Så har casinobranschen utvecklats i symbios med datorer och och internet

När internet blivit allt mer tillgängligt för den breda allmänheten så växer även branschen för casinon online snabbt. Numera är det tämligen vanligt att spela på nätcasinon och intresset för dessa fortsätter att växa. Även om spelbolagen tillhandahåller liknande tjänster till spelare nu som för 25 år sedan har den tekniska utvecklingen tagit enorma kliv framåt.

Casinobranschen är i mångt och mycket en global bransch tack vare digitaliseringen. Spelare från hela världen kan samlas på nätet för att ta del av underhållningen, möta varandra i en runda poker eller följa live casino direkt från ett spelbolags studio.

Idag finns det därför inte mycket som skiljer plattformarna åt när du spelar på ett svenskt casino eller när du spelar utan svensk licens. I den här texten kommer vi att gå igenom några av de största tekniska förändringarna som har gjorts på onlinecasinon och hur utvecklingen ser ut framåt.

Utvecklingen av spelen

Många av de spel som är populära på dagens onlinecasinon är klassiska casinospel eller varianter av klassiska casinospel. Spelare förväntar sig att en viss typ av spel ska fungera på ett visst sätt, och det finns inte hur mycket frihet som helst för spelbolagen att utveckla. Därför läggs ett stort fokus på att exempelvis utveckla videoslots med nya och snygga animationer, eller ett nytt soundtrack.

Men då och då kommer det nya sätt att spela som drar till sig stor uppmärksamhet och popularitet. Det tydligaste exemplet på detta från de senaste åren är livecasino, där spelarna får följa en riktig dealer via en webkamera.

Fokus läggs på att göra det smidigt och enkelt att sätta igång med att spela

Ett stort fokus från onlinecasinon på senare år har legat på att göra det så enkelt och smidigt att sätta igång med att spela. Därför har fler och fler plattformar börjat implementera det som kallas för Pay N Play. Pay N Play innebär helt enkelt att man som spelare inte behöver skicka in en bild på sin legitimation eller gå igenom en lång registreringsprocess. Istället används BankID eller en annan digital legitimation för att verifiera kunden och denne kan sedan mer eller mindre omgående sätta igång med att spela. Detta är någonting som är väldigt uppskattat, och som på många sätt också är säkrare än traditionella kontolösningar.

Betalningsmöjligheter utvecklas

Precis som att det har lagts ett stort fokus på att göra det så smidigt som det bara går att starta ett konto för att sätta igång med att spela har det också hänt en hel del när det kommer till onlinecasinon och hur betalningar sköts på plattformarna. För bara ett par år sedan så var det vanligt att det enbart gick att betala med hjälp av banköverföringar.

Även om banköverföringar fungerar väldigt väl är det långt ifrån det smidigaste sättet att sköta betalningar. Det krävs att användaren i fråga loggar in hos internetbanken och sedan kopierar över all sin information, någonting som många upplevde som irriterande kombinerat med nervositet över att någonting skulle gå fel. Banköverföringar innbär även en väntetid som inte går att komma runt. Om man exempelvis genomför ett uttag under en fredagkväll dröjer det ofta fram tills sent i nästa vecka tills pengarna landar på kontot.

Detta är någonting som spelbolagen självklart är medvetna om och som de arbetar hårt för att minimera. Till följd av detta har det numera blivit mycket vanligare att man kan använda sig av smarta betalningslösningar som gör det möjligt att att föra över pengar från spelbolag till sitt eget konto, eller vice versa, på bara några minuter. Genom att använda sig av Swish eller Trustly kan dessa överföringar ske blixtsnabbt och dra ner väntetiden från ett par dagar till ett par minuter.

Framtidens utveckling på casinon

Nätcasinon och casinon på det stora hela befinner sig i en lite knepig sits när det kommer till utveckling och innovation. Det finns bara så mycket som man kan göra för att komma på nya och intressanta sätt att spela och istället behöver utvecklare och plattformar lägga sitt fokus på att kunna erbjuda intressanta och moderna varianter av klassiska spel. Ett tydligt exempel på detta från de senaste åren är livecasino, men hur kan framtiden komma att se ut?

Detta är någonting som av förklarliga skäl är mer eller mindre omöjligt att svara på, men det finns ändå några antydningar till vad framtiden kan innehålla på moderna onlinecasion. Ett av de mest uppenbara exemplen på ny teknologi som kan komma att implementeras är VR. Virtuell Realitet är en teknik som har funnit under en längre tid och som nu får mer och mer fäste. Även om utbudet på casinon med största sannolikhet inte kommer vara tillräckligt för att få folk att köpa de dyra enheterna, men är ett möjligt utvecklingsområde inom onlinecasinon.