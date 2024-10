IFS Unleashed 2024

Årets upplaga av IFS Unleashed hölls mellan den 14e och 17e oktober i Orlando med ett fokus på nya versionen av AI optimerade IFS Cloud 24R2 och ett flertal intressanta tillkännagivanden

IFS grundades 1983 i Linköping av fem universitetsstudenter. I dag, dryga fyra decennier senare så är företaget en av största aktörerna på den globala marknaden när det kommer till att utveckla och leverera molnbaserad programvara för alla typer av företag som tillverkar och distribuerar varor. Med mer än 7000 anställda i över 80 länder och över 500 partners så har otroligt mycket hänt sedan starten. Men grundvisionen om att alltid vara nära sina kunder och leverera den bästa kundcentrerade helhetslösningen finns fortfarande kvar som lite av ett mantra. Sedan ett par år tillbaka håller IFS ett årligt återkommande event kallat IFS Unleashed i Florida. I år gick eventet av stapeln i Orlando och Datormagazin var på plats för att ta del av nyheterna som presenterades och även prata med kunder och partners.

Nya Funktioner i IFS Cloud 24R2

Som sedvanligt inleddes årets event med en Keynote där företagets CEO Mark Moffat bland annat lyfte fram företages mål med bli den obestridda kategoriledaren inom industriell programvara gällande företagets samtliga sex ben: flyg & försvar, konstruktion och ingenjörskonst, energi, verktyg och resurser, tillverkning, tjänstebranscher samt telekommunikation. Att IFS redan nått en bra bit på vägen, och kanske till och med hela vägen till sina mål redan nu, gick även att se i en nyligen presenterad rapport från Gartner där IFS, men sina underliggande bolag, toppar samtliga fyra kärnområden: FSM, EAM, ERP och ESM.

Självklart pratades även en hel del om IFS Cloud där flera nya funktioner som syftar till att öka produktiviteten och effektiviteten för användarna har lanserat. Nedan följer några av höjdpunkterna bland dessa.

Home: En Dynamisk AI-Driven Startsida.

Den nya startsidan i IFS Cloud, kallad Home, erbjuder en dynamisk och AI-driven upplevelse som ger användaren live-status på projekt. Den identifierar automatiskt avvikelser och föreslår korrigerande åtgärder, vilket sparar tid och ökar noggrannheten i projektanalysen. Home kombinerar nya kontextmedvetna användningsfall för IFS.ai Copilot med ett växande ekosystem av interaktiva widgets som hjälper användare att planera, hantera, bygga och serva tillgångar snabbare, smartare och säkrare.

Fördjupade Insikter med IFS.ai Copilot

IFS.ai Copilot har blivit ännu kraftfullare och kan nu hämta insikter från hela organisationen. Den kontextmedvetna Copilot har förkonfigurerade branschspecifika funktioner och blir ännu mer effektiv när den integreras med kundens datakällor. Till exempel kan serviceledare och avsändare nu maximera fältserviceleveransen och framtidssäkra planeringen med AI-drivna beslut och få omedelbara, kontextuellt relevanta svar på frågor.

FMECA i Asset Applications Modulen

Den nya IFS.ai Copilot för FMECA (Failure Modes, Effects, Criticality Analysis) optimerar tillgängligheten för tillgångar samtidigt som den minskar underhållskostnader och risker. Den ger en detaljerad analys av hur en tillgång kan fallera, sannolikheten och konsekvenserna, samt justerar underhållsstrategier. AI stödjer FMECA genom att låsa upp insikter från ostrukturerad information som manualer och underhållsrapporter för att ytterligare förbättra analysen.

Automatisering och Optimering i Tillverkningsprocesser

IFS.ai kan ta ostrukturerade data från exempelvis en ny tillverkningskunds beställning och automatiskt skapa en ny order för att påskynda produktionsprocessen. Effekten av denna nya order gällande produktionen kan sedan modelleras och analyseras med den nya funktionen Manufacturing Scheduling Optimization (MSO) Simulation. På detta sätt kan IFS.ai gör det mer omfattande och delvis ”jobbiga” arbetet, vilket gör det möjligt för produktionschefer att förbättra kapacitetsplaneringen och möta kundernas efterfrågan. Samtidigt kan cheferna använda simuleringsfunktionerna för att mer exakt förutsäga och planera nödvändigt underhåll baserat på olika scenarier.

Christian Pedersen, Chief Product Officer på IFS menade att: “Alla nya funktioner och förbättringar inom IFS Cloud 24R2 är vägledda av IFS:s strategiska teman. De är utformade för att hjälpa kunder att frigöra sin fulla potential – både när det gäller operativ effektivitet och lönsamhet – genom att utnyttja IFS.ai för att låsa upp och använda all data från hela leveranskedjan och verksamheten. IFS är i framkant och leder utvecklingen med industriell AI, som turbo-laddar de tillgångs- och serviceintensiva industrier som driver vår värld. Ingen annan än vi, IFS, tänker på detta sätt för dessa lite mer krävande industrier.”

Hållbarhet för EU

En del som fick lite extra stor uppmärksamhet i IFS Cloud 24R2 lösning var IFS Cloud Sustainability Management Module som är framtagen tillsammans med PwC. Detta är en lösning som primärt är framtagen för EU och för att möta de nya CSRD kraven från 2025. För från och med 2025 måste många stora företag i EU följa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), vilket kräver omedelbara åtgärder för att säkerställa efterlevnad. En av de största utmaningarna för organisationer här gäller hanteringen av data. IFS Cloud erbjuder med sin nya kraftfulla hållbarhetsmodul en pålitlig lösning där all data som används för rapportering är centraliserad och tillförlitlig. Detta genom att effektivt hantera insamling av hållbarhetsdata och resultatspårning. Denna modul innehåller nya funktioner som förenklar komplexa processer och säkerställer att all data är korrekt och uppdaterad.

Den nya hållbarhetsmodulen är både användarvänlig och effektiviserar datainsamling genom att fungera som en enda källa för all relevant information inom organisationen för att säkerställa att den är omfattande, standardiserad och kompatibel med framtida direktiv. IFS Cloud-kunder kan även dra nytta av PwC:s expertrådgivningstjänster för ESG vilka inkluderar enhetsomfattning, dubbla väsentlighetsbedömningar, gapbedömningar och implementeringsplanering. Dessa tjänster stödjer företag i deras strävan att följa CSRD och implementera effektiva hållbarhetsrapporteringsstrategier.

Genom insikter från hållbarhetsmodulen kan organisationer även driva åtgärder som främjar större ESG-transparens. Detta ger företag en tydlig konkurrensfördel då den optimera resursanvändning och minimera avfall, vilket i sin tur skapar långsiktigt affärsvärde

Matthew Duffy, Global Business Model Reinvention Leader at PwC förklarade under sitt keynote framträdande att exakta och heltäckande ESG-data är avgörande för att organisationer ska kunna övervaka framsteg, identifiera förbättringsmöjligheter och följa regelverk. Pålitliga data gör det också möjligt för företag att fatta välgrundade beslut, vara transparenta med aktieägare och bygga förtroende. Genom samarbetet med IFS och deras hållbarhet Management Module i IFS Cloud utnyttjas PwC´s ESG-expertis och regulatoriska kunskaper för att ge värdefull vägledning, insikter och stöd.

Brittisk lyx satsar svenskt

Nästa intressanta tillkännagivande hade en lite kunglig glans då tidigare brittiska extremlyxbilsmärket Rolls-Royce (numera ägda av BMW och således tyskt) Power Systems meddelade att de implementerar IFS Cloud för global optimering.

Rolls-Royce Power Systems, under sitt mtu-varumärke, har valt att implementera IFS Cloud för att optimera sin globala tjänsteverksamhet och stödja sina strategiska mål om effektivitet, hållbarhet och tillväxt.

Med en arbetsstyrka på över 10 000 anställda, har Power Systems-divisionen övergått till ett lösningsleverantörsbaserat tillvägagångssätt. De sökte en innovativ lösning för att förbättra uppfyllandet av servicenivåavtal (SLA) och schemaläggningseffektiviteten. Genom att utnyttja industriell AI kommer IFS Cloud att omvandla tjänsteverksamheten med avancerade realtidsinsikter och dynamiska schemaläggningsmöjligheter. Målet är att effektivisera arbetsflöden och leverera mer exakt och smidig service till kunder globalt.

Målet med denna övergång är att IFS Clouds Planning, Scheduling and Optimization (PSO)-modul ska hjälpa Rolls-Royce Power Systems att utöka långsiktiga underhållskontrakt och öka reservdelsförsäljningen genom förbättrad insyn i servicedata. Denna optimering förbättrar schemaläggning och ingenjörsdistribution, vilket ökar förstagångsfixeringsfrekvensen och säkerställer konsekvent uppfyllelse av SLA:er för hela motorflottan.

Dessutom kommer IFS Clouds simuleringsmöjligheter, genom What-If Scenario Explorer (WISE), att avsevärt förbättra planeringsprocesserna. Genom att modellera olika scenarier för resursallokering, underhållsschemaläggning och kapacitetsplanering kan divisionen förutse utmaningar, optimera resursanvändningen och bättre anpassa sig till SLA. Simulering av olika “vad-om”-situationer, såsom efterfrågefluktuationer, teknikertillgänglighet eller reservdelsförsörjning, gör det möjligt för Rolls-Royce Power Systems att fatta proaktiva, datadrivna beslut.

Förbättrade skatteefterlevnads-lösningar

Under eventet så tillkännagavs även att IFS ingår i ett strategiskt, teknologiskt, partnerskap med Sovos, en pionjär inom skatteefterlevnads-lösningar. Detta samarbete syftar till att integrera en indirekt skatteuppsättning inom IFS Cloud, vilket möjliggör för företag att effektivisera, optimera och automatisera sina komplexa skatteefterlevnads skyldigheter med hjälp av realtidsdata från hela organisationen.

Skatte efterlevnad har blivit en konstant utmaning för CFO:er och ekonomichefer, särskilt de som hanterar multinationella verksamheter. När företag navigerar genom komplexiteten i globala skatteregler finns det ett pressande behov av dynamiska lösningar som använder realtidsdata för att effektivt uppfylla efterlevnadskrav. Förmågan att snabbt anpassa sig till föränderliga regleringslandskap är avgörande för att upprätthålla operationell smidighet.

Integreringen av Sovos skatte- och efterlevnadsprogramvara med de industriella AI-drivna funktionerna i IFS Cloud ERP kommer att ge kunderna möjlighet att automatisera skatteefterlevnad över mer än 20 000 skattejurisdiktioner. Detta innovativa tillvägagångssätt ska hjälpa företag att undvika fallgropar som förseningsavgifter och böter, säkerställa kontinuerlig transaktionskontroll och minska potentiella problem kopplade till bristande efterlevnad. Dessutom stödjer lösningen kassaflödesplanering och hjälper till att förhindra störningar vid gränsöverskridande varutransfer.

Christian Pedersen, Chief Product Officer på IFS, uttryckte stolthet över partnerskapet och sa: “Det är tillfredsställande att se ledande tredjepartsleverantörer som Sovos koppla samman med IFS-plattformen, och på detta sätt visa de möjligheter som finns inom vår kundbas och den momentum vi bygger på marknaden. Våra kunder väljer IFS för de transformativa möjligheterna och den enda korrekta källan av data som vår IFS.ai-drivna plattform erbjuder. Vi ser fram emot att introducera ytterligare ERP-innovationer som förbättrar produktiviteten och skapar värde genom automatisering.”

Även Kevin Akeroyd, VD för Sovos, instämde i detta och lyfte fram den ökande betydelsen av efterlevnad på verkställande nivå. “När efterlevnad blir en högsta prioritet för stora organisationer, hänger deras förmåga att verka och expandera på nya marknader på att få det rätt. Vi är glada att integrera med det stabila IFS Cloud-ekosystemet, vilket utökar fördelarna och värdet till företag världen över.”

Övriga nyheter

Under eventet så pretenderades även ett stort antal andra nyheter och samarbeten. Nedan följer en kort sammanfattning av några av de större tillkännagivandena.

Copperleaf Accelerate Program :

Programmet gör det möjligt för IFS-kunder att överföra operativa och taktiska tillgångsförvaltningsdata i IFS till Copperleafs världsledande Asset Investment Planning (AIP)-lösning, vilket möjliggör en mycket strategisk investeringsplanering. Den färdiga lösningen gynnar IFS-kunder genom att snabbt och sömlöst utnyttja all befintliga data i IFS Cloud för att snabba upp implementeringen och låsa upp en snabb avkastning på investeringen genom att fatta snabbare, mer intelligenta och pålitliga beslut, som var och när de ska investera i sina företag för att maximera kapitaleffektiviteten, uppfylla resultatmål, hantera risker, och uppnå sina ESG och strategiska mål.

Programmet gör det möjligt för IFS-kunder att överföra operativa och taktiska tillgångsförvaltningsdata i IFS till Copperleafs världsledande Asset Investment Planning (AIP)-lösning, vilket möjliggör en mycket strategisk investeringsplanering. Den färdiga lösningen gynnar IFS-kunder genom att snabbt och sömlöst utnyttja all befintliga data i IFS Cloud för att snabba upp implementeringen och låsa upp en snabb avkastning på investeringen genom att fatta snabbare, mer intelligenta och pålitliga beslut, som var och när de ska investera i sina företag för att maximera kapitaleffektiviteten, uppfylla resultatmål, hantera risker, och uppnå sina ESG och strategiska mål. IFS Ultimo får AI integration :

Programvaruleverantören för Enterprise Asset Management (EAM), IFS Ultimo, har integrerat AI-funktionalitet i sin nästa generations EAM-plattform för att förbättra felsökningen och göra det möjligt för organisationer att minska snittiden till reparation (M5TTR) av sina tillgångar. Genom att utnyttja AI kommer EAM-verktygsuppsättningar att bli mer intuitiva, tillgängliga och förutsägbara, vilket leder till oöverträffad effektivitet i tillgångshanteringsmetoder.

Programvaruleverantören för Enterprise Asset Management (EAM), IFS Ultimo, har integrerat AI-funktionalitet i sin nästa generations EAM-plattform för att förbättra felsökningen och göra det möjligt för organisationer att minska snittiden till reparation (M5TTR) av sina tillgångar. Genom att utnyttja AI kommer EAM-verktygsuppsättningar att bli mer intuitiva, tillgängliga och förutsägbara, vilket leder till oöverträffad effektivitet i tillgångshanteringsmetoder. IFS Bolo 15 effektiviserar driften och processerna för ren energiprojekt:

IFS BOLO 15 skapar en stegvis förändring i backoffice-effektiviteten genom strömlinjeformade arbetsflöden, en avsevärd minskning av omarbetning och förenkling av revisioner. Modellen drivs av IFS.ai och varvad med artificiell intelligens, ger denna programvara betydande fördelar med ett nytt UI som är både bekant och intuitivt, vilket minimerar inlärningstiden, en säkerhet i flera lager som inkluderar funktioner på kod-, nätverks- och datanivåer för oöverträffat skydd samt en integration med Microsoft Power BI för att låsa upp obegränsad dataanalys.

Nordiska kunder o IFS Sverige

På plats under eventet var även Ann-Kristin Sander, Managing Director, Norden som tillsammans med Dan Matthews, Chief Technology Officer, på IFS bland annat förtydligade hur företaget har arbetat och fortsätter arbeta med AI integrationen i IFS Cloud 24R2 och kommande lanseringar.

Vid lanseringen så erbjuder vi dryga 60 färdiga AI scenarion som sträcker sig över våra sex industrier och vi har ytterligare mer än 300 som ligger i pipen och än fler på planingsnivå. Anledningen till att vi inte lanserat flera från start är att varje scenario måste uppfylla vad vi kallar MVP (minimum viable product) validering. Detta är en process som tar i snitt mellan sex och tolv månader per scenario men många gånger längre tid än så.

Anledningen till denna tidsram, kortfattat och förenklat beskrivet, är att vi först måsta komma på en modell där AI integration verkligen kan tillföra respektive område någon konkret värde. För en modell som tar för mycket tid eller där den totala vinningen av att implementera den inte erbjuder detta är inte, i varje fall för stunden, inte värd att gå vidare med. När vi väl kommit fram till dessa grundmodeller så ska modellen sig byggas och tränas baserad på en stor mängd grunddata för att sedan testas i produktion innan Scenariot kan släppas live till kunder och detta tar tid, berättar Dan.

Ann-Kristin fyller här i med att det är just detta tanke- och arbetssätt som gjort att företaget nått dit de är idag. De arbetar nämligen mycket nära med sina kunder och lyssnar på deras unika behov, ett samarbete som byggt en mer familjär relation. Detta är även någon som återspeglas när man tittar till personalen som arbetar inom IFS. En stor andel av dessa har varit med under många år vilket gynnar såväl företaget som kunderna då det tack vare detta kan byggas mer personliga kontakter och relationer.

Just vikten av relationer och en lyhördhet från IFS är något som är genomgående när vi pratat med såväl kunder som partners som är på plats under eventet. Exempel på några av dessa från ett nordiskt perspektiv är norska Jotun och Danska TDC, två företag med helt olika bakgrunder och förutsättningar där Jontum som är ett företag inom kemisektorn och i Sverige troligen mest kända för sin färg använt IFS plattform under lång verkligen lyfter den nära dialogen som finns mellan bolagen. TDC å andra sidan är ett mer, på förhand i varje fall, mer teknikorienterat bolag då företaget är det största telekombolaget i Danmark med anor for 1879. Tack vare att TDC arbetar inom och med teknik i olika former så har företaget även byggt upp en stor intern IT avdelning och här har bolaget mer börjat sin resa med IFS. Men tack vare just ett nära samarbete och en lyhördhet så är det något som kommer fördjupas.

Som avslutande tanke från ett mycket intressant event så vill vi lyfta två delar som Mark Moffat pratade om under sina sessioner. Den första gäller IFS.AI och varför företages AI lösningar måste vara så exakta som de är.

– Om vi jämför med andra publika lösningar som exempelvis ChatGPT och här ställer en fråga så är risken stor att vi inte får ett exakt korrekt svar eller att svaret till och med är fel. När detta uppstår så kan användaren många gånger gå in och korrigera detta vilket gör att nästa gång frågan ställs blir svaret lite bättre för att med tiden bli näst till helt korrekt. Denna lyx av potentiella fel har vi inte råd med inom den industriella AI världen där företagen som använder lösningarna förlitar sig på att svaren är relevanta och korrekta för att kunna bygga vidare beslut på dessa utan att behöva oro sig för potentiella avvikelser eller fel.

Detta är även något som Dan Matthews berättade ytterligare om då han lyfte komplexiteten i vanliga AI baserade motorer. När vi ställer en fråga via exempelvis en digital assistent så ska denna fråga tolkas och baserat på denna tolkning kan svaren bli väldigt varierande. En ”driver” kan till exempel vara både en golfterm och en chaufför med mera. Men när det kommer till IFS.AI så är denna mer kontextbaserad och systemet vet varifrån data kommer och vilka delar som är kopplade till detsamma vilket ligger till grund för dess exakta svar, även detta väldigt förenklat.

Den andra delen vi tar med oss är IFS strävan att hela tiden arbeta mot perfektion inom vissa områden / branscher i stället för att bara göra ett godkänt arbete inom flera områden.

– Genom att vi fokuserar på våra sex industriområden så kan vi alltid erbjuda våra kunder den tid och återkoppling som de förtjänar och vi kan i alla lägen ge 100 procent vilket hela tiden är kärnan i vårt arbete, berättar Mark

För er som vill veta mer om IFS och industriell AI, besök företagets sida.