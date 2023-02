Test: Negear WiFi 6 Orbi – RBK863SB

Netgear RBK863SB är snabbare och har bättre räckvidd samt täckning än tidigare mesh-modeller från Orbi. Men vi saknar E-stödet.

Negear WiFi 6 Orbi – RBK863SB 5 / 6 Betyg 15 490 kr Pris För Mycket enkel installation, hög prestanda både mot klienter och mellan noder, bra säkerhetsintegration, möjlighet till separering av banden, kan konfigureras lika enkelt från webbläsare som från app, möjlighet till fysisk backhaul. Emot Dyr lösning, vi hade gärna sett flera multigigsportar, saknar 6 gigahertzbandet. Rekommenderas till Orbi860 är en av de mest kompletta och högpresterande Meshkit som finns och är ett utmärkt val för alla typer av moderna hem.

Netgear har under senaste åren gjort lite som flera mobiltillverkare och först lanserat instegs- och flaggskeppsmodeller av sina meshlösningar för att senare släppa en produkt som ligger lite däremellan. Ser vi till senaste Wi-Fi 6-standarden har tillverkaren redan lanserat ingångsmodeller i 750-serien samt den absolut bästa och dyraste meshlösning vi testat i 960-serien.

Nu är det så dags för 860-serien som ska ses som en uppgradering från 850-serien men som har ärvt flera av 960-seriens vinnande lösningar.

Effektivt helhetsskydd

Den exakta modellbeteckningen på vårt testexemplar är RBK863SB, där 3:an i 863 skvallrar om att det handlar om ett paket med tre enheter – en router och två satelliter. De sista bokstäverna visar att modellerna är svarta med en lite mörkare kopparguldfärgad ram runt om vilket ger dem ett mycket exklusive utseende som verkligen gör att man inte behöver gömma undan dem. Modellerna finns även i vitt med en guldfärgad ram.

Som du kanske känner till har Netgear två primära serier för Orbi: en som bara heter Orbi och är inriktad mot hem samt en som heter Orbi Pro vars huvudsakliga målgrupp är företag. Dessa två serier har lite olika egenskaper men en av de mest påtagliga möter vi redan under installationen där Pro kräver Netgears molnbaserade program Insight, medan vanliga Orbi hanteras från Netgears app med samma namn. Den gör installationen till en barnlek som alla klarar av.

Vi börjar med att ladda ned appen, ansluter vår huvudenhet, routern, till internet och en strömkälla. Sedan kommer appen att identifiera vår router och via en enkel guide leda oss genom en installation som både omfattar uppdatering av firmware, uppsättning av Wi-Fi samt en guidning för att lägga till våra två satelliter som även dessa genomgår en uppdatering samt ger oss en indikation på optimal placering. Under denna guide får vi dessutom rekommendationen att aktivera Netgear Armor som är en prenumerationstjänst som Netgear har tillsammans med säkerhetsföretaget Bitdefender och som mycket effektivt skyddar samtliga enheter som ansluter till vårt nätverk, både via ethernet eller trådlöst, mot hackare, lösenordstjuvar ransomware och brute force-attacker.

Dessutom medföljer en lättanvänd och fullt godkänd VPN-tjänst samt att vi till detta även får med ett mobilt skydd. Detta innebär att vi från Netgears app kan skicka en länk för att installera Bitdefender på såväl bärbara datorer som mobiler och plattor och på detta sätt få ett heltäckande skydd även när vi är på resande fot. Just denna sista del är en klart underskattad tjänst som fler borde använda och som även väger upp en del av det höga priset. Ytterligare en fördel med lösningen, som kanske är lite mer inriktad mot de tekniskt intresserade, är att vi från säkerhetsgränssnittet även har möjlighet att direkt följa hur många attacker som våra enheter och nätverk utsatts för, och detta på enhetsnivå vilket kan användas som grund för vidare åtgärder.

Framtidssäkrad WAN-port

Tittar vi lite närmare på enheterna så har de samma utseende som övriga modeller i Orbi AX-familjen, om vi bortser från storleken som kan skilja. Orbi 860:s enheter mäter 254 x 191 x 71 millimeter och väger 1,3 kilo styck. I det stora hela kommer både router, kallad RBR860B och satelliter kallade RBS860B med samma yttre design.

Detta omfattar dels enheternas tydliga med ändå diskreta LED:er som ger oss direkt insyn i den mest grundläggande delen för nätverket i form av anslutningen till internet och kommunikationen mellan respektive enhet. På framsidan finns, under Orbi-loggan, en avlång LED-belysning som efter att alla enheter startat upp och är anslutna kommer att lysa blått under en initial period för att sedan stängas av helt. I detta läge vet vi att allt är okej. Skulle ljuset ändras till magenta betyder det att enheten har tappar synken med huvudenhet eller att routern inte är ansluten till internet.

Ljuset kan även blinka med ett vitt sken vilket sker när vi startat om enheten eller har tryckt på sync-knappen. Slutligen kan den lysa med ett fast vitt sken vilket betyder att enheten återställs till fabriksinställningar. Som komplement till detta finns på baksidan även ett mindre LED-ljus vilket även detta har olika färgkoder.

Lyser det grönt visas att strömmen är påslagen, lyser det med bärnstensfärg startar enheten om och blinkar det i bärnstensfärg så håller enhetens firmware på att återställas till fabriksinställningarna. Skulle enheten i detta läge börja blinka rött betyder det att enhetens firmware är skadad.

Den lilla skillnad som förekommer mellan router och satellit hittar vi när vi tittar på portarna på baksidan. Routern har en tiogigabitport och tre stycken gigabitportar medan satelliterna bara har fyra gigabitportar. Att vi får en snabbare WAN-port, som dessutom kan bundlas med den första LAN-porten om vi vill, är helt klart tacksamt och ger oss en bra stomme även inför kommande, högre, internetanslutningar. Men däremot så hade vi gärna sett ytterligare ett par 2,5 eller tiogigabitsportar både på router och satelliter. Detta dels för att vi på detta sätt kunnat ansluta en mer högpresterande NAS i nätverket men även för att vi genom en sådan lösning kunnat synka enheternas backhaul, den dedikerade kommunikationslänk som används för att varje enhet ska kunna kommunicera med övriga noder.

Nu använder Orbi 860 ett separat 5 gigahertzband som backhaul vilket ger en stabil, högpresterande, kommunikationslänk. Men till och från kan det även vara intressant att länka samman två satelliter via kabel för att få en bättre genomströmning vid exempelvis områden med mer störningar av olika slag. Som det är nu begränsas denna möjlighet till just gigabithastighet.

Optimerat bandutnyttjande

Enheterna drivs av en fyrkärnig processor på 2,2 gigahertz, en gigabyte RAM samt 512 megabyte intern lagring för att hantera firmware och lokala inställningar. Detta ger enheterna gott om kraft för att hantera och fördela även kraftigt belastade nätverk. Enheterna är utrustade med åtta effektiva interna antenner som tillsammans hanterar tre band: ett på 2,4 gigahertz med en maximal teoretisk genomströmning på 1200 megabit per sekund samt två stycken på 5 gigahertz som vardera har en maximal teoretisk genomströmning på 2400 megabit per sekund. Dock saknas det nyare 6 gigahertzbandet vilket så klart är lite trist.

Beroende på hur vi väljer att koppla samman enheterna i detta paket får vi två eller tre kanaler som våra klienter eller andra smarta enheter kan använda för att kommunicera med varandra och med internet. Som standard har Netgear redan valt ett fördefinierat SSID och lösenord för både Wi-Fi-anslutning och inloggning till routern. Dessa uppgifter står på en förtryckt klisterremsa som är fäst på routern. Självklart kan vi logga in via appen för att uppdatera eller byta såväl SSID som lösenord. Det förinställda SSID:t kommer att gälla över samtliga band och routern/satelliten kommer per automatik att själv placera in respektive ansluten enhet i rätt band. Självklart går det även här att dela upp 2,4- och 5-gigahertzbanden som separata nätverk med olika lösenord och namn om vi så önskar.

Skapa ett separat nätverk för dina smarta enheter

För att dela upp nätverken kan vi dels välja att aktivera ett gästnätverk, dels – och detta rekommenderar vi – aktivera ett separat IoT-nätverk för dina smarta enheter. Detta nätverk kan i sin tur delas upp för att bara använda 2,4-, bara använda 5- eller använda både 2,4- och 5-gigahertbandet. Fördelen med att aktivera detta nätverk är att vi kan separera trafiken från ett oftast allt snabbare växande smart hemnätverk vilket många gånger ger en stabilare hantering av exempelvis smarta lås, belysning och bättre prestanda för säkerhetskameror. Värt att notera är att den senare delen kan vi inte göra från Orbi-appen, utan det måste ske genom att vi loggar in på systemet via en webbläsare.

Oavsett om vi använder ett, två eller tre band så märks det snabbt att Orbi860 verkligen utnyttjar både täckningsgrad och bandbredd på bäst tänkbara sätt. Jämför vi exempelvis med motsvarande mätningar gällande 850 så når vi klienter som är placerade dryga 15 procent längre bort, vi får dessutom en jämnare anslutning med högre bandbredd vilket gör att vi kan flytta oss mellan noderna, strömmande en 4K-film, utan att vi tappar bilder eller får kortare frysningar.

Vi märker även av att när en klient når vårt Wi-Fi så sker valideringen snabbare och enheten kan direkt nå ut med full hastighet vilket är ett stort plus i de lägen vi bara kort vill koppla upp oss för att kontrollera något. En sista del där vi märker en klar förbättring är genomträngningen av olika material. ”Svåråtkomliga” platser där vi med tidigare serier upplevt periodvis prestandaförlust fungerar numera i det närmaste helt perfekt.

Orbi RBK863 är svindyrt – och svinbra

Så, trots att detta paket kostar en rejäl slant måste vi säga att Orbi verkligen imponerar. De levererar en enkel hantering som alla kan klara av, en hög genomströmning och utbyte av data mellan noderna samt ett allt bättre helhetsskydd för både vårt nätverk och samtliga enheter som är anslutna. Så om du inte känner att du behöver 6 gigahertzbandet så kan du med Orbi 860 spara en slant jämfört med Orbi 960, men ändå få optimal täckning över ett stort område vilket även täcker flera våningar.

Negear WiFi 6 Orbi – RBK863SB 5 / 6 Betyg 15 490 kr Pris För Mycket enkel installation, hög prestanda både mot klienter och mellan noder, bra säkerhetsintegration, möjlighet till separering av banden, kan konfigureras lika enkelt från webbläsare som från app, möjlighet till fysisk backhaul. Emot Dyr lösning, vi hade gärna sett flera multigigsportar, saknar 6 gigahertzbandet. Rekommenderas till Orbi860 är en av de mest kompletta och högpresterande Meshkit som finns och är ett utmärkt val för alla typer av moderna hem.

SPECIFIKATIONER Negear WiFi 6 Orbi – RBK863SB