Zotac RTX 3060 12 GB Twin Edge 4 / 6 Betyg 5 500 kr Pris För Mycket effektiv kylning Bra program 12 GB RAM Slimmat format Bra mixgrafikkort för spel och arbete Emot Inget för spelande i mer än 1440p Vi föredrar en mix av Displayport och HDMI Rekommenderas till Detta är ett bra "mixkort" som tack vare mycket GDDR-minne är delvis framtidssäkrat.

Zotac RTX 3060 12 GB Twin Edge OC från Zotac är ett framtidssäkrat gamingkort med massor av minne som gör att det passar perfekt även på jobbet.

Nvidias RTX 3060-serie har varit efterlängtad på grafikkortsmarknaden då det utgör lite av ingångskortet till den senaste generationens strålspårnings- och tensorkärnor. Dessutom är serien utrustad med hela 12 gigabyte GDDR 6-minne vilket varit lite av ett nytt koncept för serien där till och med 3080-korten bara utrustats med tio gigabyte. Zotacs kort är ett av de mest slimmande som lanserats och mäter bara 224,1 x 116,3 x 39,2 millimeter. Det gör att det ryms i de flesta chassin om vi undantar lågprofilsmodellerna.

LÄS OCKSÅ: Nvidia bekräftar felaktigt släppt drivrutin

Med fokus på värmehantering

Zotac RTX 3060 har 3 584 Cuda-kärnor vilka är fabriksöverklockade till 1 807 megahertz. För att hantera den högre frekvensen – referenskortets boost ligger på 1 770 megahertz – har Zotac fokuserat på en effektiv passiv och aktiv kylning. Denna har sin grund i en heltäckande bakplatta som dels gör kortet mer stabilt och dels hjälper till att fördelar värme. Tack vare strategiska hål släpper det igenom värme från mer utsatta partier för snabbare borttransportering. Zotac använder en helt ny layout för de kopparbaserade värmeavledningsrören som dels är direktanslutna mot GPU:n, dels är tätare packade och dels har en ny U-form.

Fläktarna körs bara när de verkligen behövs

Värmeavledningsrören går sedan genom en tätt placerad fenstruktur av tunna aluminiumplattor som fördelar värmen över en större yta. All ramas sedan in av en svart sköld med dubbla fläktar som har en ny elva-bladsdesign som för det första optimeras rotationsmässigt var och en för sig. Detta gör att en fläkt kan rotera med 60 procents hastighet medan den andra bara jobbar med 10 procent vilket sänker ljudnivån. Den nya designen ger även ett förbättrat luftflöde med tio procent jämfört med tidigare modell. Via Zotacs program Firestorm kan vi optimera kylningen ytterligare. Det är även från detta gränssnitt vi kan justera kortets frekvenser i sig. Värt att notera är även att fläktarna är helt stilla så länge kortets passiva kylning kan hantera värmeutvecklingen.

Funkar med fyra skärmar

Kortet drivs av en 8-pinnars PCIe-anslutning och med en strömförbrukning på upp till 170 watt rekommenderas ett nätaggregat på minst 600 watt. På kortsidan hittar vi anslutningarna som är placerade i en rad. Dessa består av tre stycken Displayport och en HDMI 2.1 vilket gör det möjligt att köra i upplösningar på 4K vid 120 bilder per sekund eller 8K med 60 bilder per sekund. Detta kräver dock en Ultra High Speed HDMI-kabel. Vi kan använda samtliga uttag samtidigt och då driva fyra skärmar.

Som vi nämnt ovan har Zotac RTX 3060-kortet hela tolv gigabyte GDDR6-minne, men tyvärr använder 3060 bara en 192 bitars minnesbuss vilket gör att minnesbandbredden stannar vid 360 gigabyte per sekund. Det kan jämföras med 3060Ti:s 256 bitars minnesbuss som levererar hela 448 gigabyte per sekund i bandbredd vilket många gånger är en viktigare faktor än mängden minne. I varje fall när det gäller dagens spel.

Det känns lite som att Nvidia kan ha en plan inför framtida titlar och med denna bestyckning skapa ett mer framtidssäkrat kort.

Zotac RTX 3060 12 GB Twin Edge OC levererar en jämn 65+ FPS-prestanda

Vi går så över till kortets prestanda och vi har från tidigare tester blivit imponerade över den höga vinst som 30xx-serien gett över motsvarande modell i 20xx-serien. Vi har kört ett flertal tester inom både spel, renodlade benchmark och program och jämfört dessa med såväl RTX 2060 som RTX 3060Ti vid allt från 1080p till 4K. För att summera dessa värden kan vi konstatera att 3060 är ett mycket kompetent spelkort för 1080p med ultrainställningar där vi i ett grovt snitt ligger på 65–68 bilder per sekund.

Inget för gaming i 4K-upplösning

Tar vi samma tester i 1440p sjunker prestandan och vi hittar samma snitt runt 55 bilder per sekund. I 4K-upplösning ramlar vi ner till knappa 34 bilder per sekund, så utifrån detta kan vi snabbt dra slutsatsen att om detta inte är kortet för dig om du använder en 4K- eller 5K-skärm.

Ser vi till hur Zotac RTX 3060 12 GB Twin Edge OC står sig jämfört med föregående modell skulle vi säga att den genomsnittliga prestandaökningen är 30 procent vilket är klart godkänt med tanke på ett lägre utgångspris, men inte lika stor vinst som övriga kort i 30xx-serien. Tar vi så skillnaden mot 3060Ti ligger det senare på ett snitt av nästan 30 procent upp, men till bara en cirka 20 procentig kostnadsökning vilket gör att detta kort är ett bättre val sett till spelande.

Minnet kommer väl till pass på jobbet

Men så har vi detta med arbete, då väldigt många kombinerar arbete och nöje på samma dator. Och när det gäller användande av grafik med stora filer som i Adobe Premiere ser vi en större nytta av Zotac-kortets minnesmängd. Här är skillnaden mot Ti-modellen nere i någonstans kring 17 procent, vilket i detta fall väger över för 3060.

SPECIFIKATIONER Zotac RTX 3060 12 GB Twin Edge OC