Kingston Workflow Station 5 / 6 Betyg 1 195 kr Pris För Extremt enkel att använda både för att flytta från en enhet eller mellan olika enheter. Lättviktslösning med hög tålighet, lätt att ta med en läsare när vi reser, läsare kan bytas baserat på behov vid varje tillfälle. Emot Hade varit intressant med USB 3.2 Gen 2 x2 eller Thunderbolt 4 i grunden samt stöd för CF-, CF Express- och QXD-kort. Rekommenderas till Om du regelbundet jobbar mycket med data från externa enheter och olika minneskort är detta den mest flexibla och smarta lösningen vi hittat i denna prisklass.

Är Kingston Workflow Station det ultimata tillbehöret för att hantera alla dina minneskort? Ja, inte omöjligt. Lösningen består av en USB-hubb med plats för fyra minneskort av olika typ.

Alla som fotar eller filmar mycket, oavsett om det är via en systemkamera, en mer professionell filmkamera, en drönare eller någon variant av actionkamera vet att minneskorten snabbt blir fyllda av data, framför allt om vi väljer att använda hög upplösning och bildkvalitet som oftast erbjuds av modernare enheter. Har du dessutom hållit på och filmat eller fotat digitalt under flera år så har du troligen även kommit till ett läge där du föredrar att använda många minneskort med inte fullt så hög kapacitet i stället för bara ett eller två med maximal kapacitet för att på detta sätt undvika att förlora för mycket data om en enhet skulle gå sönder eller komma bort.

Dessa delar gör att vi lätt sitter med en smärre kortsamling där materialet sedan vid någon tidpunkt ska kopieras till datorn, en molntjänst eller flyttas till andra mobila media. Som exempel använder undertecknad totalt 18 olika minneskort för drönare, GoPro och systemkamera och när vi täcker ett event eller likande blir oftast dessa fulla efter en hel dags filmande och fotograferande.

Trots allt snabbare kortläsare, och även minneskort, är proceduren att föra över all dess data till rätt plats en tidskrävande process, framför allt som att olika data många gånger ska till olika lagringsplatser. Men med Kingstons Workflow Station och dess olika kortläsare är detta problem som bortblåst.

Ryms i fickan

När vi testar olika produkter brukar vi många gånger säga att det går att få en bra fingervisning gällande dess kvalitet baserat på vikt och materialval. Detta stämmer dock inte när det kommer till denna lösning. Både Workflow station och dess läsare är nämligen tillverkade i plast som sedan målats i silver och svart där huvudenheten mäter 160,27 x 70,27 x 55,77 millimeter och bara väger 292 gram och där varje minihubb eller läsare 62,9 x 16,8 x 50,0 millimeter och väger runt 30 gram.

Trots detta får vi en lösning som är förvånansvärt tålig. Vi har använt de separata läsarna när vi varit på resande fot och då ibland haft dem nedstoppade i fickan, kastade i en väska eller liggandes nedtryckt tillsammans med drönare och bärbar dator, utan att vi haft en enda incident. Samma sak gäller huvudenheten som trots att vi både byter kort och tar läsarna upp och ner otaliga gånger ser ut som och fungerar precis som den var ny.

Själva dockan är lätt framåtvinklad vilket både ger ett visuellt bättre intryck jämfört med om den vore platt och dels gör det enklare att ta upp läsarmodulerna. I dockan finns fyra rundade fack som vardera har en Typ-C-anslutning i botten. Denna naturligtvis för att ansluta vald läsare. På baksidan av dockan finns två kontakter: en för strömmatningen och en för att ansluta dockan till en dator.

Den senare är av typen USB 3.2 Gen 2, vilket innebär en potentiell maximal genomströmning på tio gigabit eller 1250 megabyte per sekund. Det är lite synd att Kingston inte valt att satsa på Gen 2 x2 tillsammans med stöd för Thunderbolt 4, vilket varit en fullpoängare.

En läsare för nästan alla ändamål

Vi kommer sedan till de olika läsarna, som i skrivande stund finns i tre utföranden: en med två USB 3.2 Gen 1-portar varav en är typ-A och en är typ-C, nästa kommer med dubbla mSD-kortplatser med stöd för UHS-II microSD-kort och den sista kommer med dubbla SD-kortplatser med stöd för UHS-II-kort. Samtliga läsare ansluter internet med dockan via USB 3.2 Gen 1, vilket innebär en maxgräns på 625 megabyte per sekund vilket även ligger i paritet med UHS-II-standarden som ligger på dryga 310 megabyte per sekund.

Ser vi detta i ett lite större perspektiv kan vi med andra ord använda två läsare med två kort i varje och här nå en hasighet, per kort på 312,5 megabyte per sekund (1250/4), eller alla fyra platserna fullmatade med åtta kort eller USB-enheter med ett snitt på dryga 156 megabyte per sekund vilket är klart imponerande. Många gånger överensstämmer så klart inte teoretiska värden med verkligheten, men faktum är att Kingston Workflow Station presterar extremt nära topphastigheten. Vi testade en mix av Kingston Canvas React Plus-kort och Sandisk Extreme Pro 3.2-enheter. Samtliga hade en minsta läshastighet på 285 megabyte per sekund, och med åtta enheter anslutna snittade dessa 148,6 megabyte per sekund vilket är mycket imponerande.

Ska vi vara lite kritiska så hade vi även gärna sett, och detta troligen med en USB 3,2 Gen 2 x2, både en läsare för CF-express och de mer extrema XQD-korten som finns. Men dessa kommer troligen att komma till nästkommande version av docka och läsare.

SPECIFIKATIONER Kingston Workflow Station:

Tillverkare : Kingston, www.kingston.com

: Kingston, www.kingston.com Cirkapris Workflow Station + USB läsare : 1 195 kr inkl. moms, 956 kr exkl. moms

: 1 195 kr inkl. moms, 956 kr exkl. moms Cirkapris separata läsare : 495 kr inkl. moms, 396 kr exkl. moms

: 495 kr inkl. moms, 396 kr exkl. moms Mått docka : 160,3 x 70,3 x 55,8 mm

: 160,3 x 70,3 x 55,8 mm Mått läsare : 62,8 x 16,8 x 50 mm

: 62,8 x 16,8 x 50 mm Vikt docka : 292 gram

: 292 gram Vikt läsare : 29–31 gram

: 29–31 gram Anslutning docka : USB 3.2 Gen 2

: USB 3.2 Gen 2 Anslutning läsare : USB 3.2 Gen 1

: USB 3.2 Gen 1 Anslutningsalternativ läsare: USB-A + USB-C, 2x UHS-II SD-kort, 2 st UHS-II mSD-kort