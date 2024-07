Test: Arlo Wireless Video Doorbell 2K

Arlo Wireless Video Doorbell 2K 5 / 6 Betyg 1 990 kr Pris För Snabb och enkel installation, bra bildkvalité – 2K, lättanvänd app, snabb identifiering av objekt, typ-C laddning, fungerar perfekt med digitala assistenter, snabb koppling med bild till mobilen. Emot Kräver abonnemang för att komma till full nytta, ingen integrerad Led, kräver separat hub för lokal lagring, batteritiden kan lätt bli markant kortare än utlovat. Rekommenderas till Arlo Wireless Video Doorbell 2K är ett utmärkt val för alla som söker en lättinstallerad videodörrklocka med tillhörande lättanvänd app.

Arlo Wireless Video Doorbell 2K är en markant förbättrad videodörrklocka med superenkel installation.

Trots att Arlo rent generellt lanserat en av de mest breda och stabila lösningarna för säkerhetskameror inom olika segment, lösningar som blivit lovordade i global press och som även varit grunden till att Verisure förvärvat Arlo Europe så har vissa av produkterna inte varit lika problemfria att använda som andra. Vi tänker här primärt på den första generationens videodörrklocka som hade en del problem med bland annat fördröjningar mellan att en besökare ringde på klockan till att dataströmmen nådde vår mobil vilket kunde leda till att besökaren till och med hann lämna innan vi kunde svara. Vi var därför lite extra nyfikna på den nya generationen som från start utlovar ett antal förbättringar och högre prestanda.

Allsidig placering

Arlo Wireless Video Doorbell 2K är precis som sin föregångare en långsmal modell som mäter 47 x 143 x 37 millimeter och väger 202,4 gram. Precis som övriga av Arlos modeller så är enheten väderskyddad och klarar både väta och varierande temperaturer mellan -20 och +45 grader vilket bör vara tillräckligt stort spann så vida den inte ska placeras i våra nordligaste breddgrader. Modellen kan således användas både inom- som utomhus och vi kan själva välja om den ska monteras lod- eller vågrätt.

Själva installationen utförs genom att en mindre plastbricka fästs på vald vägg. Denna kan antingen skruvas fast eller, om du har en jämn vägg, faktiskt även fästas med lite starkare dubbelhäftande tejp. När denna är på plats så snäpper vi fast själva videodörrklockan i detta fäste. Kameran drivs att ett uppladdningsbart batteri som efter en full laddning ska ge oss mellan 4–6 månades batteri men här vill vi direkt poängtera en lite svaghet i den tillhörande appen som tyvärr gör att batteriet kan dräneras avsevärt snabbare än så.

Det vi syftar på är att vi i appen ställer in hur vi vill att våra säkerhetskameror och så även videodörrklockan ska agera. Om vi då, av olika anledningar, vill att kamerorna spelar in all rörelse kontinuerligt, det vill säga även om någon inte fysiskt går fram och ringer på klockan, och vi har enheten placerad på en plats där det är mycket aktivet av olika slag så kommer detta snabbt att stjäla mycket batteri. Det är till och med så att vi, utanför vårt testlabb, hade så mycket aktivitet att batteriet varnade för 15% kvarvarande batteritid redan efter 11 dagar.

Är detta fallet även där du planerar att placera enheten så skulle vi rekommendera att den kompletteras med en av Arlos solpaneler, i varje fall om du har videodörrklockan placerad utomhus. Det går även, om du är lite elektriskt skolad, att koppla in strömmatningen mot en befintlig fast kabeldragning, se då bara till att du har just rätt strömmatning och inte vår in 230 volt.

Snabb uppkoppling

Förutom själva ringknappen så har enheten så klart även en integrerad lins. Denna är på 3,78 megapixels och erbjuder en högsta upplösning på 1944 x x1944 eller 2K men kan från appen även ställas in för 1536 x 1536 eller 1080 x 1080. För att optimera batteriförbrukning och hålla formatet nere så kommer enheten inte med integrerad spotlight så vi får här färgseende på dagtid men svartvitt mörkerseende.

Ett plus med linsen är att den har 180 graders synvinkel vilket gör att den även fångar upp rörelse som kommer från sidan samt att vi får upp till tolv gångers digital zoom för att lättare kunna se detaljer. I enheten så får vi även Arlos klassiska sirenfunktion som vi kan trigga automatiskt eller via appen när vissa händelser inträffar. Vi får även både mikrofon och en enklare högtalare för en tydlig tvåvägs dialog med personer som befinner sig framför kameran. På detta sätt kan vi prata med besökare eller paketbud även när vi inte är på plats. Denna lösning måste vi säga fungerar betydligt bättre än vi förväntat oss och även vid tillfället som kraftigt regn eller omgivande blåst så har vi inga problem med att både höra motparten som att göra oss själva hörda.

Arlo Wireless Video Doorbell 2K ansluter via 2,4 gigahertz bandet och det krävs minst två megabits uppkoppling för att garantera en stabil överföring. Värt att tänka på att det här handlar om den totala fria tillgängliga bandbredden så har du många krävande enheter anslutna samtidigt så kan detta i potentiella fall ändå bli en viss begränsning.

Vi kommer så till just själva anslutningen under drift och här visar det sig snabbt att Arlos tekniker har fintrimmat enhetens algoritmer för anslutning och nu ringer det på vår mobil, i appen, med en tydlig bild mer eller mindre exakt samtidigt som besökaren trycker på knappen. Detta genom att strömmen börjar skickas samtidigt som signalen går från enheten till app vilket gör att när vi tycker på svara så har anslutningen redan etableras.

Bilden från kameran är även den mycket bra och vi kan enkelt urskilja vad som finns på bilder eller på paket som lämnas utanför dörren. För dig med lite större hus så kan vi sedan även komplettera med extra interna ringklockor som även de ansluts via det trådlösa nätverket och på detta sätt gör att vi kan höra att någon är vid dörren även när vi inte har mobilen med oss. Enheten kommer även med en väl fungerade smart integration där vi kan ansluta såväl Google Home och Alexa som Samsungs Smart things eller andra IFTTT baserade system.

Som vanligt så kommer vi sedan till den lite tristare delen och det gäller prenumerationen som krävs för att dra full nytta av alla delar. För precis som med övriga säkerhetskameror så får vi tillgång till livehantering utan kostnad men vill vi kunna aktivera funktioner som styrande av vad som ska loggas eller använda multipla aktivitetszoner med mera så behövs en prenumeration. En fördel med den senare är att denna då även omfattar stöld så om din kamera blir stulen så får du en nya från Arlo.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : arlo, www.arlo.com

: arlo, www.arlo.com Cirkapris : 1 990 kr inkl. moms, 1 592 exkl. moms

: 1 990 kr inkl. moms, 1 592 exkl. moms Mått : ca: 47 x 143 x 37 mm

: ca: 47 x 143 x 37 mm Lagring : molnet + frivillig hubb

: molnet + frivillig hubb Upplösning : 2K

: 2K Synfält : 180 grader

: 180 grader Mörkerseende : svart-vit

: svart-vit Zoom : 12 ggr digital zoom

: 12 ggr digital zoom Aviseringar : e-post eller notifieringar i app

: e-post eller notifieringar i app Drifttemperatur : -20°C to 45°C

: -20°C to 45°C Ljud : högtalare och mikrofon

: högtalare och mikrofon Nätverk : 802.11 b/g/n/ac 2,4 GHz

: 802.11 b/g/n/ac 2,4 GHz Säkerhet: 128-bitars SSL, AES-128, TSL, tvåfaktorautentisering