Test: HP Spectre X360

HP Spectre X360 5 / 6 Betyg 21 995 kr Pris För Tilltalande design, stabil konstruktion, senaste hårdvara, mycket hög prestanda för formatet, trevlig skärm, imponerande WiFi, bra ljud, mycket bra integrerad kamera, bra batteritid. Emot De vinklade portarna är delvis otympliga, tangentbordet ger inte optimal skrivkänsla. Rekommenderas till HP Spectre X360 anno 2024 är en kraftfull, allsidig dator som passar till allt från normalt kontorsarbete till mer kreativa uppgifter eller även enklare spelande.

HP Spectre X360 anno 2024 är HPs bästa 360 modell med det bästa av det mesta.

Ibland så får man verkligen tydliga bevis på hur snabbt tiden går. För när vi fick in denna enhet, 2024 års modell av HP Spectre X360, gick vi igenom hur länge denna modell faktiskt funnits och den första modell som vi testade var den Broadwell baserade femte generationens Intel Core enheten från 2015. Så det är nästan ett decennium sedan denna 360 graders vikbara modell hänförde oss med sin nydanande design. Under åren som gått sedan dess har vi testat merparten av de X360 modeller som HP lanserat och vi kan redan nu avslöja att årets modell är en av de mest intressanta och kompletta modellerna till dags datum.

Processor med integrerad AI acceleration

Modellen, som under årens lopp lanserats i lite olika utföranden, kommer denna gång i vad HP kallar nightfall black aluminium med en sandblästrad finish som ger en stilren design som däremot har lite lätt att dra till sig fingeravtryck och ”fett” fläckar vilket är lite synd. Enheten mäter 31,37 x 22,04 x 1,69 centimeter och den väger 1,44 kilo. Tack vare sina lite rundare, mjukare, former så är den lätt att bära med sig eller hålla i en hand när vi är på språng.

En lite rolig, men kanske aningen opraktisk lösning, hittar vi när vi ser till enheten portar. Totalt sett så finns här dubbla Thunderbolt 4, Typ-C, en USB-A samt en kombinerad 3,5 millimeters port. Detta kan vi tycka är lite klent då vi gärna sett flera portar direkt men samtidigt så kan vi lätt ansluta mer högpresterande dockor tack vare just Thunderbolt lösningen. Det som seden är lite märkligt är att den ena Typ-C porten samt audioporten är placerad i underdelens bakre, 45 graders vinklade, hörn. Detta blir generellt snyggt men samtidigt opraktiskt då anslutna enheter sticker snett ut vilket är aningen ovant.

Går vi över till insidan så drivs denna modell av Intels nya AI optimerade Core Ultra 155 processor. Detta är en modell med sex P-kärnor, åtta E-kärnor samt dubbla LP kärnor för totalt 22 trådar och en maxfrekvens på 4,8 gigahertz över P-kärnorna. För att förtydliga modellen ytterligare och delvis jämföra med föregående modellserier så är Ultra 155 en Ultra 7 modell vilket är mellanserien där processorn fokuserar på AI optimerade videosamtal, AI optimerat spelande men där modellen, jämfört med Ultra 9 modellerna, har aningen svagare AI optimerad videoredigering.

Däremot så får vi generellt bättre iGPU i form av Intel Arc samt bättre, AI optimerad, batterihantering vilket i detta fall innebär att det integrerade 68 wattimmar starka batteriet tar oss strax över 16 timmar vid våra skriptbaserade Office tester vilket är det längsta vi kommit på en bärbara av detta format. Självklart sjunker batteritiden snabbt när vi maximerar belastningen och vid loppande burnin tester är vi nere i runt två timmar.

Kamera för proffsmöten

Till detta så kommer vår modell med mycket snabba 32 gigabyte LPDDR5x minnen med 7 467 megatransfer per sekund och en likaledes snabb PCIe Gen4 baserad M2 enhet på en terabyte. Vi får även senaste trådlösa standarden i form av Intels Wi-Fi 7 BE200 (2×2) och blåtand 5.4 där vi framför allt imponeras av den förstnämnda. För i kombination med senaste WiFi7 routern från Netgear så toppar vi strax över 3,2 gigabit överföringshastighet vilket är den högsta testprestanda vi uppmätt till dags datum från en konsumentenhet.

Nästa del som överraskar oss på ett positivt sätt är ljudet. Enheten drivs av fyra DTS:X Ultra certifierade högtalare som använder HPs Audio Boost lösning. Detta ger ett rent och fylligt ljud med tanke på formatet och framför allt så håller sig ljudbilden lika klar även när vi maximerar ljudet eller vrider upp basen. Självklart går det inte att jämföra med externa lösningar men som tillfällig lösning när vi arbetar på resande fot duger de mer än väl och vi skulle även säga att lösningen är riktigt bra när vi redigerar film i DaVince Resolve då vi får en så pass äkta ljudåtergivning vilket gör att modellen fungerar bra som tillfällig redigeringsplattform.

Vad som imponerar än mer än modellens integrerade kameralösning. Det fanns en tid då de integrerade kamerorna mer var en gimmick för att kunna vissa en grynig bild eller halvkass film vid möten men här möter vi en integrerad lösning som faktiskt kan matcha många av de externa mer professionella lösningar som finns.

Till att börja med så har kameralösningen integrerad IR för att fungera med Windows Hello inloggning (modellen erbjuder även fingertyckavläsare för inloggning). Men framför allt så får vi en niomegapixels kameralins med nattläge, filter och AI-brusreducering. Tillsammans med tekniker som automatisk inramning och Eye Contact-teknologi ser lösningen till att vi alltid hålls mitt i fokus samt där AI kan lyfta en nedåtriktad blick och få det att verka som om vi tittar in i kameran, även när vi inte gör det, vilket ger mer ”närvarande” möten. Modellen använder även tekniken från Poly Studio för att maximera ljudupplevelsen både för oss framför datorn och de som lyssnar på andra sidan.

OLED touch utan penna

Vi har så kommer till skärmen som består av en 14 tums antireflexbehandlad 2,8K OLED UWVA-pekskärm med multitouch. Skärmen använder VRR-teknik som justerar uppdateringsfrekvensen dynamiskt baserat på bildfrekvensen på innehållet som visas och som varierar mellan 48 och 120 hertz. Till detta så får vi även snabb svarstid på låga 0,2 millisekunder, en HDR baserad ljusstyrka på 500 cd/m² samt en färgrymd som motsvarar 100 % DCI-P3.

Sammantaget så ger detta oss en mycket trevlig skärm med utmärkt färghantering och imponerande kontrasthantering vilket gör att skärmen passar lika bra till spelare som mer produktivt arbete med bilder eller filmredigering. Då modellen även har integrerad lösning för att minska det mer skadliga blåa ljuset så är det inga problem att arbeta under de mörkare timmarna.

Vad vi däremot kan tycka är lite synd, eller till och med snålt, är att modellen inte kommer med medföljande penna. För enligt undertecknad så borde samtliga, lite bättre, roterbara datorer med tryckkänsliga skärmar levereras med penna då just arbete i ett roterat plattläge med penna, i exempelvis Photoshop, är en stor del av anledningen till dessa enheter blivit så populära. I varje fall ur ett mer produktivt synsätt.

Nu får vi i stället förlita oss på enhetens pekplatta som erbjuder haptisk återkoppling. Denna är dock mycket trevlig att arbeta med och tack vare den generösa måtten så kan vi enkelt arbeta med olika typer av gester för att snabba på vårt arbete. Vi måste även säga att plattan har en bra precision och hög känlsighet vilket underlättar mer precisionsbaserat arbete.

Ovanför pekplattan så hittar vi enhetens fullstora, bakgrundsbelysta, tangentbord. Detta erbjuder godkänd skrivkomfort även om vi inte får den riktiga känslan vid nedslag vilket i vissa lägen kan ge en känsla av att tangenten inte tryckts ner korrekt. Detta är däremot knappats något som den stora massan kommer tänka på utan är mer av en ”yrkesskada” som märks vid snabbt skrivande.

Vi avrundar med att titta på prestandan. I Cinebench R23 multitrådstester når vi 13 401 poäng med ett motsvarande singeltrådsresultat på 1 719. Hårddisken når maximalt knappa 6 975 megabyte per sekund vid läsning och 5 326 megabyte per sekund vid skrivning. För att slutligen förstå fördelen med den höga minnesfrekvensen så jämförde vi tidsåtgången vid arbete i Adobe Photoshop och Lightroom Classic vid full minnesfrekvens på 7 467 megatransfer per sekund kontra en basfrekvens på 4 800 megatransfer per sekund. Vid den snabbare frekvensen så slutfördes uppgifterna i snitt 10,5 procent snabbare.

Skulle det sedan vara så att du jobbar med uppgifter som är extremt beroende av en snabb disk och vill kliva upp ett steg ytterligare så kan vi även rekommendera att testa med att avvara en del av det snabba ramminnet till en Ramdisk.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare : HP, www.hp.com

: HP, www.hp.com Cirkapris : 21 995 kr inkl. moms, 17 596 kr exkl. moms

: 21 995 kr inkl. moms, 17 596 kr exkl. moms Mått : 31,37 x 22,04 x 1,69 cm

: 31,37 x 22,04 x 1,69 cm Vikt : 1,44 kilo

: 1,44 kilo CPU : Intel Core Ultra 7 155H

: Intel Core Ultra 7 155H Ram : 32 GB LPDDR5X 7467 MHz

: 32 GB LPDDR5X 7467 MHz Lagring : 1024 GB M2

: 1024 GB M2 Grafik : Intel Arc Graphic

: Intel Arc Graphic Skärm : 14 tums OLED

: 14 tums OLED Högsta upplösning : 2880 x 1800

: 2880 x 1800 Ljud : DTS: X Ultra

: DTS: X Ultra Anslutningar : 2st Thunderbolt 4, USB-A, 3,5 mm audio

: 2st Thunderbolt 4, USB-A, 3,5 mm audio Batteri: 4-cells 68 Wh litiumjonpolymer