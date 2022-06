DJI Mini 3 Pro 5 / 6 Betyg 10 890 kr Pris För Liten och smidigt format, mycket bra bildkvalité på både bilder och film, enkel att använda och stabil under flygning, utbytbara batterier till högre kapacitet, trevägs detektering, mycket bra hantering av svagare omgivande ljus, smidig växling mellan flyglägen, porträtt- och landskapsläge Emot Prisbilden är lite väl hög, vi hade gärna sett att Djis lilla väska medföljde, kan ”vägra” flyga vid för mörk startpunkt, inte optimal signal mellan drönare och handenhet Rekommenderas till Vill du börja fota/filma med en drönare så är detta en av de mest kompletta och lätthanterliga enheter som finns och med den höga bildkvalitén så passar den även semiprofessionella användare

En minidrönare med imponerande bestyckning och funktioner

Vi har använt oss av och flugit med Djis olika fullstora drönare sedan de första modellerna kom till Sverige. Dessa har sedan kompletterats med den första drönaren i miniserien 2019. Alla med sina unika egenskaper och för- och nackdelar. Det var därför med extremt stort intresse som vi tog oss ann nya Mini 3 Pro som kanske är den mest intressanta nyheten från Dji på länge, i varje fall om vi tittar ur ett försvarbart ekonomiskt perspektiv för privatanvändning.

Olika paket

Mini 3 Pro mäter i hopvikt format 145x90x62 millimeter och i utvikt format 171x245x62 millimeter med en vikt på magiska 249 gram. Att modellen hamnar precis under 250 gram är viktigt då detta ger lite andra möjligheter när det kommer till flygning och certifikatkrav. Värt att notera här är att detta gäller med standardbatteriet på 2453 milliampertimmar och inte det kraftfullare plusbatteriet som erbjuder 3850 milliampertimmar.

Drönaren kommer i ett par olika konfigurationer sett till medföljande kontroller där vi testat den mest kompletta som lanseras med en medföljande kontroller med integrerad skärm vilken kallas för DJI RC Smart Controller, mer om denna senare.

Till paketet så medföljer dubbla uppsättningar propellrar samt en skruvmejsel för att byta desamma. Detta då propellrarna här alltid är fästa till skillnad från de fullstora drönarna där propellrarna fästs med en bajonettfattning inför varje flygning. Med i grundpaketet så medföljer även laddkabel och sedvanligt skydd för enhetens gimbal. Tyvärr är den senare aningen mer kinkig att få fast jämfört med tidigare modeller och det gäller här att komma rätt från start.

Vi hade även gärna sett att den lilla väska som nu säljs som tillbehör eller tillsammans med olika extra paket hade ingått från start då just propellrarna är lite utsatta vid transport. Modellen viks annars ihop på sedvanligt DJI maner där två av benen viks in åt sidan medan de andra två viks ihop undertill.

Antennlös kontroller

Innan vi går in på själva drönaren så måste vi börja med den nya kontrollern som trots en ganska plastig och nästan billig känsla är riktigt bra. Kontrollern har en grund i en 5,5 tums pekskärm som både har en förvånansvärt bra känslighet vilket gör det lätt att navigera runt i menyer eller sätta upp flygrutter. Dessutom så erbjuder skärmen en ljusstyrka på 700 nits vilket helt klart underlättar när vi flyger i direkt solljus.

Ovanför skärmen så hittar vi samma layout som på tidigare helhetslösningar med ett centerplacerat reglage där vi ställer växlar mellan normal-, film- och sportläge. Till höger om denna så finns strömknappen och till väster så finns return home knappen. Till skillnad från tidigare kompletta kontrollers så har styrknapparna till denna gjorts om. De placeras fortfarande på baksidan när de inte används men själva skruvfästena är mindre och nättare. Nästa del som skiljer är att denna modell saknar de utvikbara antenner vilket tidigare fullstora modeller använt. Detta visar sig även ha en viss inverkan på enhetens signalstyrka där vi i större utsträckning än tidigare behöver hålla kontrollen med så fri sikt som möjligt mot drönaren.

I övrigt så kommer kontrollern med knappar både framtill och på undersidan och vi får dessutom de vanliga hjulen för respektive pekfinger som hjälper oss vinkla kameran eller zooma in på objekt. Utan att veta exakta tider så är även upplevelsen att kontrollerna både har bättre batteritid jämfört med föregående modeller och laddas upp snabbare vilket båda är klara plus.

Smidig lägesväxling

Vi fortsätter med drönaren som fått en helt ny 1/1,3 tums sensor på 12,1 megapixel med en maximal effektiv pixelstorlek på 48 megapixel. Linsen har en FOV på 82,1 grader vilken med tillbehörslinser kan utökas till dryga 120 grader. En nyhet till denna modell är att linsen kan vinklas 90 grader för att ta både landskap- och porträttbilder.

Nästa stora nyhet till Mini 3 Pro är det treaxliga detekteringssystemet för hinder i flygvägen. Med stora sensorer framåt, bakåt och nedåt så kan drönaren upptäcka och undvika hinder inom ett intervall på 0,15 till 25 meter med en högsta FOC på 106 grader. Tillsammans med nya Advanced Pilot Assistance Systems 4.0 (APAS 4.0) så får vi en lösning är extremt effektiv på att anpassa sin flygning efter omgivningen. Detta märks framför allt när vi använder funktioner som motion trackning där vi ställer in drönaren att följa efter oss vid en viss höjd.

Trots att vi i detta läge sedan kan springa på mindre vägar med träd och buskar så hanterar Mini 3 Pro dessa hinder utan bekymmer. Samma sak gäller om vi väljer att via kartfunktionen sätta upp en flygrutt baserad på ett par olika POI. Drönaren kommer här att flyga mellan dessa punkter och vid alla eventuella hinder flyga runt om eller över för att sedan fortsätta mot målet. Värt att notera är även att vi, vid behov, kan stänga av denna automatiska detektering om vi själva vill flyga in i än trängre omgivning. Detta kräver däremot en hel del flygkunskap och är inget vi rekommenderar för nybörjare.

Som nämnts ovan så använder Dji tre olika flyglägen vilka har sina specifika funktioner och möjligheter. I normalläget, som används som default, flyger drönaren med en maximal hastighet av 10 meter per sekund eller 36 kilometer i timmen vilket normalt räcker för att även följa en snabbare cyklist. I detta läge så kan drönaren stiga eller sjunka med tre meter per sekund med bibehållen skärpa på målet.

Till skillnad från vissa modeller så kan vi med mini 3 Pro direkt växla läge under flygningen och ett läge som undertecknad ofta använder är C, eller Cineläget som är perfekt för filmning. I detta läge begränsas farten till sex meter per sekund och justering i höjdled till mellan en och en halv och två meter per sekund för att ge stabilast möjliga filmande och även ge mjukare hantering när hinder måste undvikas.

Skulle du någon gång behöver mer kraft går det att växla över till sportläge där drönaren toppar 57,5 kilometer i timmen och kan stiga eller sjunka med fem meter per sekund. För att nå denna högre hastighet så stängs även den automatiska hinderdetekteringen av så här gäller det att vara på sin vakt vid flygning. Vi använder nästan bara detta läge när vi ska filma något som rör sig snabbare som en utförsåkare eller när vi filmat hästar i full galopp.

Oavsett läge så är drönaren godkänd för att hantera vindstyrkor på upp till 10,7 meter per sekund och vi får hela tiden en bra återkoppling på dessa värden på displayen när vi flyger.

Imponerade bild- och filmresultat

Dji Mini 3 Pro har nästan samma uppsättning möjligheter för bildtagning och filmande som de fullstora modellerna. I grunden så jobbar drönaren inom ett ISO spektrum från 100 till 6400 med slutarhastighet på mellan 2 och 1/8000 sekund samt f/1,7. I fotoläge så kan vi välja mellan singelbilder i JPEG eller RAW för smidig efterbearbetning. Vi kan även välja att fota panoramabilder som 180 graders eller kompletta 360 graders bilder. Vi kan slutligen även använda HDR bilder för singelfotografier.

När det kommer till filmer så jobbar drönaren med en högsta upplösning på 4K vid 24/25/30/48/50 eller 60 bilder per sekund. Vi kan även använda ett slowmotion läge vid 1920×1080 och 120 bilder per sekund. HDR stöds här bara i upp till 30 bilder per sekund. I filmläge så kan vi även dra nytta av kameras Zoom som vid 4K inspelning är två gånger. Både bilder och filmer lagras på mSD kort där enheten i varje fall stödjer 512 gigabytes kapacitet vilken undertecknad har använt vid testerna.

Ser vi till bildresultatet är detta mycket imponerande med tanke på drönarens storlek. Tack vare den automatiska ISO hanteringen och den snabba bländaren så fångar kameran naturtrogna bilder med hög dynamik och framför allt så imponeras vi av sensorns hantering av bilder i mörker. Vi har vid flera tillfällen varit ute och tagit bilder i ett läge där drönaren inte ens vill lyfta för att det är för mörkt men när vi väl lurat upp den i luften så har bilderna blivit grymt imponerande.

Samma gäller filmande. Vi har testat att filma i olika lägen under olika ljusförhållanden och med Djis olika förprogrammerade lägen där olika mål har följts efter från olika höjder. En av de mest krävande av dessa lägen är när drönaren ska cirkulera runt ett mål och filma där ljuset hela tiden förändras och även kan störas av omgivande reflektioner från vatten. Även detta klara enheten av med mycket gott resultat. Vi skulle till och med vilja säga att både bilder och film i många lägen är i det närmaste helt jämförbara med Mavic 2 Pro som däremot har andra fördelar som Mini inte kan uppnå.

Sammantaget är Dji Mini 3 Pro en av de absolut bästa drönare du kan investera i, i sin prisklass. Det är dessutom en perfekt drönare att alltid ha med sig i bilen eller på resan för att när tillfället dyker upp kunna fånga den perfekta bilden eller skapa den magiska filmen som vi kan göra med en vanlig mobil.

SPECIFIKATIONER:

Tillverkare : Dji, www.dji.com

: Dji, www.dji.com Cirkapris : 10 890 kr inkl. moms, 8 712 kr exkl. moms

: 10 890 kr inkl. moms, 8 712 kr exkl. moms Vikt : 249 gram

: 249 gram Mått (vikt) : 145×90×62 mm

: 145×90×62 mm Mått (utvikt) : 171×245×62 mm

: 171×245×62 mm Högsta hastighet : 16 m/s

: 16 m/s Högsta hastighet (upp och ner) : 5 m/s

: 5 m/s Beräknad batteritid : 34 min

: 34 min Längsta flygavstånd : 18 km

: 18 km Högsta vindmotstånd : 10,7 m/s

: 10,7 m/s Undvikande sensorer : Fram, bak och ner

: Fram, bak och ner Stabilisering : 3-axlad mekanisk gimbal (tilt, roll, och pan)

: 3-axlad mekanisk gimbal (tilt, roll, och pan) Sensor : 1/1,3 tum f/1,7

: 1/1,3 tum f/1,7 Maximal bildstorlek : 48 MP

: 48 MP Bildformat : JPEG/DNG (RAW)

: JPEG/DNG (RAW) H ögsta videoupplösning: 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps

4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps Videoformat : MP4/MOV (H.264/H.265)

: MP4/MOV (H.264/H.265) Lagring: mSD