Huawei FreeBuds 4 4 / 6 Betyg 1 490 kr Pris För Riktigt bra ljud med näst intill komplett ljudbild. Enkel anslutning, Bluetooth 5.2 för dubbla anslutningar, smidigt fodral, lättviktslurar, bra brusreducering mot vindstörningar. Emot Lösningen passar inte alla och med ”fel” öron åker de ur lite väl enkelt, begränsad batteritid, den aktiva brusreduceringen imponerar inte i den utsträckning som vi hoppats på. Rekommenderas till Huawei Freebuds 4 är ett bra alternativ för den lugnare användaren som (inte tränar och) uppskattar hög ljudkvalitet före optimal passform.

Huawei Freebuds 4 är ett par välljudande in ear-lurar. Men som så ofta gäller det att ha rätt öron för att de verkligen ska få chansen att glänsa.

Huawei fortsätter att lansera hörlurar för mobiler, plattor och bärbara datorer. Senast in i testlabbet kom Freebuds 4, en så kallad open fit-modell där Huawei ska ha utvecklat en AI-teknik för att optimera ljudupplevelsen, delvis baserat på din unika örongång. Dessutom ska både brusreduktion och ljudupptagning ha förbättrats från föregående modell.

Lätta snäckor

Vi börjar med de yttre detaljerna. Freebuds 4 har, som alla trådlösa in ear-lurar, ett laddfodral. Detta är vitt, runt, och har en USB-C-port undertill för laddning. Fodralet känns helt okej sett till stabilitet och tack vare den slimmade formen ligger det bekvämt i såväl byx- som bröstficka.

LÄS OCKSÅ

Test: Sony WF-1000XM4

När vi öppnar locket finner vi de två snäckorna med sina klassiska mikrofonpinnar placerade lodrätt ner. Själva snäckorna eller hörelementen är även de, precis som laddfodralet, tillverkade i hårdplast utan någon gummerad topp på den del som placeras i örongången. I stället ska dessa lurar ha en optimerad ergonomisk form som både ska hålla dem på plats i örat och ge en delvis passiv brusreduktion.

Freebuds 4 passar två av våra tre testare

Vi är alla olika sett till tycke och smak och undertecknad måste medge att jag har aningen svårt för lurar som inte har en gummerad topp av något slag – och dessa lurar är inte något undantag. Passformen är dock okej och tack vare den låga vikten så sitter de på plats utan att bli irriterande. Men när vi börjar bli liter mer aktiva, som vid löpning eller på gymmet och men tar i lite extra så hoppar de lätt ur. Det vilket är klart irriterande.

Passformen är långt ifrån optimal för mina örongångar även rent generellt och det är svårt eller omöjligt att få till rätt placering utan att bara minuter senare vara tvungen att ändra vinkeln eller trycka fast dem på nytt. Vi ska tillägga att vi var tre personer som testade lurarna och övriga två inte upplevde dessa problem vilket troligen beror på en annan, i detta fall, bättre utformning av hörgången.

Nästa del vi blev lite besvikna över var batteritiden. Lurarna är visserligen lätta och fodralet minimalt, men efter ett par veckors användning snittar vi runt tre timmar per laddning och runt 16 timmar med fodralet. Det kan variera lite beroende på volym och om vi har den aktiva brusreduceringen, ANC:n, aktiverad eller inte. Vi kan även använda snabbladdning där vi på 15 minuter får ut dryga två timmars användning. Detta är inte dåligt, men vi hade gärna sett en lösning där vi per laddning kommer minst en halv arbetsdag, det vill säga fyra timmar, för att sedan kunna ladda dem under en lunch.

Vi ska även tillägga att Freebuds 4 säljs med två olika laddfodral. Ett laddas med sladd, det andra har även stöd för trådlös laddning. Vår modell krävde kabel för att laddas och vi får bara med själva USB-kabeln, inte någon separat strömadapter. Kabeln är USB Typ-A till Typ-C vilket passar de flesta system. Ska vi vara lite kinkiga hade vi hellre sett en renodlad Typ-C-lösning och en tillhörande Typ-A adapter.

Dubbla mikrofoner

En av nyheterna i Freebuds 4 är att propparna har dubbla mikrofoner vilket på pappret ska ge en bättre och mer korrekt brusreduktion och bättre ljudupptagning. Detta stämmer till viss del. Vi märker en markant förbättring hur lurarna klarar av blåsiga miljöer, vilka tidigare stört samtal och skapat en viss obalans i ljudet. Här får vi istället en riktigt bra filtrering och kan prata nästan lika klart när vi befinner oss i kraftigt blåsväder eller är ute och cyklar som när vi befinner oss inomhus.

Brusreduktionen gör ett godkänt jobb

Brusreduktionen gör ett godkänt arbete, men det märks att vi har med en lite billigare modell att göra och reduktionen kan inte jämföras med toppmodeller från exempelvis Bose, Sony eller Sennheiser.

Vi justerar och hanterar både brusreduktion och flertalet andra inställningar från Huaweis app AI Life som finns till både Huaweis eget operativsystem som till Android och IOS. Däremot skiljer sig fortfarande innehållet mellan de olika alternativen.

Själva ihop-parningen av lurarna är mycket enkel och på vår Huawei-mobil dyker de upp direkt när vi öppnar locket. Härefter måste vi, som för alla lurar, trycka in blåtandsknappen för att koppla ihop flera enheter. Modellen stöder, tack vare Bluetooth 5.2, två anslutna enheter vilket gör att vi kan koppla dem till både en mobil och en platta eller dator för enkel växling.

Riktigt bra ljud

Vi kommer så till ljudet, och om vi delvis varit kritiska fram till nu är ljudet utan tvekan den stora begivenheten med Freebuds 4. Trots att ljudet nästan alltid varit bra i Huaweis lurar har man faktiskt lyckats höja detta ytterligare en nivå.

På insidan hittar vi en dynamisk LCP-drivenhet på 14,3 millimeter med frekvensrespons på upp till 40 kilohertz, samt en nyutvecklad så kallad bass tube-lösning som ger en mycket bred ljudbild med krispiga klara höga toner, ett snudd på perfekt mellanregister som harmoniserar med de låga basljuden på ett grymt bra sätt. Och med olika ljudprofiler kan vi skapa det perfekta ljudet för alla typer av musik, en omslutande ljudbild vid spelande och kännbara effekter när vi ser på film så här har Huawei verkligen lyckats.

För att hantera lurarna använder vi gestbaserade rörelser på pinnen. Genom att knacka, svepa eller trycka på denna kan vi styra både samtal och musik. Lösningen fungerar riktigt bra med ett litet undantag. När vi växlar mellan olika enheter händer det ibland att denna funktion låser sig och att alla delar inte riktigt hänger med. Framför allt inträffar detta när vi använde en Iphone med en bärbar dator. Men det känns som att det är delar som framtida firmwareuppdateringar kommer att rätta till, om de inte redan gjort det.

Huawei FreeBuds 4 4 / 6 Betyg 1 490 kr Pris För Riktigt bra ljud med näst intill komplett ljudbild. Enkel anslutning, Bluetooth 5.2 för dubbla anslutningar, smidigt fodral, lättviktslurar, bra brusreducering mot vindstörningar. Emot Lösningen passar inte alla och med ”fel” öron åker de ur lite väl enkelt, begränsad batteritid, den aktiva brusreduceringen imponerar inte i den utsträckning som vi hoppats på. Rekommenderas till Huawei Freebuds 4 är ett bra alternativ för den lugnare användaren som (inte tränar och) uppskattar hög ljudkvalitet före optimal passform.

SPECIFIKATIONER Huawei Freebuds 4: