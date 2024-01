Test: Corsair A115

Corsair A115 5 / 6 Betyg 1 319 kr Pris För Lätt att installera, mycket tystgående i alla lägen, kan byggas på med ytterligare en fläkt, stilrent svart design, Emot Klarar inte kraftigare överklockning, vi hade gärna sett en 3 till 1 PWN kabel. Rekommenderas till Corsair A115 ger utmärkt, tystgående, kylning till såväl AMD som Intel plattformar där du inte vill maximera överklockningen.

Corsair A115 är en massiv, tystgående, luftbaserad kylare för AMDs och Intels senaste plattformar.

När vi pratat om kylning och processorer kopplat mot Corsair så har dessa diskussioner alltid handlat om slutna eller egendesignade vattenbaserade system med X antal radiatorer och fläktar av olika slag. För Corsair har alltid pushat hård på fördelarna med just vattenbaserad kylning och då inte bara sett till processorn i sig utan även för hela systemet, där vi bland annat kunnat se kommentarer som.

” Air coolers dissipate the heat within the case. This increases the case’s internal temperature, which demands robust case airflow for effective heat management.”

Det var därför både förvånande och mycket intressant när Corsairs senaste kylare, och första modell ut 2024, var just en luftbaserad tornkylare med namnet A115.

Dubbla AF140 Elite PWM fläktar

Precis som merparten av marknadens mer effektiva luftkylare så är A115 en stor modell som mäter 153 x 155 x 164,8 millimeter och väger massiva 1,59 kilo. Hela kylaren, inklusive fläktar, kommer i en mattsvart färg helt utan RGB integration vilket delvis gör att modellen passar bra i mer slutna chassin utan extern insyn men som tack vare sin stilrena design ger ett mäktigt intryck även i glasdörrsförsedda chassin.

Tornkylaren är konstruerad med en bas i sex, 6 millimeters, värmeavledningsrör som via en U-form fäster direkt i den solida kopparbaserade kylplattan som är anpassad för de senaste AMD och Intelplattformarna, eller rättare sagt för de mer konsumentorienterade socklarna i form av AM4 och AM5 samt Intel 1700, 1200, 115x.

På dessa värmeavledningsrör har Corsair sedan fäst två större block med totalt 90 nickelpläterade fenor vilka hjälper till att fördela värmen över en yta på totalt 1,69 m2. Kanterna på respektive fena är sågtandade för att på detta sätt minimera eventuell vibration orsakad av luften som blåser mellan fenorna från de medföljande fläktarna.

A115 kommer med dubbla AF140 Elite PWM fläktar vilka roterar mellan 400 och 1 600 varv per minut för att skapa ett luftflöde på mellan 15,3 och 84,5 kubikfot per minut (CFM). Tack vare att fläktarna är 140 millimeters modeller så kan de prestera tillräckligt luftflöde med en mindre rotationshastighet vilket i sin tur resulterar i en lägre ljudnivå som vid maximal belastning, mätt från 30 centimeter, bara uppgår till 32,5 decibel och som i ett stängt chassi inte är hörbara över huvud taget.

Då dessa fläktar monters i mitten och på ena sidan så ger kylaren även tillräckligt med utrymme för montering över lite högre minnesmoduler, självklart baserat på hur vi vänder på kylaren och hur lång det är mellan CPU hållare och minnesbanker på moderkortet. För dig som skulle vilka öka på kylprestandan ytterligare så kan vi även montera ytterligare en fläkt på den sista sidan. Tyvärr så medföljer bara en 2 till 1 fyrpinnars PWM kontakt och vi hade gärna sett att Corsair inkluderat en 3 till 1 lösning i stället för att underlätta för slutanvändaren.

Bra ”baseclock” prestanda

Ser vi till själva installationen så är den ganska likvärdig med alternativa lösningar. Detta då vi för Intelbaserade processorer behöver montera medföljande bakplatta medan vi för AMD byter till medföljande skrivfästen. Oavsett vilken plattform som används så är installationen enkel och det enda du normalt sett behöver ha koll på är att chassit kan hantera höjden från kylaren och den eventuella extra fläkt som du vill montera. Det är så klart även viktigt, om du inte monterar en helt ny processor samtidigt, att du rengör befintlig processor från rester från tidigare kylpasta. Detta då Corsairs förapplicerade XTM70 kylpasta ska nå maximal effekt.

Väl på plats så kan vi börja testa enhetens prestanda. Vi utförde testerna på tre olika system. Ett baserat på AMDs Ryzen 7 7800x3d processor, samt två baserade på Intels I9-14900K respektive I7-13700K. För samtliga system så kördes processorn först i inloggat Windowsläge utan direkt belastning. Härefter så lät vi respektive system rulla runt i en burnincykel under cirka 20 minuter, fortfarande med standardinställningar. Slutligen så lät vi respektive system överklockas med hjälp av medföljande programvara för respektive moderkort varpå vi sedan körde om samma cykel med tester. Samtliga av dessa värden jämfördes sedan mot samma procedur med Corsair iCUE LINK H150i LCD, slutna vattenkylare.

För att sammanfatta samtliga testerna så ser ligger A115, oavsett plattform, på samma temperatur som vattenkylaren innan vi börjar belasta systemen. Vi upplever inte heller någon skillnad sett till ljudnivå då samtliga systemen är i det närmast helt ljudlösa. Detsamma gäller, mer eller mindre, även när vi ökar på belastningen och stress testar systemen. Har ligger AMD på 69 grader med A115 och 67 med vattenkylning medan vi för Intel får motsvarande värden på 70 (I7) respektive 73 (I9) vilket kan jämföras med 68 för båda systemen med vattenkylning. Däremot så är ljudnivån lägre med A115 för samtliga tre system där vi fortfarande ligger på en näst intill ljudlös nivå medan fläktarna från vattenkylaren som är placerar i chassits topp, surrar med hörbar nivå.

När vi sedan ökar belastningen och överklockar de olika systemen så ser vi begräsningen på kylaren. För som standard med dubbla 140 fläktar har kylaren en maximal kylkapacitet på 250 watt vilket räcker för normal användning. Men som de flesta som överklockat en dator vet så ger även mindre justeringar på spänningen en avsevärt högre TDP.

Så för att vända på detta resonemang klockade vi respektive processor till maximala 95 graders temperatur och jämförde sedan detta med temperaturen vid vattenkylning vid samma inställning. För AMD låg vår vattenkylning på 83 grader och för Intel på 83 respektive 84 grader. Detta visar tydligt på att A115 passar perfekt vid normalt till moderat klockade processorer men om du vill ta överklockningen lite längre så behövs fortfarande vattenkylning.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : Corsair, www.corsair.com

: Corsair, www.corsair.com Cirkapris : 1 319 kr inkl. moms, 1 055 kr exkl. moms

: 1 319 kr inkl. moms, 1 055 kr exkl. moms Mått : 153 x 155 x 164,8 mm

: 153 x 155 x 164,8 mm Vikt : 1,59 kg

: 1,59 kg Värmeavledningsrör : 6st 6mm

: 6st 6mm Fläktar : 2st 140 mm

: 2st 140 mm Rotation : 400-1600 rpm

: 400-1600 rpm Ljudnivå : 5 – 33,9 dBA

: 5 – 33,9 dBA Sockelstöd: AM4/AM5 + Intel 1700, 1200, 115x