. Samtliga resultat talar för att NAS:en fungerar bäst som en backupenhet och/eller en central lagringsplats.

Som alltid kombinerar vi mer statiska mätningar med att testa enhetens belastning i riktiga scenarion. Vi testade därför var vi hittar den bästa balansen sett till anslutna användare vilka simultant använder NAS:en för att lagra och läsa filer samt att köra backup och återskapa data från densamma. Vi skulle här, baserat på fyra veckors snittutnyttjande, säga att modellen når lite av en sweet spot runt 25 användare, men den fungerar fullgott med ytterligare 10–15 klienter beroende på den samtidiga belastningen.

Vi ska här även tillägga att vi under dessa tester även använde en molnbaserad replikering och uppkoppling samt synkronisering mot en Dropbox-mapp.

Så tycker vi att du ska använda Netgear RN422X

Hur bör eller rättare sagt kan Netgear RN422X då bäst användas? Vi har valt att lyfta fram tre huvudkonfigurationer som vi efter våra dryga två månaders testande och laborerande kommit fram till är lämpliga användningsområden. De huvudspår vi ser är: Lokal lagring och fildelning med eller utan en övergripande infrastruktur, lokal lagring för säkerhetskameror med extern åtkomst samt lokal testmiljö för virtualisering.

Lagring och fildelning:

Vi börjar med den första vilken troligen även är den ultimata lösningen – Lagringsenhet för backup och filer. I detta läge maximerar vi enhetens lagringskapacitet samtidig som vi bygger på redundans genom att använda dubbla högkapacitets mekaniska diskar. Totalt ger det oss upp mot 16 terabyte lagring vilket räcker för många anslutna klienter så länge vi inte börjar lagra filmer och högupplösta bilder i för stor utsträckning.

Skulle lagringsbehovet med tiden växa kan vi enkelt expandera med ett externt kabinett för ytterligare fem diskar. Lösningen fungerar i denna konfiguration både som central backupplats och som ett nav för filåtkomst. Dessutom är det en suverän lösning att använda för att i nästa steg ta en backup av hela NAS:en till en fjärrplacerad enhet med högre lagringskapacitet, typ RN628X, enligt 3-2-1-principen. Det senare är en mycket bra uppsättning för de företag där lokalkontor nu flyttats hem eller där de redan från start är mindre kontor där denna lagring räcker.

Ett klart plus när det kommer till Netgears Nas-OS är att det stödjer obegränsat antal ögonblicksbilder vilket ger oss en snudd på perfekt kontroll över vår data och tillsammans med ett bra loggsystem går det enkelt och snabbt att återskapa data vid någon form av förlust.

Vi kan dessutom med fördel kombinera lösningen med molnåtkomst via någon av de olika insticksappar som Netgear erbjuder för att på detta sätt både ge en bättre tillgänglighet men även för att lägga till ytterligare en skyddsnivå för vår viktigaste data.

Självklart kan vi i detta läge även använda funktioner som Itunes server eller i kombination med Plex för enkel strömmande av olika former av media. I varje fall om vi inte är för många simultant anslutna användare.

Lokal lagring för säkerhetskameror:

Netgear RN422X har, precis som övriga av Netgears RN-modeller stöd för att spela in data från övervakningskameror. Totalt stödjer modellen upp till 32 IP-kameror, licens krävs för detta. Men om enheten utrustas med exempelvis dubbla Western Digital Purple-diskar kan vi få upp mot hela 36 terabyte lagring om R0 används.

Just i detta läge tycker vi att en stripe är att föredra att använda för att på detta sätt maximera skrivprestandan. Sedan bör denna lösning troligen kompletteras med antingen ett externt kabinett för mer redundant lagring av de viktigaste filerna eller så sätts en molnintegration upp för samma ändamål.

Lokal testmiljö för virtualisering:

Ett sista alternativ som denna modell från grunden är aningen för klen för att sätta upp i fullskalig miljö är vid arbete med virtualisering som att sätta upp privata moln eller koppla mot exempelvis VMwares ESXi6.7. Men då Netgear använder samma OS på alla modeller är RN422 en riktigt bra enhet att använda för att sätta upp lokala testmiljöer för detsamma. Modellen som när allt fungerar enkelt kan lyftas över till kraftfullare modeller. Även detta en lösning som blivit allt mer intressant då många arbetar hemifrån och kanske inte har full access till sina normala miljöer.

I detta konfigurationsläge skulle vi säga att det är bäst att använda två snabba Enterprise-klassade SSD-modeller vilket ger en jämn, hög dataöverföring och internt arbete även under långvarig hård belastning. Sedan kan så klart denna del byggas ut med ett externt al-flashbaserat chassi för att uppnå högre lagringskapacitet.