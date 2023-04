Test: HP SmartTank 5107

HP SmartTank 5107 är en lättanvänd, kostnadsbesparande allt-i-ett skrivare för hem och SoHo

HP SmartTank 5107 4 / 6 Betyg 2 690 kr Pris För Låg utskriftkostand över tid, mycket lätt att installera, använda och fylla på bläck, Smidig app med flera optimeringsfunktioner för framför allt bilder, stilren design Emot Plastig, inget stöd för fast nätverk, patronerna som medföljer är ger inte fulla tankar för färg, långsam skanning och utskrift Rekommenderas till Om du skriver ut och skannar på en regelbunden basis och inte har problem med lite långsam hantering så är HP SmartTank 5107 ett klart vettigt val

Från att en gång i tiden varit nästan en självklarhet i de flesta hem så har behovet av skrivare minskat under en längre tid. Men under pandemin så började vi se ett skifte där behoven ökande vilket sedan i takt med sämre tider och att allt fler helt eller delvis arbetar hemifrån sedan fortsatt. Men en stor skillnad mellan de skrivare som primärt säljs idag jämfört med för ett par decennier sedan är att miljön och kostnadseffektiviteten har en avsevärt större roll när vi ska bestämma oss för en enhet. Dessutom så ser vi ett ökat behov av multifunktionella modeller där användaren förutom att kunna skriva ut även kan skanna in alla former av dokument eller bilder.

Kompakt baslösning

HP SmartTank 5107 är just en sådan multifunktionell enhet där vi både kan skriva ut, kopiera och skanna och där enheten, som är beräknad att kunna hantera mellan 400 – 800 utskrifter i månaden, passar perfekt för både hemmakontoret och den mindre arbetsgruppen. Modellen i fråga är en kompakt enhet som mäter 434,66 x 361,53 x 157,26 millimeter och väger dryga fem kilo.

Sett till det yttre så har enheten även en diskret look med raka former där samtliga sidor är vita och där vi får en svart ovansida med ett lite champagnefärgat lock. Sett framifrån så finner vi här en enkel pappersutmaning som kompletteras med en likaledes champagnefärgad plastdel som skjuts ut för att se till att pappren inte faller ner på marken. Denna är inte den mest stabila lösningen och vi kan även tycka att den borde vara lite bredare för att papper som ”blir liggande” inte ska bli ojämna då de hänger ner på sidorna.

Just plastigheten är även något som symboliserar enheten som helhet då den bitvis känns lite som en leksak. Men nu ska man som alla känner till inte döma en hund efter pälsen och faktum är att skrivaren, trots materialvalet, fungerar helt felfritt och utan några som helst bekymmer och det är ju inte något som vi ska bära med oss när vi går runt ute utan en skrivare står normalt på samma plats under flera år och då är detta inget som helst bekymmer. Vad vi däremot tycker är lite synd är att enheten inte kommer med någon underliggande pappersmatning utan Smart Tank 5107 förlitar sig på en bakre lodrät pappersmatning.

På framsidan bredvid utmatningen så finner vi små fönster till enhetens färgtankar där vi direkt kan se, i varje fall på ett ungefär, hur mycket färg som vi har kvar. Påfyllningen av bläck är extremt enkel och utförs genom att vi öppnar den övre delen för att sedan mötas av färgade lock som vi enkelt matchar mot tillhörande färg. Totalt så får vi klassiska tre färger: blå, röd och gul samt en svart. Vad vi däremot reagerar lite på är att vi när vi fyller på med de medföljande flaskorna tömmer färgflaskorna till fullo utan att behållaren i skrivaren blir full medan den svarta färgen både fyller tanken och har lite bläck kvar i flaskan. Om detta var en slump gällande vår testenhet eller om HP medvetet skickar med lite mindre färg i startkittet låter vi vara osagt.

Hur länge räcker då detta bläck? Enligt HP så ska skrivarens initiala bläck räcka i upp till tre års användning eller för totalt 6 000 utskrifter i svart eller färg. Allt självklart baserat på hur täckande sidorna vi skriver ut är. Ser vi sedan till kostanden så kostar nya bläckflaskor mellan 150 och 180 kronor vilket måste anses som klart billigt jämfört med de mer klassiska patronlösningar som alternativa lösningar använder.

Enkel installation och hantering

Ser vi vidare till det yttre så har enheten även en spartansk baksida där vi bara finner en strömanslutning samt en USB port. Det vill säga vi erbjuds ingen fast nätverksanslutning utan vi får här välja på att antingen dela skrivaren via en dator, Nas eller annan enhet som stödjer USB printing eller så använder vi WiFi. Det senare är, enligt oss, att föredra då det inte kräver att andra enheter står påslagna för att möjliggöra utskrifter. När det kommer till den trådlösa anslutningen så är denna av WiFi5 karaktär där skrivaren bara kommunicerar via 2,4 gigahertz bandet vilket är fullt logiskt med tanke på att vi inte kommer att skicka så stora datamängder att 5-ggiahertz bandet skulle behövas samt att 2,4 bandet har en bättre täckningsgrad.

På baksidans mitt så finner vi så även den vertikala pappersmatningen som klarar olika pappersformat och tjocklek som sträcker sig från fotopapper till vanliga A4 och enligt HP så ska facket rymma upp till 100 ark vilket dock känns lite på gränsen.

Att sätta upp och installera skrivaren är rent generellt en mycket enkel process där den största utmaningen är att på ett smidigt sätt få fast skrivarhuvudena, det finns två stycket. Detta då det är lite tight inne i skrivaren när detta utförs. Men väl på plats så använder vi antingen HPs klart tilltalade app som finns för både Apple och Android eller så använder vi drivrutinerna som även de finns för både Mac och Windows. Hela processen tar inte mer än cirka fem minuter och alla bör kunna lyckas med detta utan bekymmer.

Skrivaren kommer även med en mindre, och mycket enkel, knappsats och 1,2 tums LCD skärm där vi kan utföra vissa delar. Denna är dock både lite och ganska otydlig så appen eller direkt från datorn är helt klart att rekommendera.

Bra, men långsam, utskrift

Vi kommer så till den minst lika viktiga delen när det gäller multifunktionsenhet och det är dess kvalité på utskrifter och skanning samt prestandan för de båda. Börja vi med det lite mer negativa så stödjer enheten inte automatisk duplex utan denna måste ske manuellt genom att vi får mat in samma papper två gånger. Processen är inte svår och vi blir guidade av programmet men det blir ändå ett extra moment som gör att vi helst skippar det. Detsamma gäller så klart skannerfunktionen. Med en manuellt lock och ingen matning så handlar det om ett papper och en sida i taget med manuellt byte av desamma.

Själva skannerdelen är en Contact Image Sensor (CIS) lösning som använder 24 bitars färgdjup och 256 gråskalenivåer i en upplösning på maximala 1200 x 1200 dpi. Detta ger oss full godkända papper som duger både för att läsa in avtal som signerats, för att dela alla typer av tryckt material eller för att läsa in bilder och visitkort med mera. Enheten skannar till antingen JPEG eller PDF vilket underlättar när materialet ska skickas vidare. Vi måste även säga att HP SmartTank 5107 gör att mycket bra jobb med att skanna in högupplösta bilder för vidare bearbetning i exempelvis Photoshop. Till det negativt hör däremot att skannern är långt ifrån snabb och att skanna ett A4 i full upplösning tar en bra bit över minuten.

Ser vi till utskrifterna så är det ungefär samma sak. Skrivaren har helt klart en bra kapacitet för att återskapa bilder med bra färgåtergivning som även om de ligger en bra bit fån riktiga fotoskrivare utan tvekan duger gott för mer vardaglig användning. Men utskrifterna, så fort vi höjer upplösningen som för färgfoton kan vara på upp till 4800 x 1200 från dator, blir även de riktigt långsamma och när vi testar och printar ett A4 foto så kan vi faktiskt gå och fika under tiden.

När det kommer till text, där vi dels bara använder svart, dels nöjer oss med 300 dpi i upplösning så går det däremot snabbare och vi runt en 12 sidor per minut med ett mycket skarpt och jämnt resultat. Kombinerar vi sedan skanner med utskrift för att köra kopior så ligger snitthastigheten på strax under tio sidor i minuter för svart och cirka 1,5 sida per minut för färg vilket är helt ok. Så totalt sätt så får vi en multifunktionsenhet med bra utskrifter och smidig skanning som tack vare en låg totalkostnad är ett vettigt val för dig som regelbundet behöver skriva ut och skanna in olika former av dokument.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : HP, www.hp.com

: HP, www.hp.com Cirkapris : 2 690 kr inkl. moms, 2 152 kr exkl. moms

: 2 690 kr inkl. moms, 2 152 kr exkl. moms Anslutning : USB / WiFi5

: USB / WiFi5 Mått : 434,66 x 361,53 x 157,26 mm

: 434,66 x 361,53 x 157,26 mm Vikt : 5,03 kg

: 5,03 kg Antal färger : Svart, Cyan, Magenta, Gul

: Svart, Cyan, Magenta, Gul Pappersfack : bakre 100 ark

: bakre 100 ark Utskriftshastighet (svart/färg) : upp till 12 / 5 sidor per minut

: upp till 12 / 5 sidor per minut Utskriftsupplösning (svart/färg) : 1200 x 1200 / 4800 x 1200 dpi

: 1200 x 1200 / 4800 x 1200 dpi Skannerteknik : CIS

: CIS Duplex : Manuell

: Manuell Maximal skannerupplösning: 1200 x 1200 dpi