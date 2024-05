Test: Cooler Master Mater Box 600 White

Master Mater Box 600 5 / 6 Betyg 1 499 kr Pris För Prisvärt chassit med premiumkänsla, lättarbetad modell med föredömlig kabelhanteringsalternativ, imponerade inkluderad kylning, gott om plats för extra kylning av olika slag, stöd för de nyare moderkorten. Emot Vi hade gärna sett möjlighet till lodrät grafikmontering samt att PWM/RGB hubben hade flera anslutningar, vi föredrar lösningar där PSU kan skjuts in från baksidan. Rekommenderas till Cooler Master Mater Box 600 White är ett utmärkt, prisvärt, chassi för alla typer av högpresterande system.

Med stöd för den senaste varianten av moderkortsanslutningar och alla tänkbara former av kylning är Cooler Master Mater Box 600 White ett utmärkt alternativ för alla high-end riggar.

Ett problem för de flesta som vill bygga synbara riggar med maximalt luftflöde har ofta varit att få till en bra kabeldragning. Men efter att flera moderkortstillverkare börjar lansera moderkort med merparten av anslutningarna på baksidan för att på detta vis minimera de visuella, och många gånger störande, kablarna så har nu även allt fler chassitillverkare hakat på denna trend och det senaste av dessa att nå vårt testlabb är Cooler Master Mater Box 600 White som är ett rymligt chassi med plats för det mesta och som dessutom ligger på en prisnivå som de flesta har råd med.

Lätt men stabilt

Cooler Master Mater Box 600 White är ett chassi som tillverkats i en stabil stålkonstruktion med vissa plastdetaljer och en sidopanel i härdat glas. Chassit mäter 474 x 230 x 481 millimeter och väger 7,9 kilo vilket är en förhållandevis låg vikt med tanke på storlek och konstruktionskvalité.

På fronten så hittar vi en heltäckande, finmaskig, nätstruktur som garanterar bästa tänkbara luftflöde. Detta optimeras vidare av de tre innanför placerade 140 millimeters RGB Sickeflow fläktarna vilket erbjuder ett högt luftflöde vid en låg rotation och framför allt ett imponerade långt ljud vilket gör det möjligt att ha chassit stående bredvid oss på skrivbordet utan att störas av ljudnivån. Fläktarna är så klart PWM baserade och har en rotationshastighet på mellan 650 och1800 varv per minut. För dig som föredrar att använda detta utrymme för en radiator så går det även att installera en med maximala måttet på 457 x 140 x 27 millimeter

Går vi vidare till ovan sidan så finner vi även här en större nätbaserad yta vilken från start är outnyttjad men som rymmer upp till tre 120 millimeters fläktar eller upp till en 360 millimeters radiator. Till höger om detta utrymme så finner vi enhetens främre IO panel vilken består av två stycken USB 3.2 Gen1 Type A, en USB 3.2 Gen2x2 Type C samt en 3,5 millimeters kombo audioport. Hör finns även ett mindre aktivietsled, en liten resetknapp samt en Ledbaserad strömknapp som kommer i samma form som Cooler Master loggan vilket är klart snyggt.

Vi snurrar runt chassit och kommer till baksidan som från ovansidan har en gallerbaserad plats för utmaning av luft via den på insidan placerade CF120 millimeters ARGB fläkten som roterar mellan 650 och1200 varv per minut. Baksidan har även plats för sju expansionsplatser vilka har en stabil fästpunkt för tyngre diskreta instickskort men som saknar integrerat stöd för att rotera grafikkort till lodrät placering vilket är lite synd. Längst ner så hittar plats för enhetens nätaggregat och detta monteras genom att skjutas in från sidan och även om chassit rymmer PSUn på upp till 170 millimeter eller upp till 210 millimeter om vi väljer att ta bort den integrerade hårddiskvaggan så underlättar det att tänka till från början och ansluta behövliga kablar i ett modulärt aggregat innan vi skjuter in det i chassit.

Lättarbetad insida

Går vi över till chassits insida så rymmer det totalt sett upp till dubbla 3,5” diskar eller upp till sex 2,5” diskar. Vi får i det bakre utrymmet, bakom modekortsplåten, en fläkt och RGB kontroller som är kopplat till de förmonterade fläktarna. En del som vi sedan uppskattar är att skölden som ramar in enhetens PSU och nedre zon kommer med en större och fyra lite mindre genomgångar för att underlätta kabeldragning.

När vi så är inne på just kabeldragningen så kommer nog många att reagera när det tittar in i chassits öppna yta och på modekortsplåten som här har mängder av genomgångar och öppningar. Detta är så klart för att stödja den nya generationens moderkort som har merparten av sina anslutningar via baksidan. Detta omfattar allt från strömmatning till moderkort och grafik till SATA och USB portar med mera.

En liten tanke och rekommendation även när det kommer till detta. Då moderkortsplåten har just så många olika genomgångar så finns alltid en risk för minskad total stabilitet i detta. Detta gör att när du monterar moderkortet så bör du fästa det i samtliga fästpunkter för att på detta sätt fördela vikten från just tyngre grafikkort över hela ytan.

Ser vi sedan till utrymmet för den senare så klarar chassit instickskort på upp till 360 millimeter med en frontmonterad radiator eller 410 millimeter utan. Chassit rymmer även processorkylare med en maximal höjd på 170 millimeter vilket gör att vi även kan använda större luftkylare som exempelvis Noctuas NH-D15. När det gäller moderkort så stödjer chassit kort från ITX upp till E-ATX så länge som måtten på kortet inte överstiger 30,5 x 27,7 millimeter.

Förutom att chassit över lag är klart lättarbetat så måste vi även återigen lyfta den utmärka kylning som chassit erbjuder redan out-of-the-box. För med en öppen konstruktion i kombination med fyra förmonterade fläktar så höll sig vårt system baserat på en Intel I9-14900KS samt ett RTX4080 Superkort både tyst och svalt även under maximal belastning. Den del som vi sedan gärna sett en lite annorlunda lösning på vore att den integrerade fläkt/RGB kontrollerna hade haft plats för ytterligare i varje fall tre fläktar för att på detta sätt kunna hantera även toppmonterade alternativ via en unifierad koppling.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Coolermaster, www.coolermaster.com

: Coolermaster, www.coolermaster.com Cirkapris : 1 499 kr inkl. moms, 1 199 kr exkl. moms

: 1 499 kr inkl. moms, 1 199 kr exkl. moms Mått : 474 x 230 x 481 mm

: 474 x 230 x 481 mm Vikt : 7,9 Kilo

: 7,9 Kilo Antal expansionsplatser : 7st

: 7st Moderkortsstöd : upp till EATX på 30,5 x 27,7 mm

: upp till EATX på 30,5 x 27,7 mm Maximal CPU Kylare : 170 mm

: 170 mm Maximal längd instickskort : 360 mm (410 mm utan front radiator)

: 360 mm (410 mm utan front radiator) Maximal längd PSU : 170 mm (210 mm utan HDD vagga)

: 170 mm (210 mm utan HDD vagga) Medföljande fläktar : 3st 140 mm RGB + 1st 120 mm RGB

: 3st 140 mm RGB + 1st 120 mm RGB Radiatorstöd : Front – 420 mm, Topp – 360 mm, Bak – 120 mm

: Front – 420 mm, Topp – 360 mm, Bak – 120 mm Enheter : 2st 3,5” / Max 6st 2,5”

: 2st 3,5” / Max 6st 2,5” Front IO: 2 st USB 3.2 Gen1 Type A, en USB 3.2 Gen2x2 Type C, en 3,5 millimeters kombo audioport.