Test: Be quiet Dark Power 13 – 1000 watt

Be quiet Dark Power 1000 5 / 6 Betyg 3 495 kr Pris För Gedigen konstruktion med bästa tänkbara komponentval, extrem stabilitet, överklockningsväxel, skydd mot de flesta former av oren ström, hög kvalitet på interna kablar, tystgående med effektiv fläkt och passiv kylning. Emot Priset kan vara ett hinder för vissa, det är inte ett ”show-off”-aggregat för helt öppna riggar. Rekommenderas till Söker du maximal stabilitet och den senaste ATX3-standarden för såväl gaming som kreativt arbete så är Dark Power 13 ett nätaggregat som uppfyller de flesta önskemål.

Vi hårdtestar Dark Power 13 – Be quiets titanium-klassade nätaggregat med stöd för ATX 3.0.

Be quiet erbjuder fyra olika serier av nätaggregat vilka sträcker sig från de grundläggande Pure- och System Power-serierna, via den övre mellanklassen i form av Straight Power samt flaggskeppsmodellerna Dark Power, vilka utrustats med den mest avancerade interna tekniken. Till dessa finns även modeller för olika former av kompakta chassin, exempelvis SFX- och TFX-serierna. Vi har denna gång haft möjlighet att testa rykande färska Dark Power 13 som är framtaget för senaste generationens systembyggen med en bas i ATX 3.0.

Ny anslutning

Ser vi tillbaka så är ATX, Advanced Technology Extended, en standard som Intel lanserade 1996. Under åren har den uppdaterats ett antal gånger, med bland annat en större uppdatering 2017 då version 2.51 lanserades och ASM, Alternative Sleep Mode, ersatte det tidigare S3-läget. Men i takt med mer krävande system, framför allt när det gäller grafikkort och processorer, så växte kraven på en helt ny standard. För cirka ett år sedan, i februari 2022 lanserades ATX 3.0 som är tänkt att ge PCIe Gen 5 den kraft som gränssnittet behöver.

ATX 3.0 klarar att hantera extrema överkrav sett till dess nominella effekt. I grunden krävs att grafikkort ska kunna erbjudas hela tre gånger sitt normala effektkrav under en mycket begränsad tid och det är just dessa toppar som tidigare standard normalt sett inte kan hantera. Ta ett 1200 watts nätaggregat som har en fördelning med 600 watt för grafik, 300 watt för CPU och 300 watt för övriga komponenter som exempel. Detta ska alltså, enligt ATX 3.0, kunna erbjuda både en kontinuerlig strömförsörjning av 1200 watt samt kunna 3×600 + 300 +300 = 2400 watt under kortare toppar.

För att lösa detta har nya ATX-aggregat utrustats med en ny typ av anslutning, kallad 12VHPWR. Detta är faktiskt den första nya anslutning för ATX-aggregat sedan 2013 då åttapinnars PCIe-anslutningen med stöd för upp till 150 watts matning lanserades. Med den nya kontakten höjs denna ribba till mellan 450 och 600 watt via en singelkabel. Ser vi lite närmare på kabeln så har den sex 12 voltskablar, sex jordkablar och fyra signalkablar för direktkommunikation mellan PSU, nätaggregat, och GPU, grafikprocessor, vilket ger en mer exakt och framför allt stabil strömmatning.

Titaniumcertifierad

Vi börjar med att kika på det yttre där Dark Power 13 faktiskt är ganska intetsägande med ett svart chassi och raka former där inget sticker ut. Aggregatet mäter 175 x 150 x 86 millimeter och väger hela två kilo. Modellen har en effektiv intern design med god passiv kylning som sedan kompletteras med en 135 millimeters SilentWings-fläkt som jobbar med en högsta rotation om 1800 varv per minut och som vid maximal belastning aldrig stiger över knappa 26 decibel vilket gör enheten mycket tyst.

Aggregatet är helt modulärt med en bra uppdelning av anslutningarna för enkel kabeldragning och gruppering av anslutningar. Från höger kant finner vi en 24 pinnars ATX-anslutning vilken kommer med en 600 millimeters kabel. Under denna finns en liten anslutning som går till aggregatets medföljande OCK-jumper vilken fästs i en av chassits expansionsplatser. Med denna jumper kan vi växla mellan fyra separerade 12 volts banor eller en massiv bana för extrem överklockning.

Vidare får vi dubbla 700 millimeters P8-kablar varav den ena är uppdelad i två P4-kontakter för högre flexibilitet. För intern kringutrustning som hårddiskar får vi fyra 600 millimeters anslutningskablar. Vi får sedan dubbla PCIe-kontakter och så den nya PCIe 5, 12VHPWR-anslutningen som för detta aggregat erbjuder hela 600 watt. Tillsamman erbjuder dessa 1000 watt med 80 plus titaniumklassificerad effektivitet vilket innebär upp till 95,8 procents effektivitet.

Maximal stabilitet

Som vanligt med Be quiets aggregat kommer Dark Power med ett brett skydd mot oren ström och vi får här bland annat följande skydd: OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP samt SIP. Detta ger en mycket bra grund för hög stabilitet vilket är extra viktigt när vi börjar tänja på systemets gränser i form av kraftigare överklockning.

Vi valde att testa aggregatet i ett av våra mest extrema byggen. I grunden körde vi Gigabytes X670E AORUS Master-moderkort med en Ryzen 9 7950X-processor. Till detta kördes fyra minnesbanker 6600 DDR 5-minne, trippla M.2-diskar, varav en var Gen 5 och ett RTX4090-grafikkort med egendefinierad vattenkylning. Vi testade sedan med att maximera kortets överklockningspotential över samtliga komponenter. I detta läge uppmätte vi en effektförbrukning på 952 watt.

Väl stabilt valde vi sedan att starta olika grafik- och processorbaserade ”burn in-tester” vilket gör att belastningen verkligen toppar och sticker en bra bit över gränsen på 1000 watt med jämna mellanrum. Oavsett belastning levererar aggregaten en jämn strömförsörjning och dessutom, placerat i ett slutet chassi, vid en icke hörbar ljudnivå.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Be quiet, www.bequiet.com

: Be quiet, www.bequiet.com Cirkapris : 3 495 kr inkl. moms, 2 796 exkl. moms

: 3 495 kr inkl. moms, 2 796 exkl. moms Mått : 175 x 150 x 86 mm

: 175 x 150 x 86 mm Vikt : 2 kg

: 2 kg Effekt : 1000 watt

: 1000 watt Topologi : Active Rectifier + Full bridge + LLC + SR + DC/DC

: Active Rectifier + Full bridge + LLC + SR + DC/DC Antal banor : Fyra alternativt en

: Fyra alternativt en Kylning : Silent Wings 135 mm

: Silent Wings 135 mm Strömskydd : OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP samt SIP

: OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP samt SIP Effektivitet : 80 plus titanium

: 80 plus titanium Kabelhantering : Fullmodulärt

: Fullmodulärt Garanti: 10 år