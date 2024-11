Test: Beoplay H100

Beoplay H100 5 / 6 Betyg 16 990 kr Pris För Snygg design, exklusivt materialval, bra hållbarhetstänk med utbytbara delar, ofattbart bra samtalsljud, grym ANC, underbart, naturligt ljud som lyfter alla typer av musik, brilliant lösning med hjulen på kåporna, hög komfort. Emot Bärväskan hade gärna fått vara lite mer gedigen, appen känns inte helt färdig, priset är högt, ibland tar det någon extra sekund innan luarna ansluter till mobilen så det är inte bara att ”sätta på dem” och svara i mobilen. Rekommenderas till H100 är ett exceptionellt bra val för dig som vill ha Hi-res musik samtidigt som du kan hålla digitala samtal med bästa tänkbara ljudförutsättningar och brusreduktion.

Beoplay H100 sätter en ny standard för brusreduktion och naturligt ljud

Danska Bang & Olufsen firar i år 100 år då företaget grundades den 17e november 1925. Under detta sekel så har företaget lanserat ett flertal designmässigt unika produkter som alla haft ett par gemensamma nämnare. För det första så har såväl ljud- som materialkvalité alltid varit i det absolut yttersta skiktet. För det andra, och vad som i dag kanske är än mer intressant, så har Bang & Olufsen alltid tillverkat produkter med exceptionellt lång livslängd. Något som dels har sin grund i just ett bra och högkvalitativt materialval men även genom att tillverka produkter som går att byta och uppgradera vilket gör att företaget faktiskt var väldigt tidiga inom den cirkulära ekonomin och värnandet om miljön, vilket i nästa led även, trots en ofta hög initial investeringsnivå, ger en lägre total ägandekostnad.

Enkel lyx

Just miljöaspekten och möjligheten till lagning och uppgradering är något som legat i fokus när Bang & Olufsen tagit fram Beoplay H100 som en hyllning till hundraårsfirandet. Dessa över-örat hörlurar har nämligen dels delar som vi själva kan byta enkelt när de går sönder eller vi vill förändra utseendet i form av öronkuddar och den vadderade sidan av huvudbygeln. Men BO går ytterligare ett steg och såväl integrerat batteri, drivenheter samt kretskorten är fästa på ett sätt som underlättar framtida uppgraderingar eller lagning/byte av delarna, detta krävs dock att hörlurarna lämnas in på en certifierad verkstad för detta. Till detta så erbjuds även hela fem års garanti.

Tittar vi till det yttre så möter vi ett par över-örat lurar med en ganska tight huvudbåge vilken, i respektive ände, har en justerbar aluminiumbaserad arm med en halv J-krok som sedan fäster i sidan av respektive öronkåpa. Vi kan enkelt justera passformen baserat på huvudstorlek eller om vi använder lurarna över en mössa eller likande och kåporna kan även vikas/roteras så de blir platta vilket underlättar vid transport i den medföljande, lite enklare, transport ”bagen”.

När undertecknad först testar lurarna så uppleves ett lite högre tryck över huvud och öron men till skillnad mot liknade lösningar som har ett högt initialt tryck så tar det bara några minuter innan det obehagliga trycket från H100 övergår till en känsla av perfekt passform som håller sig fast i placerad position även när dagarna går i ett lite för högt tempo. För att förstå hur fast lurarna verkligen sitter så går det till och med att hänga upp och ner med lurarna på huvudet utan att de trillar av eller ens ändras placering vilket vi aldrig tidigare kunnat göra med några liknade enheter. Trots trycket är det inte heller några problem med att använda glasögon utan skummet i kåpornas yttre hittar på något nästan magiskt sätt en perfekt balans mellan just tryck runt örat men inte över själva glasögonbågen.

Vi går vidare med själva kåporna som har en enkel men mycket väl genomtänkt konstruktion. I den högra kåpan så finner vi en USB-C port för laddning eller för att lyssna via medföljande USB-C till Audiokabel vilket även är alternativet för högupplöst (96 kilohertz) ljud, men i övrigt så är de båda sidorna identiska. På utsidan så finner vi en rund touchyta som är försedd med en glasyta för perfekt kontakt och enkel, precis, styrning av musik eller samtal. Runt detta glas lock löper ett lätt räfflat hjul som på höger sida används för att justera volymen medan motsvarande hjul på vänster sida styr brusreduceringen, mer om denna nedan. Hjulens rotation är även perfekt balanserad för att ge ett visst motstånd samtidigt som de låter oss syra respektive funktion med exakt precision vilket är en lösning som vi hoppas få se på flera modeller. Varje kåpa har dessutom en tryckknapp som från start är till för att växla mellan full ANC och omgivningsljud. Vi kan sedan välja mellan att ge dessa knappar en annan funktion via BOs app.

Överlägsen samtalskvalité

På kåporna så finner vi även enhetens totalt tio mikrofoner vilka är uppdelade på totalt åtta MEMS samt dubbla analoga vilka tillsammans hanterar alla delar från den aktiva brusreduktionen, ljudgenomsläpp samt samtala kvalitén. Vi börjar med att lyfta den aktiva brusreduktionen som delvis får en del hjälp av en passiv reduktion tack vare kåpornas täta passform och lite tryckande design som effektivt tar udden av omgivande ljud.

Men när vi sedan aktiverar den aktiva brusreduktionen så händer något magiskt för med en knapptryckning, eller ett varvs vred på vänster hjul så blir allt, och då menar jag verkligen allt, runt omkring helt tyst. Det är som att klicka på en strömbrytare och släcka en lampa men här stänger vi av omgivningen. Det som gör detta än roligare är att undertecknad har två hundar och den ena av dessa skäller alltid när han vill ha mat. Helt plötsligt ser jag honom springa runt mina fötter och ”mima” för så såg det ut. Munnen rörde sig men ingen kom ur den. Jag trycker återigen på knappen och på samma direkta sätt som allt stängdes ute hörs nu det högfrekventa skällandet –”ge mig mat-NU”.

Till detta så har vi som nämnts hjulen som ger oss möjlighet att anpassa respektive nivå precis som vi vill ha den. Detta i stället för många alternativa lösningar som antingen erbjuder två eller tre fasta brusreducerande lösningar eller som använder en adaptiv som i detta fall i realtid avgör ”bäst” läge. Med H100 får vi alltid exakt den nivå av brusreduktion/genomhörning, som vi önskar vilket är grymt trevligt. Vad som sedan gör detta än bättre är att hörlurarna kommer ihåg våra inställningar baserade på tidigare användning. Låt säga att vi har en brusreduktion satt till 20 procent vid samtal men 100 procent för musik. Så fort vi växlar mellan dessa båda lägen så kommer även H100 att automatiskt växla ANC inställning.

Vi fortsätter på den positiva vägen och kommer så till samtals kvalitén som, om möjligt, är ännu bättre. Vi får här ett kristallklart ljud i alla lägen och i alla miljöer och undertecknad får gång på gång frågan om jag sitter hemma då det är så tyst runt omkring. Detta även om jag sitter på ett kaffe, på kontoret, åker bil eller till och med har galna hundar som skäller bredvid. Det enda negativa med detta är att vad vi sedan testar efter detta eller använder för samtal så kommer det att låta sämre för så sjukt imponerade bra är kombinationen av ljudupptagning och brusreduktion på H100.

App med begränsningar

Vi kommer så till ljudet och här drivs H100 av ett 40 millimeters elektrodynamiskt titanelement som jobbar över ett frekvensomfång på mellan 10 och 20 000 hertz i standardläge eller upp till 40 000 hertz i Hi-res läge. Lurarna stödjer Dolby Atmos rumslig ljudbehandling och vi kan även aktivera spårning av huvudrörelser. Direkt, out-of-the-box, så ger H100 ett magiskt rent ljud lyfter varje aspekt av valda musikstycken samtidigt som registret samspelar och kompletterar respektive område på ett uppslukande vis.

Vi får kristallklara höga toner, ett fylligt mellanregister med tydlig vokabulär återgivelse samt en perfekt balanserad bas som ger det lilla extra trycket utan att på något sätt ta över ljudbilden. Vi har sett en del kritik mot just basen men då måste undertecknad verkligen ställa frågan hur dessa personer verkligen testat och vad målsättningen var. Detta är inte ett par discolurar som ska pumpa bastung musik när vi gymmar utan detta är ett instrument för musikälskare som söker just den naturliga harmonin över frekvensspannet. Och lyssnar vi exempelvis på Disturbeds tolkning av The Sound of Silence så får vi just denna totala upplevelse av hög toner, en bitvis harmoniskt pumpande bas samt en skorrande perfekt vibrerade röst som nästan får en att gråta av audiofil lycka.

Skulle vi sedan vilja justera ljudet på ett mer personligt vis så kan vi använda BOs app som kort och gott heter Bang & Olufsen. Från denna kan vi välja mellan ett antal fördefinierade ljudprofiler eller skapa en egen. Vi kan här även styra kontrollen av knappar och touchytan samt uppdatera lurarnas programvara med mera. Tyvärr så finns inte alla tilltänkta funktioner tillgängliga från start utan dessa kommer att lanseras via uppdateringar under 2025. Vi kan här även hoppas att programmet i sig får sig en mindre uppdatering då vissa funktioner inte känns helt färdiga. Ett exempel på detta är inställningar för rumsligt ljud. Första gången som vi aktiverar denna funktion så kommer vi till en undermeny som låter oss välja typen av rumsligt ljud. Men när vi väl valt detta så kan vi inte komma tillbaka till detta läge utan bara välja att aktivera eller inaktivera det rumsliga ljudet.

En annan del som inte känns helt färdig är huvudspårningen. Om vi, när vi aktiverar funktionen, har huvudet lite snett, så blir detta en basline som gör att när vi sedan flyttar huvudet rakt så kommer ljudet att bli lite felbalanserat. Här skulle det framkomma tydligare att vi måste ha huvudet i helt rak position för att detta ska fungera som tilltänkt eller att hörlurarna i sig själva skulle kunna ”kalibreras” om automatiskt när vi använder dem.

Men oavsett detta så är H100 extremt trevliga med ett imponerade ljud både vid musiklyssnade eller samtal och med en brusreduktion som är den bredaste och mest effektiva vi uppmätt. När det avslutningsvis kommer till batteritiden så är väl det inget som sticker ut på samma sätt som ljudet utan vi får dryga 30 timmar med maximal ANC aktiverad och hänger vi även på rumsligt ljud och huvudspårning så sjunker det till straxt under 30 timmar vilket är ganska mediokert jämfört med vissa alternativ men knappas något problem då vi ändå tar oss genom även längre flygningar på en laddning.

Själva laddningen tar sedan knappt en timme och på fem minuters snabbladdning får vi fem timmars speltid vilket är klart godkänt. Sedan kommer vi så klart till prisbilden och med en prislapp på knappa 17 000 kronor är det långt ifrån någon dussinvara som alla har råd med. Men för dig som verkligen uppskattar musik och ofta har såväl digitala möten som samtal på språng så är det svårt att hitta en bättre helhetsmodell och väger vi sedan in att detta mycket väl kan vara de sista hörlurar som du behöver köpa så blir kostnaden per år inte lika betungande.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Bang & Olufsen, www.bang-olufsen.com/

: Bang & Olufsen, www.bang-olufsen.com/ Cirkapris : 16 990 kr inkl. moms, 13 592 kr exkl. moms

: 16 990 kr inkl. moms, 13 592 kr exkl. moms Mått : 188 x 210 x 77 mm

: 188 x 210 x 77 mm Vikt : 375 gram

: 375 gram Skyddsklass : IP53

: IP53 Drivenhet : 40 millimeters elektrodynamiskt titanelement

: 40 millimeters elektrodynamiskt titanelement Frekvensomfång : 10–20,000 Hz

: 10–20,000 Hz Anslutning : BT5.3 + USB-C-3,5 mm

: BT5.3 + USB-C-3,5 mm Multipoint : ja

: ja Ljud kodec : AAC, SBC, LDAC, Wireless hi-res codecs (kommer via uppdatering 2025)

: AAC, SBC, LDAC, Wireless hi-res codecs (kommer via uppdatering 2025) Mikrofoner : 10st

: 10st Batteritid : ca 30 timmar

: ca 30 timmar Laddning: 1 timme, 5 min ger 5 timmar