Test: Corsair MP700 Pro

Corsair MP700 Pro 5 / 6 Betyg 4 475 kr Pris För Mycket hög prestanda, effektiv kylning, tilltalande design, bra uthållighet, kraftfull programvara som bl.a. inkluderar kloning och total rensning Emot Programmets gränssnitt ser gammalt ut, blir (som väntat) varm, vi hade gärna kunnat ställa in Throttling nivån själva, hög prisnivå Rekommenderas till Corsair MP700 Pro är ett givet val för dig som vill maximera prestandan från senaste generationens moderkort och processorer

Med extrem läs- och skrivprestanda ger Corsair MP700 Pro oss äntligen en glimt in i vad PCIe Gen5 har att erbjuda.

Trots att PCIe Gen5 nu funnits som gränssnitt för både lagring och grafik sedan 2022 så har produkter som drar nytta av den senaste standarden lyst med sin frånvaro alternativt varit lite mer mediokra uppgraderingar som prestandamässigt varit ganska långt ifrån vad Gen 5 klarar av. Men när nu Corsair lanserad sin andra generations Gen5 baserade M2 enhet, kallad MP700 Pro, så börjar det hända saker och vi kliver äntligen upp på stabil dataöverföring på över 12 000 megabyte per sekund. Disken presenteras dessutom i tre olika former där ett av alternativen erbjuder vattenförberedd kylning.

Massiv, aktiv, kylfläns

Vår testenhet är lite av mellanmodellen sett till just kylningen då enheten kommer med en kraftfull passiv kylfläns vilken kombineras med en mindre, sidoplacerad, fläkt. Tack vare kyllösningen så gör sig denna disk så klart bäst på moderkort som inte använder en egen kylning för den Gen5 baserade M2 platsen eller som i varje fall gör det möjligt att bara frigöra kylningen över just denna plats och inte använder kylning som täcker större ytor av moderkortet vilket vi annars ser allt oftare. Skulle du ha ett moderkort med en bra passiv eller hybridbaserad kylning för M2 platserna så bör du i stället satsa på den renodlade disken, utan extra kylning.

För att förstå skillnaden i mått mellan dessa båda ytterligheter så mäter disken i sig normala 22 x 80 x 3 millimeter medan vår modell med fläns och fläkt mäter 24 x 80 x 20 millimeter. Förutom att vi får en skillnad sett till måtten så är det även en viss prisskillnad mellan de båda modellerna där vår testmodell ligger cirka 250 kronor högre jämfört med motsvarande modell utan kylning.

Vi vill här direkt säga att du verkligen bör se över vilken kylning som ditt moderkort erbjuder och om möjligt satsa på en av de kompletta lösningar som Corsair erbjuder. Detta då disken vid hög belastning snabbt blir mycket varm. Det du även behöver känna till är att den lilla fläkten som hjälper till att kyla flänsen kräver en separat strömmatning vilken vi dessvärre inte kan ta från moderkortet utan den måste kopplas till en nätaggregatets SATA strömkablar vilket, baserat på moderkort, chassi och placering av PSU kan kräva extra förlängningskabel.

Tittar vi på insidan av disken så drivs denna PCIe Gen5 x4 baserade enhet av Phisons senaste kontroller i form av PS5026-E26 i kombination med 3D TLC NAND och en dynamisk SLC cache samt en Dram cache på 4096 megabyte. Disken har stöd för 256 bitars AES kryptering samt både TRIM, SMART och Garbage Collection. Sett till uthållighet så är MP700 Pros två terabyte modell klassad för 1400 TBW vilket ligger den övre delen av skalan anno 2023.

Extrema prestandatoppar

Innan vi kommer in på diskens prestanda så vill vi här även betona vikten av, så fort disken är installerad i dator, oavsett om den ska agera primär eller sekundär disk, installera tillhörande programvara. I Corsairs fall så heter lösningen kort och gott SSD Toolbox och är lite av ett samlingsgränssnitt för allt från information om disken i fråga till att hantera OP, klona disken vid en uppgradering, göra en total rensning av disken vid en eventuell försäljning eller den del som vi här tycker är viktigast – uppgradera diskens firmware. Att det senare är speciellt viktigt denna gång beror på att Gen5 fortfarande är relativt nytt som diskgränssnitt vilket gör att vi kan se stora förbättringar i såväl prestanda som stabilitet vid en eventuell uppgradering. Tyvärr så konstaterar vi däremot att Corsair inte lagt ner några direkta resurser på att förändra och förbättra gränssnittet för detta program som ser allt för föråldrat ut.

Vi går så över till prestandatesterna. Vi körde vår våra tester på MSIs MEGZ790 Godlike moderkort då detta har sin Gen5 baserade M2 plats placerad i moderkortets nedre kant vilket underlättade användande av diskens egen kyllösning. Till denna så använde vi oss av Intela i9-14900k processor, G-skills Trident Z5 RGB 2×16 gigabyte DDR5@7200 megahertz minne och ett RTZ4070 grafikkort. Allt kördes i Coolermasters Cosmos 700 chassi vilket gav oss en lösning med bra naturligt luftflöde.

Sett till maximal sekventiell prestanda så presterar disken imponerande dryga 12 403 megabyte per sekund vid läsning och 11 683 megabyte per sekund i skrivande. Motsvarade värden för slumpmässig 4K data landade på strax över 1,5 miljoner IOPS vid läsning och knappa 1,6 miljoner IOPS vid skrivning. När vi sedan testar diskens prestanda under lågvarvig maximal belastning så bibehåller disken sin nivå i upp till dryga 820 gigabyte skriven data varefter prestandan sjunker, först till en nivå på cirka 3 600 megabyte per sekund och sedan efter ytterligare ett par minuters full belastning, och nästan sex terabyte data skrivet, så sjunker prestandan ytterligare och hamnar på runt 1 000 megabyte per sekund där den sedan låg kvar med kortare avstickare till den mellanliggande prestandanivån. Detta är ett helt naturligt scenario som uppstår när diskens SLC cache fylls och sedan ska tömmas. Vad som var en mycket positiv del i detta, jämfört med föregående modell, var att vi lyckades pumpa ut dryga 30 procent mer data innan första prestandasänkningen inträffade.

En del som både är av positiv och negativ art hittar vi slutligen i diskens temperaturstyrda strypta prestanda. För, för att se var gränsen för diskens värmeutveckling gick så kopplade vi ur fläkten och ströp luftflödet runt om disken och redan runt 75 grader så triggas diskens inbygga skydd vilket gör att prestandan stryps och detta ganska kraftigt. Vid våra mätningar så halverades nästan prestandan för att sedan automatisk ta fart igen när temperaturen sjönk. Detta är så klart bra ur ett hållbarhetsperspektiv, och faktiskt även då SLC cachen tog längre tid att fylla vilket gjorde att disken låg i lite av ett mellanläge under längre tid.

Men samtidigt så hade det varit intressant att delvis själv kunna sätta dessa värden i Corsairs toolbox för att här kunna pressa allt ytterligare något steg. I grunden så behövs dock inte detta i vårt fall och med korrekt kylning så skulle vi säga att MP700 Pro är den snabbaste disken vi testat i skrivandes stund och att disken även presterar en jämn prestandanivå som gynnar såväl spelande som mer kreativt arbete där diskprestandan har en avgörande roll.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Corsair, www.corsair.com

: Corsair, www.corsair.com Cirkapris : 4 490 kr inkl. moms, 3 592 kr exkl. mom

: 4 490 kr inkl. moms, 3 592 kr exkl. mom Mått : 24 x 80 x 20 mm

: 24 x 80 x 20 mm Gränssnitt : PCIe Gen5 x4

: PCIe Gen5 x4 Kylning : Fläns + fläkt

: Fläns + fläkt Max skriv/läsprestanda (sekventiell ): 11 683 / 12 403 MB/s

): 11 683 / 12 403 MB/s Max skriv/läsprestanda (slumpmässig) : 1,6 / 1,5 M IOPS

: 1,6 / 1,5 M IOPS Kontroller : PS5026-E26

: PS5026-E26 Dram Cache : 4096 MB

: 4096 MB Kryptering : 256-bit AES

: 256-bit AES Kapacitet : 2TB

: 2TB Uthållighet: 1400 TBW