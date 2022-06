Gletscherwasser 360 High Speed 5 / 6 Betyg 2 275 kr Pris För Hög effektivitet vid låg-, mellan- och hög belastning, snygg ARGB integration, enkelt att byta tuber, utbytbar ovansida till pumpen, högt luftflöde vid låg hastighet Emot Vi hade gärna sett en mer informativ pump med LCD, imponerar inte lika mycket vid kraftig överklockning, delvis krånglig installation Rekommenderas till Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed är en tystgående effektiv vattenkylare som passar både gaming och WS riggar där processorn jobbar med hög belastning under långa perioder

Hög kyleffekt vid låga belastning från en ny aktör

Alpenfoehn är troligen ett nytt märke för de flesta i Sverige men det tyska företaget har en gedigen historik och bildas som ett underbolag till EKL AG redan 1995. Kylaren som vi testat är en uppföljare till en enhet som lanserades 2020 under namnet Gletscherwasser 360 och som förutom en mer flexibel fläkthantering nu även utrustats med ARGB integration.

Tysk OC profil

Som namnet antyder så har denna vattenkylare en bas i en 360 millimeters radiator. Denna har till skillnad från flera alternativa lösningen en relativt flexibel konstruktion där vi, trots att kylaren från start så klart är ett helt slutet system med integrerade tuber och pump, faktiskt ganska enkelt kan byta ut tuberna mot längre dito eller om vi bara vill ha en annan design på dessa. Självklart måste vi även i detta fall åter igen fylla på med kylvätska men det kan vara intressant att veta om du skulle vilja göra en alternativ, lite längre tubdraging.

Kylaren har utvecklats tillsammans med den tyska överklockningsprofilen Roman ”der8auer” Hartung som under åren gjort ett flertal olika samarbeten med olika företag där fokus alltid legat på att maximera gamingprestandan. Till denna modell så har detta inneburit en kombination av en specialutvecklad pump, optimerad kylpasta med maximal värmeavledning och fläktar som kan flytta stora mängder luft med ett högt tryck vid en så låg ljudnivå som möjligt.

Börjar vi med pumpen så bygger denna på en tvåkammars lösning med mikrofenor som ser till att skapa effektivaste flöde av vätskan med snabb transportering av värmen. Pumpen i sig jobbar med en hastighet på mellan 1200 och 2550 varv per minut och den ansluter till processorn via en stor kopparplatta samt företagets Grizzly Hydronaut pasta som är utvecklad för att hantera större värmeytor som en processor är.

För att i nästa led kyla vätskan så hittar vi tre 120 millimeters Wing Boost 3 ARGB fläktar som med en ny vinkel på vingarna skapar ett högre luftflöde med ett högre lufttryck vid samma rotationshastighet som tidigare modeller skapas perfekta förutsättningar för att kyla även de mest krävande processorer.

Även fläktarna jobbar med en justerbar hastighet som sträcker sig mellan 500-2200 varv per minut för ett maximalt luftflöde på 132,4 kubikmeter per timme och en högsta ljudnivå på 36,8 decibel. I den yttre ringen av fläktarna så finner vi sedan en ARGB integration som självklart är kompatibel med de större moderkortstillverkarnas RGB program. Men dessutom så får vi med en egen fjärrkontroll som kan användas till moderkort som antingen saknar dessa program eller där vi redan använt moderkortets anslutningar till andra RGB slingor.

Högeffektiv kylning

Som komplement till fläktarnas RGB lösning så har även pumpens övre del en heltäckande RGB belysning. Denna, lampliknande lösning, täcks sedan med en tunn platta och en svart ring som gör att en snygg ljuseffekt bildas både i form av en nedre ring och en övre logga. Själva loggan kan även bytas och med en minimal kunskap så går det även att skapa egna logotyper. Tyvärr så kan vi inte välja att, som med en LCD baserad lösning, visa information om systemet som exempelvis temperatur eller pumphastighet med mera.

En del som vi däremot uppskattar är det breda stödet för olika socklar vilket även omfattar AMD:s TR4 och sTRX4 där processorerna redan vid låg belastning snabbt blir varma. Detta för så in på just kylarens prestanda och för att här testa kylarens potential så använde vi just en AMD Threadripper 3960X processor och vi såg ganska tidigt kylarens stora styrka. För jämfört med liknad 360 baserade vattenkylare som först kommer till sin rätt vid hög systembelastning så presterar Gletscherwasser 360 High Speed riktigt bra kylning redan vid normal användning och med en temperatur på knappa 25 grader vid kontorsarbete och enklare arbete i PS Elements så når vi i den klart lägsta snitt temperaturen för en vattenkylare. Vår näst bästa kylare ligger på dryga 28 grader.

Denna låga temperatur är så klart trevlig, framför allt som systemet i detta läge även är i det närmaste helt ljudlöst, men det mest intressanta är sedan hur väl kylaren klarar långvarig maximal belastning. Vi valde därför att som vanligt starta ett brunin test som fick snurra i två timmar. Även här presterar kylaren riktigt imponerade siffror med en snittemperatur på 64,2 grader. Detta är ett värde som för kylaren upp på en andra plats för våra tester. Vi avrundar med att ge oss på överklockning där vi ser hur långt vi kan ta processorn med en temperatur som håller sig under 100 grader och bibehållen stabilitet. Vi lyckas här köra vårt system till 4,2 gigahertz vilket är godkänt men som resultat ligger 100 hertz under våra fyra topprankade CPU kylare.

Så för att kort sammanfatta erbjuder denna kylare extremt effektiv och tyst kylning vid mellan till hög belastning men när vi kommer till extrem överklockning inte riktigt når upp till de bästa modellerna. Vi ska dessutom tillägga att vi tycker att själva installationen och då främst kabelhanteringen är lite väl omständlig för att det ska bli fullt betyg.

SPECIFIKATIONER:

Tillverkare : Alpenfoehn, www.alpenfoehn.de

: Alpenfoehn, www.alpenfoehn.de Cirkapris : 2 275 kr inkl. moms, 1 820 kr exkl. moms

: 2 275 kr inkl. moms, 1 820 kr exkl. moms Radiatormått : 402 x 120 x 27 mm

: 402 x 120 x 27 mm Pumpmått : 86 x 75 x 62 mm

: 86 x 75 x 62 mm Pumphastighet : 1200 – 2550 rpm

: 1200 – 2550 rpm Maximal ljudnivå pump : 17,8 dBA

: 17,8 dBA Fläktar : 3st 120 mm ARGB PWM

: 3st 120 mm ARGB PWM Maximalt luftflöde : 132,4 kubikmeter per timme

: 132,4 kubikmeter per timme Fläkthastighet: 500-2200 rpm