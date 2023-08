Test: Homey Pro 2023

Homey Pro 2023 6 / 6 Betyg 4 999 kr Pris För Liten och snygg enhet, gott om kraft och utrymme för appar, enormt stöd för olika enheter och tillverkare, bästa smarta hem ”tolken” vi testat, avancerade flöden är nu en del av systemet, möjlighet till fysisk nätverksanslutning, Mesh läge med andra Pro/Bridge enheter. Emot Lite dyr annars inget. Rekommenderas till Har du, som de flesta, ett hem med olika tillverkare, standarder och kommunikationssätt för dina smarta enheter så är Homey Pro 2023 en dröm att jobba med.

Homey Pro 2023 har blivit mindre och snyggare med stöd för åtta protokoll för styrning av ”allt”.

Homey grundades av holländska bolaget Athom B.V. för snart tio år sedan. Detta i varje fall om vi inkluderar den mycket lyckade kickstarter kampanj som drogs i gång 2014 och som i sin tur ledde fram till den första generationens Homey 2016. Grundtanken med Homey har hela tiden varit att ha en liten, kraftfull smarthem hubb som ska kunna kommunicera med så många andra produkter och märken som möjligt vilka till sin natur inte i sig själva har denna möjlighet. Man skulle kunna säga att Homey är som en extremt flexibel tolk som skapar bryggor i våra allt smartare hem och via så kallade Flow, skapa just händelseflöden som automatiserar så mycket eller litet som vi själva vill.

Från boll till puck

Den första modellen av Homey lanserades med andra ord 2016 och redan denna kom med att brett stöd av anslutningstyper i form av Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, 433 MHz, 868 MHz och IR. Tyvärr så hade vi här i Sverige inte så många enheter som var anpassade för lösningen vilket gjorde att det dröjde fram till lanseringen av andra generationens Homey, vilket skedde 2019, innan produkten på alvar började få fäste här hemma.

Vid samma tidpunkt, 2019, lanserades även den första Homey Pro vilket i grunden var samma modell som basenheten men som kom med en dubbelt så kraftig hårdvara för snabbare hantering och möjlighet att köra flera flöden samtidigt. Ytterligare tre år senare, 2022, lanserades en ny form av Homey i form av den molnbaserade Homey Bridge som marknadsfördes med ett lågt inköpspris men som i stället krävde en prenumeration.

Förutom att Bridgemodellen blev molnbaserad så var det ytterligare en del som förändrades med Homey. Fram tills denna modell så hade Homey enheterna varit kända som en liten vit boll stående på tre silverfärgade småbollar och med en RGB integration i mitten. Men med Bridge så växlades utseendet till en stor svart puckformad enhet med RGB i nederkanten, ett utseende som alltså även nya Homey Pro fått ärva.

Den nya Pro modellen, som detta test kommer handla om, presenterades faktiskt redan i oktober 2022 men det var först under slutet av Q1 2023 som vi började se enheten ute i handeln. Anledningen till fördröjningen berodde till stor del på att Athom B.V.s utvecklare till stor del var tvungna att bygga om operativsystemet för att dra nytta av den nya, betydligt kraftfullare hårdvaran i den nya modellen.

Homey Pro 2019 på steroider

Trots att vi även sett hårvaruuppgraderingar mellan tidigare modeller så är steget mellan föregående och nuvarande Pro modell enormt. Årets modell är nämligen byggd på Raspberry Pi Compute Module 4 vilket gör att vi får en fyrkärning CPU på 1,8 gigahertz, två gigabyte ram och åtta gigabyte flash. Detta kan jämföras med en tvåkärning CPU på en gigahertz, en gigabyte ram och fyra gigabyte flash för föregående promodell.

Men detta är så klart inte allt utan även enhetens olika anslutningar har fått sig en rejäl boost. För första gången så får vi stöd för WiFi över 5-gigahertz bandet. Tyvärr stannar denna vid WiFi5 vilket är ett lyft sedan föregående modells WiFi4 men vi hade gärna sett en WiFi6 lösning. Vidare så har modellen uppgraderats till blåtand 5.0, vi får fortfarande Zigbee över 2,4 gigahertz bandet som uppgraderats till version 3 som tack vare smartare antennplacering och nyare WiFi, har fått räckvidden ökad med upp till 50 procent. När det kommer till Z-Wave så går vi från plus 500 serien till plus 700 serien. Sedan så har vi en mycket intressant nyhet gällande IR integrationen som går från sex ”normala” Led till ett så kallat PowerLed vilket ger upp till fyra gånger bättre räckvidd samt en betydligt bättre studsning via väggar och tak.

Sedan kommer vi till det som kanske är mest intressant då nya Homey stödjer, eller under året kommer att få stöd för, både Matter och Thread. För dig som inte har full koll så är Matter, vilket tidigare gick under namnet CHIP, Connected Home Over IP, en standard för smarta hem som är utformad för att göra det lättare att ansluta och använda olika smarta hem produkter från olika tillverkare. Det är vare sig ett protokoll eller plattform utan mer ett sätt som definierar hur våra enheter ska prata och som när en enhet är godkänd för denna standard alltid kan prata med andra enheter som är det.

Thread å andra sidan är, lite förenklat, just ett Meshbaserat protokoll anpassat för kommunikation mellan våra smarta enheter. En stor fördel med Thread är sättet som det arbetar på då det har lite av en unik flexibel design som automatiskt fördelar trafik och till stora delar är självläkande vilket innebär att om en viss kommunikationsväg går ner så skapas per automatik nya. Detta är även grunden till en av de roligaste nyheterna i Homey. För så fort Thread är aktiverat, tillsammans med Zigbee och Z-Wave, så kan vi länka samman flera Homey Pro eller Bridge enheter i ett och samma Meshnätverk. Detta gör att vi faktiskt kan använda funktioner som IR i hela vårt hem via en lösning trots att vår huvudenhet är placerad i ett rum och att IR normalt inte kan gå genom väggar.

Omfattande integration

Nästa efterlängtade nyhet kommer i form av bytet av USB port. För fram tills nu så har Homey använt en mini USB men från årets Pro modell så får vi en Typ-C port. Detta gör det även möjligt att ansluta en Homey Pro Ethernet-adapter och på detta sätt koppla upp vår enhet med en kabel till vårt nätverk. Dessutom gör denna anslutning det möjligt att koppla in enheten direkt till vår dator, PC eller Mac, och på detta sätt ta en komplett, lokalt sparad, kopia på vår Homey enhet. Detta omfattar hela Homey Pros lagringsutrymme, system och inställningar och gör det möjligt att direkt, som via ögonblicksbilder i en Nas, gå tillbaka till en tidigare uppsättning om något skulle gå fel.

Som för de flesta enheter så är det inte bara hårdvaran och dess interna funktionalitet som gör en lyckad produkt och detta stämmer verkligen in på Homey vars programbaserade gränssnitt kanske är den största faktorn till den succé som enheten har blivit. För ett par år sedan så lanserade Homey dessutom ett tillägg till detta gränssnitt kallat avancerade flöden vilket var en separat tjänst som köptes som ett engångstillägg per produkt. Ett tillägg som gjorde att vi kunder skapa djupare och mer omfattande flöden där delar kunde länkas samman och tillsammans trigga händelser, lite som ”if”, ”and” och ”or” kommandon i vanliga programmering.

Med nya Pro 2023 så har detta stöd inkluderats direkt i produkten vilket gör att alla, redan från start, kan ta sina flöden och funktionskort direkt till nästa steg. För en normal användare så kanske inte detta innebär då mycket med i takt med att du blir mer varm i kläderna så kommer just avancerade flöden vara det som driver dig att fortsätta med Homey för den värld av möjligheter som öppnas med dessa lösningar är oändliga.

Vi avrundar kort med det som gör Homey till världens kanske bästa smarta hem tolk och detta i form av det mycket omfattande stödet för och från olika enheter och tillverkare. För med åren som gått sedan Homey lanserade sin första enhet så har stödet ökat lavinartat och idag kan vi hittar mer eller mindre alla former av lösningar inom alla områden. Vissa av dessa utvecklas av Athom, vissa av andra företag men en stor del kommer även direkt från tredjepartutvecklare som tack vare den öppna standarden och SDK samt API lösningen som Homey tillhandhåller skapar de funktioner som efterfrågas. För mer information om dessa appar eller möjligheter som finns för dig som egen utvecklare, besök Homeys appsida.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Athom, www.homey.app

: Athom, www.homey.app Cirkapris : 4 999 inkl. moms, 3 999 exkl. moms

: 4 999 inkl. moms, 3 999 exkl. moms Mått : 127 x 39,5 mm

: 127 x 39,5 mm CPU : 4-kärning 1,8 GHz

: 4-kärning 1,8 GHz Ram : 2 GB

: 2 GB Flash : 8 GB

: 8 GB WiFi : Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 2.4 GHz + 5 GHz

: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 2.4 GHz + 5 GHz Blåtand : 5.0

: 5.0 Övriga anslutningar : 433 MHz, Zigbee3, Z-Wave Plus 700, IR, Matter, Thread

: 433 MHz, Zigbee3, Z-Wave Plus 700, IR, Matter, Thread USB: Typ-C