MSI Raider GE77HX 4 / 6 Betyg 54 995 kr Pris För Mycket imponerade prestanda, effektiv kylning, snagg RGB integration, relativt enkel att uppgradera själv, mycket gedigen konstruktion, en sett till prestandaklassen bra ljudnivå, mycket bra skärm Emot Hög prisnivå, minneslatensen är ojämn, tung, tangentbordet ger inte den rätta känslan, iGPU/dGPU växlingen leder till märkliga bildeffekter, långsam kortläsare Rekommenderas till Har du en stor plånbok och kommer att använda enheten som en semistationär gaming- och arbetslaptop för kreativt arbete eller är mer av pro-gamer så är enheten helt rätt

Ett bärbart monster med allt du kan önska till ett pris de flesta troligen bara kan drömma om

Vi ser till och från begreppet ”bärbar med samma prestanda som en stationär” men detta brukar då antingen bara vara kopplat till vissa delar som en likvärdig processor eller extremt snabb diskprestanda alternativt så jämförs den bärbara med en mer medioker stationär dator. När det gäller MSI Raider GE77HX 12 så är detta däremot ett befogat begrepp och detta inom alla områden och även jämfört med fullmatade gamingriggar. Men som alltid när vi går till det extrema så blir även prislappen därefter och här pratar vi om en bärbar som går loss på cirka 55 000 kronor.

En ljusstark tungviktare

Trots att vi här pratat om en bärbar dator och som sådan är det en enhet som vi kan bära med oss så skulle vi snarare vilja klassa den som en primär stationär lösning som vi vid behov kan flytta till en annan mer fast plats, som exempelvis när vi åker på semester eller ska till stugan eller för alla som delvis jobbar hemifrån och delvis jobbar på kontoret. Det är däremot knappast en enhet som vi tar med oss på en fika på stan eller för att enkelt visa upp för kompisarna på skolan.

Anledningen till detta är att MSI Raider GE77HX inte bara är en hårdvarubaserad värsting utan att enheten även är lite av en fysisk jätte med yttre mått på 397 x 284 x 25,9 millimeter och en vikt på strax över tre kilo. MSI säger 2,9 kilo men när vi väger enheten så närmar den sig 3,06 kilo. Detta kanske inte låter så extremt mycket men lägg till laddare (det krävs en 330 watts adapter för denna dator), en mus, ett headset och du har utnyttjat hela vikten för din kabinväska, lite överdrivet så klart men det handlar som ni förstår om en rejäl pjäs.

Nu är kanske inte vikten i sig det intressanta utan vad MSI har stoppat i datorn som gör att vi kommer upp till denna nivå. Ser vi till måtten så förstår de flesta att datorn baseras på en 17,3 tums skärm vilken kan köras i tre upplösningar: FHD med 360 hertz IPS, QHD med 240 hertz IPS eller UHD med 120 hertz IPS där våra tester baseras på den sistnämnda.

Skärmen har en ljusstyrka på dryga 370 nits vilket är riktigt bra för storleken på skärmen men kontrasten stannar vid viska 730:1 vilket är för svagt för en dator i denna prisklass. Ser vi till skärmens färgrymd så uppfyller den cirka 97 procent av Display P3, 100 procent av sRGB och 86 procent av AdobeRGB 1998 vilket gör det till en allsidig skärm.

Något som vi däremot märkte var att skärmens färghantering växlar ganska kraftigt vilket vi från start inte kunde förstå. Men det visar sig att vid växlingen mellan iGPU och dGPU så får vi ett flimmer och färger som allt för ofta tenderar att bli överexponerade och nästan grötiga. Men genom att använda MSIs programvara och tvinga enheten att bara köra i dGPU läge så får vi en magiskt bra bild för såväl alla former av underhållning och produktivt arbete som framför allt spelande där den snabba responstiden kommer till sin rätt.

En dator för allt

GE77HX är tillverkad i ett mattsvart metallhölje som är både extremt stabilt och som samtidigt hjälper till att fördela värmen över hela ytan. I framkanten så finns en snygg RGB list som vi kan stänga av från programvaran eller som kan matcha övriga integrerade RGB zoner i tangentbordet för att skapa vår egen optimala ljuseffekt.

Tittar vi vidare på insidan så hittar vi här en grund i Intels HM670 chip. Till denna så får vi en Intel Core i9-12900HX processor viket är en modell med åtta prestanda och åtta effektiva kärnor för totalt 24 trådar med en maximal turbofrekvens på 5,0 gigahertz. På minnessidan så kommer modellen utrustad med hela 64 (2×32) gigabyte DDR5 minne som körs i 4800 megahertz. Vi får även en PCIe Gen 4 baserad M2 disk från Samsung på två terabyte som går under namnet MZVL22T0HBLB-00B00 vilket är en av de snabbaste OEM diskarna som finns tillgänglig då den toppar 7 000 megabyte per sekund vid skrivning och 5 250 megabyte per sekund vid läsning. För den som vill finns även plats för ytterligare en disk.

Allt toppas sedan med grafiken som baseras på Nvidias RTX3080 Ti Laptop GPU med hela 16 gigabyte GDDR6 minne som körs i upp till 1640 megahertz och som stöder upp till 250 watts CPU-GPU Overboost teknik för att verkligen kräma ut allt från datorns grafik.

Går vi över till enhetens anslutningar så är dessa uppdelade på höger, vänster och bakre sida. På den vänstra sidan så finns en USB3.2 Gen2 Typ-A port, en USB 3.2 Gen2 Typ-C port med DP1.4 stöd samt en 3,5 millimeters kombinerad audioport. Värt att notera är att Typ-C porten inte stöder power delivery.

På höger sidan så finner vi dubbla USB3.2 Gen1 Typ-A med en SD kortläsare emellan. Den senare håller en stabil överföring som däremot inte utmärker sig sett till hastigheten som faktiskt är bland de lägsta vi testat på ganska länge och som aldrig överstiger 60 megabyte per sekund.

Slutligen så har vi baksidan där vi hittar strömanslutningen, en HDMI med stöd för 8K@60 hertz, en 2,5 gigabits RJ45 port och en Thunderbolt4 anslutning. Just denna uppdelning av portar är något vi verkligen uppskattar då de även är logiskt placerade sett till trolig kabeldragning och anslutning. Detta gäller även multigigs Lanporten som verkligen gillar. Till denna så finns så klart även Intels Killer AX WiFi 6E lösning vilket ger en mycket bra stomme för alla former av nätverksåtkomst och framför allt så får vi en dator vars bestyckning passar i det närmaste lika till gaming som för krävande produktivt arbete.

Rent ljud med klen bas

För att driva MSIs dator så har enheten utrustats med ett fyrcells batteri på 99,9 wattimmar. Detta drivs av en AC adapter på hela 330 watt och trots att MSI har gjort ett bra jobb med att minimera kraften när den inte behövs så ligger datorns snittförbrukning under högre belastning på knappa 250 watt vilket kan toppas med ytterligare 100 watt under kortare tider.

För att sätta lite tider på detta så räcker ett fulladdat batteri cirka 5,40 timmar när vi enbart låter en videofilm stå och loopa och inte har ljusstyrkan satt till högre än 50%. När vi sedan maximerar belastningen och antingen drar i gång ett spel eller börjar redigera RAW bilder och jobba med 3D filmer så sjunker batteritiden drastiskt och vi klarar strax över 100 minuter så det är definitivt inte en dator som ska köras utan närhet till ett eluttag.

Som den lite större bärbara dator det handlar om så erbjuder MSI både ett fullstort tangentbord med en numerisk del. Tangenterna har individuell RGB belysning men håller inte riktigt samma känsla och kvalité som datorn i övrigt och vi saknar den riktiga gamingkänslan vid nedslag och ska enheten användas för mer långvarigt skrivande så måste vi säga att vi föredrar ett externt tangentbord.

Däremot så erbjuder den 2,56 tum stora tryckplattan en hög precision och perfekt känsla vid såväl klickningar som vid olika gester. För att göra enheten mer komplett så erbjuds även en enklare FHD kamera med godkänd färghantering. Detsamma kan vi säga gäller ljudet som tillhandahålls av dubbla element och dubbla woofers. Ljudet är rent och klart men saknar tyngden både vid musiklyssnade men framför allt när vi spelar spel eller ser på film så ett bra headset är nästan ett måste.

Prestandatester

Vi avslutar med att kort redovisa de prestandatester som vi kört och här imponerar MSI Raider GE77HX verkligen. Innan vi går inte på olika resultat måste vi säga att MSI erbjuder en programvara i form av MSI Center som låter oss ställa in flera olika prestandalägen. Vi har här använt oss av läget Smart Auto som via en AI algoritm alltid väljer rätt profil baserat på vad som utförs på datorn. Inga av resultaten är således från datorns mer extrema läge kallat Extreme Performance som möjliggör ett stort antal OC parametrar och som helt klart tillför ytterligare en prestandadimension. För att förstå hur stor skillnad det verkligen går att uppnå när vi växlar mellan dessa lägen så använde vi PCMark10 där vi Smart läget nådde 6 998 poäng. När vi sedan växlade över till ett maximerat extremläge så stack resultaten i väg till 8 435 vilket är klart imponerade.

För att sedan sammanfatta några av testerna så ser vi från AIDA64s minneskopieringstest som stannade på 70 703 megabyte per sekund att MSI verkligen lyckats toppa minneshastigheten. Däremot så varnar Latency monitor för att systemet och då primärt minnet har vissa problem med Buffer Underrun vilket programmet hänvisar till att ett flertal DPC rutiner exekveras för länge. Detta kommer troligen att lösas med kommande biosuppdateringar men som det är i skrivandes stund så är detta en nackdel.

Ett test som vi tycker är intressant både för att testa topprestandan men kanske framför allt för att se hur väl kylningen fungerar är att loopa Cinebench R23 Multi benchmark under en längre period. Här såg vi toppar som låg på dryga 1 910 för singeltrådsprestanda och 18 912 vid multitrådsprestanda. Detta är värden som mycket väl symboliserar kraften i Intels I9-12900HX processor.

Men det som gör MSIs enhet så intressant är att den kan behålla den höga prestandan över i princip hela vår testcykel med bara ett par mindre och kortare dippar. Detta visar på hur väl MSI lyckats med kylningen av enheten då laptops med enklare konstruktion nästan uteslutande har ett med vågformigt mönster där processorn stryps för att hinna kylas och sedan återigen växlar upp.

Vi avrundar med grafiktesterna där vi i firestrike når upp till 28 975totalt med 31 816 för enbart grafik, i 3DMark 11 landar på mycket imponerande 44 395 poäng och i TimeSpy stannar på 13 401 poäng. Tittat vi i stället på mer professionella program så nådde vi med SPECviewperf 13 / Maya-05 306,3 bilder per sekund och i 3DS Max06 231,8 bilder per sekund. Detta är som sagt ett urval av tester som vi körde med samtliga visar på samma tydliga bild – att MSI Raider GE77HX 12 UHS är en av de snabbaste och bäst kylda av samtliga extrem laptops vi testat och framför allt att enheten, trots att den har ett klart gamingfokus, fungerar mycket bra även för mer professionellt arbete.

Men då priset är så högt som det är och det trots allt finns några mindre delar som vi i skrivandes stund inte är helt nöjda med så når MSI inte ändå fram till en absolut topplacering utan ses mer som en nischad produkt för extremgamers eller de med en lite större plånbok.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : MSI, www.msi.com

: MSI, www.msi.com Cirkapris : 54 995 kr inkl. moms, 43 996 kr exkl. moms

: 54 995 kr inkl. moms, 43 996 kr exkl. moms Mått : 397 x 284 x 25,9 mm

: 397 x 284 x 25,9 mm Vikt : 3.05 Kg

: 3.05 Kg CPU : Intel Core i9-12900HX

: Intel Core i9-12900HX Minne : 64 GB DDR5-4800

: 64 GB DDR5-4800 Chipset : Intel HM670

: Intel HM670 Lagring : 2TB PCIe Gen4x4

: 2TB PCIe Gen4x4 Grafik : Nvidia RTX3080Ti

: Nvidia RTX3080Ti Nätverk : Intel Killer AX Wi-Fi 6E +Killer 2,5 Gbit LAN

: Intel Killer AX Wi-Fi 6E +Killer 2,5 Gbit LAN BT : V5.2

: V5.2 Portar : 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt 4), 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP), 1x Type-A USB3.2 Gen2, 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) HDMI, 1x SD Express kortläsare, 1x RJ45

: 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt 4), 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP), 1x Type-A USB3.2 Gen2, 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) HDMI, 1x SD Express kortläsare, 1x RJ45 Batteri : 99,9 Wh

: 99,9 Wh Högtalare : 2×2 watt woffer + 2x1watt

: 2×2 watt woffer + 2x1watt Skärm: 17.3″ UHD (3840×2160), 120Hz, IPS