Test: Twinkly –RGB ljus för alla tillfällen

Twinkly 5 / 6 Betyg Från 459 kr Pris För Mycket tydlig och enkel, guidad, installation. Mängder av fördefinierade ljusscenarier, fortlöpande uppdatering och förbättringar via firmwares, perfekt integration med digitala assistenter, hög konstruktions kvalité, perfekt komplement till alternativa smarta lösningar i både hem och på kontor, hög ljusstyrka Emot Vissa av startkitten är lite begränsade i antal lampor och en uppgradering kan bli väldigt kostsam Rekommenderas till För alla som planerar att skapa olika typer av effektfulla ljussättningar inom- eller utomhus är Twinkly ett av de mest kompletta och lättanvända alternativen

Twinkly erbjuder smarta hem integrerade RGB ljus för alla miljöer och tillfällen oavsett om det är hemma eller på ditt företag

Twinkley som ägs av Led

works grundades 2016 med en tanke på att kombinera hårdvarudesign och mjukvaruutveckling inom LED belysning. Från grunden, och den del som många fortfarande förknippar Twinkly med, så började företaget ta fram lösningar som kunde omvandla traditionell julbelysning till smarta enheter som vi enkelt själva kan kontrollera och länka samman med övriga delar i våra smarta hem. Men åren som gått har utbudet av LED lösningar ökat näst intill lavinartat och omfattar idag allt från enklare hemlösningar till storskaliga belysningsinstallationer för företag. Allt med den gemensamma nämnaren att bara vår fantasi sätter begränsningar på vad som går att åstadkomma. Vi har denna gång tittar närmare på tre helt olika lösningar för att få en bild över bredden som erbjuds.

Twinkly Festoon – belysning för kräftskivan

Vi böjar med att titta på startkittet Festoon. Detta är, lite som namnet antyder en belysning som är tänkt för vårens, sommarens och höstens utomhuspartyn och där vi direkt fick en känsla av kräftskiva eller likande. Festoon finns i uppsättning om 20 eller 40 fyrtiofem millimeters matta G45 bulblampor som är fästa på en seriekopplad slinga. Avståndet mellan respektive lampa är 50 centimeter och till detta så får vi även en anslutningskabel som cirka tre meter. Precis som med en julbelysning så kan vi även bygga vidare på vår slinga genom att ansluta ytterligare längder för att få det mått som vi behöver.

I ovankanten på respektive lampa finner vi en liten ögla som gör det enkelt att antingen hänga upp lamporna på krokar eller trä ett snöre för att fästa på valfri plats. I början av anslutningskabeln finner vi en liten avlång kontroller som vi kan använda för att aktivera belysningen och växla mellan olika scheman. Men för att dra full nytta av belysningen så bör vi koppla den till vår mobil eller platta via Twinkleys app.

Detta är en extremt enkel process där vi efter att ha initierat enhetens blåtand och länkat den till appen leds genom processen via en guide som dels söker efter uppdateringar och som låter oss ansluta enheten till vårt WiFi (bara 2,4 gigahertz). I slutet av guiden så kan vi välja mellan att manuellt hantera lamporna eller att använda mobilens kamera för att låta appens AI motor hitta den bästa lösningen för vår uppsättning. Vi hade stora problem med det senare och hur vi än slingrade belysningen så hittade appen inte lamporna så vi valde att göra allt manuellt.

Detta var dock klart enkelt och vi kan antingen välja mellan olika förprogrammerade RGB scheman, dess intensitet och hastighet eller så kan vi skapa ett helt eget schema med tempo och färger. För dig som använder någon form av digital assistent så stödjer Twinkly Google Assistant, Amazon Alexa och Apple Home Kit vilket gör det möjligt att även styra lamporna med hjälp av rösten. Eller varför inte skaffa en Homey Pro och länka samman alla dina smarta enheter till ett komplett system. Med lite trixande, eller genom att skaffa Twinkly Music kan vi även länka lampornas färger och schema till den musik som vi spelar vilket ger den perfekta stämningen till festen.

Vi testade det mindre startkittet och ska vi vara lite kritiska så är detta i nästan alla lägen på tok för få lampor och även vid ett mindre party så skulle vi vilja säga att 40 lampor är ett absolut minimum men att vi, för att få full effekt, troligen skulle behöva satsa på runt 100 lampor. Med detta sagt så hoppas vi att Twinkly snart kommer att lansera flera och mer omfattande kitt direkt från start.

Twinkly Dots – lysande blomdekoration

Om Festoon var av mer klassisk lampformat så är Dots dess motsats. Här pratat vi om små, åtta millimeter i diameter, platta RBB ljusdioder som vi kan få i upp till 400 ljuspunkter per paket. Varje led är placerad i serie med fem centimeter emellan. Tack vare dess platta design så är de även lätta att placera ut på i det närmaste valfri yta med hjälp av de medföljande, dubbelhäftande, klisteretiketterna. Detta gör att vi kan placera ut dem längs tavlor, under sängar, runt speglar, TV och skärmar eller varför inte runt kyl och frys för ett extremt effektfullt hem.

Ett litet tips på en lösning som verkligen gav magiska effekter var att placera dubbla klisteretiketter på varje dot. En på insidan som vi sedan fäster på en vägg eller bokhylla och en på dess utsida vilken vi sedan i nästa skede fäster små tygblommor på. Detta gjorde att vi kunde skapa grymma, lysande, blomsterarrangemang som skulle göra vilken festfixare som helst avundsjuk.

Tillhör du skaran av inbitna gamers så kan du även, via antingen Razer Chroma RGB eller Omen Light Studio synkronisera ljusen med ditt spel och med 400 ljuspunkter så kan vi här skapa en riktigt häftig känsla. Precis som med övriga modeller så hanteras all konfiguration antingen via den medföljande andra generationens fjärrkontroll eller, vilket även är att rekommendera, genom att använda appen från en mobile eller platta. I detta läge kan vi enklare skapa egna ljusscener som direkt passar vår lampdragning.

Denna belysning är IP20 klassificerad vilket gör att de inte ska användas utomhus så länge det inte handlar om exempelvis en skyddad altan eller inglasad balkong. Även här kan vi även länka lamporna till våra smarta assistenter för att på detta sätt kunna styra allt via röst eller skapa mer omfattande scener. Den totala brinntiden på dessa lampor är 30 000 timmar vilket innebär att vi kan ha lamporna tända i dryga åtta timmar om dagen i tio år.

En del som vi däremot inte riktigt fick att fungera, eller om det kan vara så att vi inte har denna möjlighet, var att styra så att några dots alltid var släckta. För ponera att du vill ringa in en ett antal fotoramar och då dra samma slinga från ram till ram så vill du troligen även kunna släcka ner de ljuskällor som ligger mellan ramarna, men detta kan lika gärna vara så att vi inte gör rätt eller att funktionen kommer längre fram för även dessa ljus får nya Firmwares som ger nya möjligheter på en regelbunden basis.

Unik dekorativ belysning med Twinkly Squares

Den sista del som vi tittat närmare på är en lite annorlunda lösning då vi här får belysning i form av fyrkantiga paneler som mäter 16 x 16 centimeter. Vardera av dessa, kommer med totalt 64 små app-styrda, adresserbara lysdioder placerade med åtta gånger åtta dioder där varje diod kan programmeras separat. I det startpaket som vi testat så medföljer en huvudpanel och fem förlängningspaneler. Vi kan sedan bygga på dessa med totalt femton förlängningspaneler per huvudpanel och på detta sätt skapa ett större alster om fyra gånger fyra paneler eller då 64 x 64 centimeter i storlek.

Nu ska sägas att panelerna inte behöver monteras kvadratiskt utan kan fästas mer eller mindre hur vi än vill. Däremot så finns det i vissa fall fördelar med att placera dem som en stor kvadrat om du vill skapa bilder av exempelvis ansikten. Två delar som direkt slår oss när vi monterar panelerna är för det första, sex paneler kan verka ok för vissa ljuseffekter men ska vi bygga lite snyggare bilder så behövs minst sexton stycken totalt sett och då blir det en ganska dyr historia. För det andra så säljs de extra förlängningspanelerna i paket om tre paneler vilket är lite märkligt. Mer logiskt hade varit fem-pack för att på detta sätt uppnå det jämna talet sexton. 5+1 för startpaket samt 2×5 för tillägg, som det är nu kommer vi att behöva välja mellan antingen totalt 5+1 + 3×3 som ger15, det vill säga en för lite eller 5+1 + 4×4 som ger 18 vilket är två för mycket.

Oavsett vilket så fokuserar vi nu på vårt startpaket som när vi väl monterat dem och länkat dem till appen, uppdaterat firmware och tänder upp dem direkt för minnet tillbaka till gamla Atari tiden med sitt pixliga utseende. Minnena tänds även från Lisebergs gamla spelhus med alla arkadspel medan en yngre skara användare troligen skulle se Minecraft symboliken i stället.

Precis som med övriga lampor från Twinkly så kan vi efter installationen välja mellan ett stort antal fördefinierade mönster och effekter eller bara sätta in ett mer stämningsfullt ljus som harmoniserar med vår omgivning. men det som sedan skiljer sig mot övriga lampor är att vi även kan designa och visa egan 8-bitars pixelkonstverk och GIF:er för att förmedla känslor, skämt och koncept eller varför inte visa upp företagets logotype.

Konceptet är enkelt att använda och vi kombinerar egna idéer med direkt inläsning av våra paneler via mobilens kamera för att härefter bygga vidare. Med lite fler paneler så kan vi även skapa riktigt effektfull synkronisering med våra favoritspel vilket faktiskt är något av det snyggaste vi sett under senare sessioner. Ett litet avslutande tips är att om du vill lägga in en bild på dig själv, eller någon annan, börja med att göra om bilden i Paint till en 256 färgers JPG eller om du har Photoshop så kan du så klart skapa en äkta 8-bitars pixlad bild direkt. Vi märkte att vi stället valde att försöka använda ett fotografi direkt så blev omvandlingen sämre jämfört med att konverter filen innan.

För att kort sammanfatta så erbjuder Twinkly ett mycket bredd utbud av appstyrda lampor för mer eller mindre alla situationer och miljöer. Tack vare en smidig integration med våra digitala assistenter och lätta hantering så är det en lösning som alla snabbt kan komma igång och använda utan direkta förkunskaper. Det som däremot kan vara lite avskräckande är priset. Detta då vi med flera av lösningarna kommer att behöva bygga ut med flera lampor och priset kan då lätt springa iväg till åtskilliga tusenlappar.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Twinkly, www.twinkly.com

: Twinkly, www.twinkly.com Cirkapris (LED) : Från 459 inkl. moms, 367 exkl. moms

: Från 459 inkl. moms, 367 exkl. moms Kompabilitet : Apple HomeKit, Alexa, Google, Homey, Razer Chromam Omen Light Studio

: Apple HomeKit, Alexa, Google, Homey, Razer Chromam Omen Light Studio Synkronisering med musik : Genom extra tillbehör

: Genom extra tillbehör Styrning : Via app eller direkt från kontroller

: Via app eller direkt från kontroller Anslutning : Blåtand eller 2,4 GHz WiFi

: Blåtand eller 2,4 GHz WiFi Garanti: 12 månader