Med högst boostklocka i RTX 30XX-serien levererar Gigabyte RTX 3060 Gaming OC imponerade prestanda till rätt pris.

Lanseringen av ingångsmodellen i RTX30XX-serien har dröjt, men väntans tid är nu förbi och vi som väntat har inte gjort det förgäves, för detta är ett mycket intressant kort. Modellen vi testat till denna lansering baseras på Nvidias ”pressdrivare” som på grund av ett snökaos i Texas, av alla platser, försenades ett par dagar. Vi har till våra tester använt oss av ett Z590-kort med tionde generationens Intel Core i7-10700K-processor och 16 gigahertz 4 400 MHz minnen.

Tyst som en sniper

Gigabyte RTX 3060 Gaming OC är ett på många sätt mycket intressant kort. För det första upptar kortet bara två expansionsplatser vilket gör att det passar i de flesta chassin så länge det finns knappa 300 millimeters utrymme sett till längden. Kortet drivs av en åttapinnars kontakt och kräver med sin TGP på 170 watt ett PSU på 550 watt.

Ser vi till kortets uppbyggnad får vi en stabil bakplatta med luftgenomsläpp i den bakre delen vilket hjälper till att hålla kortet svalt. Till detta finns en heltäckande fenbaserad passiv flänslönings som ansluter till GPU och minne för snabb transport av värme. Längs ut finner vi en heltäckande sköld med trippla specialdesignade fläktar med elva blad, där de båda yttre fläktarna roterar åt alternativt håll från mittfläkten vilket skapar mindre vibration, lägre ljudnivå och en effektivare kylning.

Tack vare kortets effektiva passiva kylning kommer fläktarna dessutom att vara helt stilla fram tills kortets värmeutveckling kräver aktivt kylning. Detta ger oss en kort som under stora delar är helt ljudlöst men som även under maximal belastning, i ett godkänt isolerat chassi, är tyst som en sniper på natten.

På anslutningssidan finner vi dubbla Displayport, DP, och dubbla HDMI vilka är placerade som varannan enhet, det vill säga DP, HDMI, DP och HDMI och som vanligt kan samtliga portar användas samtidigt för fyra skärmar.

På kortets ovansida finns en mindre RGB-integration i form av ”Gigabyte” med en ljuslist under (se bild ovan). Denna kan så klart kopplas och styras av tillverkarens RGB Fusion 2. Det är synd att inte Gigabyte och många andra tillverkare även lägger in en RGB-lösning över fläktsidan, då allt fler väljer att placera sina grafikkort i ett lodrätt utförande.

Snabba kärnor

Vi fortsätter med kortets insida där vi hittar en bas i RTX 3060 vilket är en GPU med 3 584 Cudakärnor. Detta kanske inte låter så mycket då vi jämför med 3060Ti med 4 864 kärnor eller 3080 med 8 704 kärnor, men för att delvis kompensera detta körs RTX 3060:s kärnor i en högre frekvens som vid grundläggande boostklocka stannar på 1,837 gigahertz vilket kan jämföras med 1,67 gigahertz för 3060Ti. Vi ska även komma ihåg att kortet nästan har 1,8 gånger fler kärnor jämfört med föregående modell 2060. Ser vi sedan till vad detta innebär i siffor så presterar RTX 3060 12,7 TFLOP:s skuggprestanda plus RT-kärnornas raytracing på 24,9 TFLOP:s vilket ger hela 37,6 effektiva TFLOP:s vilket är enorm prestanda.

bandbredden ökar från 18 Gigabit per sekund till 48, vilket är ett enormt lyft

Men det som gör detta kort lite extra intressant och en anledning till att drivrutinerna var aningen sena, är att vi till RTX 3060 får hela 12 gigabyte GDDR6-minne, en mängd som bara toppmodellen 3090 kan överträffa. Detta öppnar även upp nya möjligheter för minneskrävande spel och applikationer. Till detta använder kortet HDMI 2.1 vilket är en uppdatering från HDMI 2.0b som innebär att bandbredden ökar från 18 Gigabit per sekund till 48, vilket är ett enormt lyft. Det är lite synd att Nvidia inte valt att behålla sin 256 bitars minnesbuss från Ti-modell, här får vi hålla till godo med 192 bitars kommunikation.

Grym 1080-prestanda

Vi kommer så till det som kanske är mest intressant, kortets prestanda i spel och mer produktivt arbete. Vi körde vårt kort under relativt korta men intensiva tester för att få fram en så bred prestandabild som möjligt. Samtliga spel har körts i full hd-upplösning med både RT och DLSS aktiverat om detta varit möjligt. Värdena som presenteras är dessutom snitt-FPS (bilder per sekund) och utan vidare överklockning av kortet. Vi ser här att kortet presterar ett snitt på cirka 68 bilder per sekund vilket är klart bra sett till den förväntade prisbilden.

Nu är det allt fler användare som använder sina system till att både spela och jobba, något som troligen blivit än viktigare under pandemin. Utav denna anledning sammanställde vi kort en prestandajämförelse mellan föregående modell 2060 och Gigabytes RTX 3060 Gaming OC inom fyra professionella applikationer; Arnold, Blender, V-Ray och OctaneRender. Resultaten här visade på en snittökning i prestanda med dryga 57 procent vilket beror på en kombinaten av ökad minnesmängd och andra generationens Nvidia RTX-arkitektur med förbättrade och optimerade raytracing- och Tensor-kärnor.

Lär bli än bättre framöver

Då vi som nämnts ovan fick lite sen tillgång till drivrutiner och ville ha de första testerna klara vid lanseringen lär vi få återkomma med mer detaljerade skillnader vid användande av DLSS och RT, samt hur väl kortet fungerar under överklockning. Efter bara ett par dagars användande kan vi dock konstatera att detta mycket väl kan vara det mest intressanta kortet på marknaden sett till prestanda och mångsidighet per investerad krona, ett kort som tack vare detta troligen kommer att sitta i många system inom en snar framtid.

Gigabyte RTX 3060 GAMING OC 5 / 6 Betyg 5 890kr Pris För Smidigt format, mycket bra kylning, tyst design, låga strömkrav, imponerade 1080-prestanda som även är godkänd med lägre detaljer i upp till 4K. Emot Hade varit intressant med 256 bitars minnesbuss, en snyggare RGB-integration hade inte skadat. Rekommenderas till Gigabytes RTX 3060 gaming OC är ett av de bästa grafikkorten för spelande i 1 080p, men även för dig som jobbar med olika grafikintensiva program.

SPECIFIKATIONER Gigabyte RTX 3060 Gaming OC