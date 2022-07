Nextbase 622GW 5 / 6 Betyg 4 299 kr Pris För Enkel installation, tydlig och lättanvänd tre tums pekskärm, mycket bra bildkvalité på inspelat material, många extra funktioner, kan byggas ut med bakre kamera, exakt positionering, bra mörkerseende Emot Appen är inte lika stabil och in innovativ som enheten i sig, vi hade uppskattat stöd för Google assistent, vi hade gärna sett en 12V splitter för anslutning i bil, SOS kräver prenumeration Rekommenderas till För yrkesförare eller alla som spenderar mycket tid i bilen skulle vi säga att 622GW är något av ett måste för alla andra är det ett grymt användbart tillbehör både för att dokumentera resor och underlätta vid alla typer av olyckor eller skador på bilen

Med imponerande bildkvalité och flera smarta funktioner är 622GW en av de bästa Dashcam anno 2022

En produktgrupp som blivit allt större år efter år är olika typer av Dashcams eller bilkameror. Detta är, för er som inte känner till begreppet, en mindre kamera som på olika sätt fästs i bilen och som i realtid spelar in vad som händer och som vid en eventuell olycka eller annan händelse sparar videosekvenserna kring det inträffade vilket i nästa skede kan användas som underlag mot exempelvis försäkringsbolag när det kommer till ansvarsbedömning.

Vi vill här direkt vara tydliga med att säga att användandet av Dashcam enheter delvis är kontroversiellt och trots att det i skrivandes stund är godkänt i Sverige så gäller inte detta för alla länder så ska du ut och bila i Europa är det värt att läsa på vad som gäller för respektive land. Gällande regler och lagar i Sverige så kan du läsa mer här.

Kompakt huvudenhet

Nextbase grundades 1999, då med fokus på olika former av bilunderhållningssystem. Tio år senare så tog företaget fram sina första Dashcams enhter och idag, 2022, är företaget världens största tillverkare av just Dashcams.

Företaget har i dag en bred portfölj av modeller från enklare instegslösningar till avancerade toppmodeller som 622GW som vi testat denna gång. Till detta så erbjuder Nextbase även flera typer av tillbehör som extra kameror som även låter oss filma bilens bakre synfält vilket tillsammans med vidvinkel linser nästan ger oss en 360 graders täckning.

Vi börjar med att titta till enhetens yttre där vi får en avlång kompakt enhet som mäter 5,31 x 9,3 x 4,5 centimeter och bara väger cirka 80 gram. På framsidan, den del som pekar mot motorhuven på bilen, så finner vi enhetens lins som är en 140 graders vidvinkel med f/1.3 och som har integrerat polariserade filter.

Bredvid linsen finns ett lock som döljer fästpunkten för det medföljande så kallade klick and go fästet vilket vi med hjälp av en mycket effektiv tejp fäster på framrutans insida och som sedan med neodymmagneter håller kameradelen på plats även under riktigt guppiga bilfärder.

Vi ansluter kameran på undersidan via ett vanligt 12–24 volts biluttag med den medföljande fyra meter långa kabeln. Här hittar vi även en av de delar som vi hoppas att Nextbase till kommande modeller tar till sig. För merparten av bilar har bara ett ladduttag placerat i främre delen av bilen och med denna kamera inkopplad så kan möjligheten att ladda mobiler tappas.

Nu finns det så klart olika typer av splitters och det är här vi vill se en lösning från Nextbase. Merparten av de splitters som finns ute har nämligen en begränsad strömmatning vilket gör att om i de lägen som vi ansluter både kamera och extra laddare kan få en kamera som är instabil, framför allt om vi adderar extra tillbehör som en bakåtriktad kamera. Så om Nextbase kunde ta fram ett eget tillbehör som klarar dessa krav skulle flera potentiella problem kunna undvikas.

På kamerans vänstra sida så finns plats för ett mSD kort samt en strömknapp medan vi på kamerans högra sida hittar en USB port. Denna ska däremot inte misstas som en laddport utan denna används för att ansluta någon av Nextbase olika bakåtriktade kameramoduler. Det finns modeller som antingen placeras direkt i huvudenheten eller som med hjälp av en längre kabel fästs på den bakre rutan. I det senare alternativet så kan denna kamera även använda som hjälpmedel när vi backar eller parkerar.

Tydlig skärm

På kameralinsens motsatta sida, den del vi ser från förarplatsen så hittar vi enheten skärm. Trots att vi är vana vid stora skärmar från våra mobiler så måste vi säga att vi blir förvånade över hur bra Nextbase tre tum stora pekskärm är. Vi får en lösning som både är ljusstark nog att i alla lägen ge oss en perfekt bild och som även erbjuder en bra respons och hög precision när vi använder fingrar för att navigera på skärmen.

För förutom att visa vad som kameran fångar i realtid eller som inspelat material så använder vi även skärmen för att utföra olika konfigurationsinställningar eller för att aktivera olika funktioner. För här kommer vi till nästa del som vi hoppas att Nextbase vidareutvecklar till kommande modeller. Som till alla Dashcams så erbjuder även Nextbase en app som vi kan använda för att göra konfiguration, uppdatera firmware och se på inspelat material med mycket mera. Tyvärr så är denna app inte lika intuitiv och smidig som kameran i sig och vi upplever klara eftersläpningar och en seghet i kommunikationen som ibland till och med gör att vi tror att appen låst sig.

Nu är inte detta något större problem då vi sällan behöver använda mobilen men vi skulle gissa på att funktionen skulle användas mer frekvent med en bättre app. Framför allt skulle vi kunna tänka oss att koppla enheten mot en platta för att här kunna granska inspelat material på en större skärm. För som det är nu så föredrar vi faktiskt att använda skärmen direkt och detta fungera som sagt extremt bra och vi skulle nog vilja säga att detta är den bästa skärm vi använt sett till en Dashcam.

En insides GoPro

Vi kommer så till enhetens kvalité gällande bilder och film. 622GW kan spela in material i upp till 4K med 30 bilder per sekund eller, om vi önskar högre bildhastighet så kan vi även välja 1440 vid 60 bilder per sekund eller 1080 med hela 120 bilder per sekund. Till detta så erbjuder kameran även en riktigt bra bildstabilisator som ger jämn film även när vi kör på mer gropiga grusvägar.

Förbättrat till denna modell jämfört med tidigare enheter är filmande i sämre ljus eller så kallat nattläge. Under sommaren så är detta sällan något problem men som alla vet så har vi en lång period där ljuset lyser med sin frånvaro och i dessa lägen så måste vi säga att kameran gör att mycket bra arbete.

Till detta så har Nextbase även utvecklat en AI motor som optimerar bilden vid dimma. Något som kanske kommer från den kända Londondimman men som oavsett gör att kameran fångar upp viktiga delar som nummerplåtar och bilar även när vi själva kan ha svårt att urskilja dessa.

Med tanke på dessa funktioner och den höga bildkvalité som enheten erbjuder så har faktiskt undertecknad även använt kameran som ett komplement till en GoPro där vi kunnat fånga riktigt trevliga naturfilmer i lägen som annars skulle gått förlorade. Ska vi vara lite kinkiga på detta område så blir inte färgsättningen lika naturlig som just jämfört med GoPro men detta är inte heller syftet.

Vi avslutar med att lyfta fram ett par mycket uppskattade funktioner som helt klart motiverar den högre priset som 622GW håller. Den första av dessa är en funktion som Nextbase kallar för What3words och som är en integrerad funktion ger dig dina exakta koordinater inom en tre meters fyrkant. Koordinater som sedan enkelt kan delas med exempelvis räddningstjänst om något skulle hända eller bara för att tala om för vänner exakt var vi befinner oss.

Denna funktion kan sedan utökas med en prenumerationstjänst som kallas Emergency SOS. Om vi väljer att aktivera denna tjänst så kommer enheten att, vid en olycka där vi som förare inte reagerar, larma räddningstjänst om vår exakta plats. I denna tjänst finns även möjlighet att från start komplettera med uppgifter som vilken blodgrupp vi har, eventuella sjukdomar och mediciner med mera, allt för att underlätta för räddningstjänsten när de kommer till platsen.

Nästa smarta funktion är Nextbase parkeringsläge som direkt reagerar på eventuella stötar från krockar eller inbrottsförsök och som i detta läge kan konfigureras för att spela in händelsen.

Dessutom så har modellen full integration med Alexa vilket gör att vi kan hantera många funktioner med rösten. Tyvärr, för oss i Sverige där Alexa inte är lika utbyggt, så kan vi inte växla och använda Google vilket blir vårt sista önskemål om förbättring till kommande modeller.

SPECIFIKATIONER:

Tillverkare : nextbase, www.nextbase.eu

: nextbase, www.nextbase.eu Cirkapris : 4 299 kr inkl. moms, 3 439 exkl. moms

: 4 299 kr inkl. moms, 3 439 exkl. moms Mått : 5,31 x 9,3 x 4,5 cm

: 5,31 x 9,3 x 4,5 cm Vikt : 80 gram

: 80 gram Lagring : mSD

: mSD Överföring : WiFi, BT5, USB

: WiFi, BT5, USB Lins : f/1.3 140 grader

: f/1.3 140 grader Upplösning : 4K @ 30fps 1440 @ 60fps 1080p HD @ 120fps

: 4K @ 30fps 1440 @ 60fps 1080p HD @ 120fps Bildstabilisator : Ja

: Ja Parkeringsläge : Ja

: Ja SOS tjänst: Ja-prenumeration