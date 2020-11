texten nedan är en annons av och från casinoguide.se

Den teknologiska utvecklingen går ständigt framåt i en rasande fart, vilket gör att det hela tiden dyker upp nya spelmetoder – både inom kommersiellt spel och inom gamingindustrin. Idag sker gaming och kommersiellt spel via datorn, telefonen, surfplattan eller spelkonsolen. Men vilka av alla spelsätt föredrar svenskarna? Och vilken plattform inom gamingindustrin dominerar egentligen i form av omsättning?

Kommersiellt spel på datorn minskar

Till marknaden för kommersiellt spel räknar vi typer av spel med pengar, det vill säga på sådant som lotterier, betting, spelautomater, casinon, och så vidare. Den kommersiella spelmarknaden har genomgått en digitalisering under en lång tid (du kan klicka här för att hitta exempel på spelsidor online), men trots det är det fortfarande vanligast att spela i fysisk butik.

Enligt rapporten “Allmänheten om spel 2019”, presenterad av Spelinspektionen, så vände sig hela 48 procent av spelarna till fysiska spelombud under 2019, medan 19 procent spelade via sin dator. Trots den fortsatta digitaliseringen så har spel via datorn minskat årligen sedan 2015. En rimlig förklaring till detta är många av de som tidigare spelat via datorn har gått över till att använda sina mobiltelefoner. I takt med att spel via datorn har minskat så har nämligen spel via mobiltelefon ökat, och 2019 beräknades 29 procent av spelarna ha spelat på sina telefoner.

Datorspelsmarknaden fortsätter att växa

Vänder vi istället blickarna mot gamingindustrin så ser trenderna aningen annorlunda ut. Där växer nämligen marknaden på samtliga fronter förutom för spel genom webbläsare. Totalt sett så har den globala spelmarknaden 2020 ökat med 9,3 procent gentemot föregående år, och omsätter idag närmare 160 miljarder USD, enligt Newzoos senaste rapport.

Datorspelsmarknaden har ökat stadigt med 6,7 procent och omsätter 2020 närmare 34 miljarder USD. Precis som på den kommersiella spelmarknaden så är det dock spel på våra mobiltelefoner som ökat mest de senaste åren. I jämförelse med föregående år så har omsättningen för smartphone-spel ökat med hela 15,8 procent och upptar numera hela 40 procent av den globala spelmarknaden. Den näst största delen av marknaden tas upp av konsolspel som består av 28 procent av omsättningen på marknaden. Datorspelen är den tredje största marknadsdelen och tar 2020 upp 21 procent av den globala marknaden.

Här spelas det mest

Omsättningen inom gamingindustrin ökar i samtliga delar av världen och den främsta ökningen sker i Mellanöstern och Afrika. Där har omsättningen ökat med 14,5 procent gentemot 2019. Även ökningen i Latinamerika är kraftig med en uppgång på 10,3 procent. Den blygsammaste ökningen ser vi i Europa, som “enbart” gått framåt med 7,8 procent. Gamingindustrin domineras dock av den Asiatiska marknaden. Totalt står Asien och Oceanien för närmare 50 procent av omsättningen i världen. Nordamerika står för en fjärdedel av omsättningen och Europa är den tredje största marknaden och står för 19 procent av omsättningen.

Båda våra två stora spelindustrier fortsätter att breda ut sig över världen och omsättningen ökar allt mer. Spelandet på dator ser ut att ha stagnerat en aning inom gamingindustrin och för det kommersiella spelandet har det till och med minskat. Boven i dramat tycks främst vara våra utökade möjligheter att spela på våra smartphones, men spel på dator tar trots allt upp en stor del av respektive spelmarknad.