Ropen skalla, större diskar åt alla! Ungefär så verkar Western Digital resonera när företaget utökar lagringen i alla sina portabla SSD:er för konsumenter.

Nu lanserar Western Digital 4TB-versioner av företagets SSD:er för konsumenter. Det handlar om fyra nya diskar som tillverkaren beskriver som en ”milstolpe” och en ”ny era av lösningar”. Riktigt så revolutionerande är det kanske inte för de flesta av oss, men nog är det trevligt att dagens SSD:er i allt högre grad kan konkurrera med mekaniska hårddiskar även när det gäller lagringskapacitet. Du som är ute efter en intern disk och inte nöjer dig med fyra terabyte kollar med fördel in Samsungs ”åttaterabytare som vi skriver om här.

Modeller från WD och Sandisk

Som du säkert vet är det Western Digital som ligger bakom varumärket Sandisk. Tillverkarens nya fyraterabytesmodell i Extreme Pro-serien är en NVMe-enhet som ska leverera upp till 2 000 megabyte per sekund i både läs- och skrivhastighet. Den portabla SSD:n har ett aluminiumchassi som hjälper till med kylningen för att bibehålla prestandan. Disken lanseras under nuvarande kvartal och väntas kosta kring 940 euro, cirka 9500 kronor.

För alla klantiga?

Den nya 4TB-modellen i ”vanliga” Extreme-serien ska leverera en läs- och skrivprestanda kring 1 000 megabyte per sekund. Den portabla disken har en IP55-klassning vilket innebär att den ska tåla både vatten och damm i små mängder. Fallskyddet ligger på två meter.

Även Sandisk Extreme SSD ska släppas under det första kvartalet i år. Här väntas prislappen visa cirka 820 euro när den väl uppenbarar sig på marknaden. Det motsvarar cirka 8 300 kronor. Vi testade en tidig version av Sandisk Extreme 600 Portable SSD för ett par år sedan, det kan du läsa här.

Extern lagring för både dator- och konsolspelare

Western Digitals spelorienterade WD Black-diskar växer givetvis också. Nya WD Black P50 Game Drive SSD beskrivs som specialbyggd för ”gamers” och precis som Extreme Pro erbjuder den läshastigheter på upp till 2 000 megabyte per sekund. Hur snabbt den skriver uppger inte tillverkaren. Disken går givetvis koppla in i din dator, men har även stöd för Playstation 4 och Xbox One. Vi tar för givet att den även fungerar i Sonys och Microsofts senaste konsoller, men det kan vara värt att kolla innan du spenderar motsvarande 825 euro, cirka 8 380 kronor, för din nya disk.

Sist men inte minst ska vi kort nämna den nya modellen i WD:s My Passport SSD-serie. Den kan enklast beskrivas som en standard-disk som troligtvis passar de flesta vanliga användare – vad det nu är.

ANNONS: Kolla aktuellt pris på My Passport på Webhallen

Disken ska klara fall på upp till 1,98 meter (en ovanligt precis siffra) och säljs i ett gäng olika färger. Läs- och skrivhastigheten ligger precis som Sandisks Extreme-modell kring 1 000 megabyte per sekund. Även prislappen är mer eller mindre densamma på 820 euro, cirka 8 300 kronor. Flera av modellerna finns för övrigt med mekaniska diskar för dig som kan tänka dig att offra prestanda mot ett, ofta mycket, lägre pris.