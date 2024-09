Test: Lenovo Legion 5 16IRX9

Lenovo Legion 5 16IRX9 5 / 6 Betyg 19 075 kr Pris För Bra prestanda för prisklassen, lätt att uppgradera och underhålla, trevlig skärm med snabb respons, bra ljusstyrka, gott om portar och smart placering av de bakre alternativen, datorn håller sig sval under belastning, plats för 2 M2 diskar. Emot Ljudnivån blir snabbt hög under belastning, lite plastig känsla, webbkamera och ljud kunde vara bättre, ingen TB4, vi hade gärna sett en mer kompakt o kraftfull GaN laddare, långsam kortläsare. Rekommenderas till Lenovo Legion 5 16IRX9 är en prisvärd gamingglaptop i mellanklassen som tack vare sin höga prestanda passar de flesta typer av gamers samt även mer kreativt lagda användare.

Lenovo Legion 5 16IRX9 är en lite tyngre, mellanklass, gaminglaptop med riktigt bra prestanda för klassen.

Lenovo satsar alltmer på gamingsidan och vi har sett ett brett utbud av såväl skärmar som både bärbara och stationära datorer samt diverse tillbehör lanseras under året. Under årets CES så visade Lenovo upp ett antal bärbara speldatorer med kraftfullare CPU och grafik i stället för de energisnålare laptopvarianter som många gånger suttit i de lite enklare modellserierna. Vi har äntligen fått möjlighet att testa Lenovo Legion 5 16IRX9 som är en välbyggd och snygg 16 tummare med en för prisklassen kraftfull bestyckning som dessutom utrustats med Lenovos LA A1 chip som med hjälp av AI ska öka enhetens spelprestanda ytterligare.

Gedigen, lite klumpig, konstruktion

En av de fösta delar som slår oss när vi packar upp enheten är dess design och materialval. Efter att ha testat och använt ett flertal av Lenovos Yoga enheter under årens lopp där företaget fokuserar på tunnare, aluminiumbaserade chassin och mer rundade och slimmade former så är Lenovo Legion 516IRX9 något helt annat.

Modellen har nämligen en lite mer fyrkantig design där Lenovo har valt att, precis som sina övriga laptopmodeller, använda ett lock i aluminium med Lenovo loggan placerad i den västra övre kortsidan och Legion i den nedre högra kortsidan. Däremot är sedan den nedre delen av enheten tillverkad i plast vilket visserligen ger full styrka och stabilitet men som ändå drar ner helhetsintrycket något.

Värt att notera är även att Lenovo valt att hålla en förhållandevis låg profil på modellen och vi får inga RGB effekter i lock eller undersida vilket merparten av dagens gaminglaptops kommer med. Enheten mäter annars 25,2 x 359,7 x 262,3 millimeter och väger dryga 2,4 kilo vilket är en ok vikt. Men till detta så kommer även den externa AC matningen och här tillkommer ytterligare 869 gram så det blir en ganska rejäl totalvikt.

När vi så ändå pratat laddning så har enheten en lösning som vi däremot verkligen gillar och det är att laddporten är placerad på baksidan vilket minimerar risken att sladden stör när vi spelar. För trots att vi pratar bärbar dator med ett Lithium-Ion batteri på 80 wattimmar eller 5 182 milliampertimmar så kommer du behöva ha datorn ansluten till konstant matning när du spelar eller jobbar med andra mer krävande uppgifter. För vi max belastning och högsta ljusstyrka så klarar datorn bara strax över 40 minuter.

Ställer vi däremot ner skärmen till 150 nits och jobbar med mer office liknande uppgifter så klarar så däremot enheten strax över åtta timmar vilket är fullt godkänt och tillräckligt när vi jobbar under resor. En full laddning tar sedan cirka timmer vilket även den är fullt godkänt.

Uppgraderingsbar hårdvarubas

I baksidan så hittar vi även en HDMI2.1 port vilket även detta känns som en logisk placering. I övrigt så består den bakre regionen av tre större luftutsläpp vilka, när datorn belastas hårt, verkligen får göra skäl för sitt namn då luften som kommer ut nästan känns som direktvärmen från ett element och modellen är definitivt inget som vi gamar med från knät.

Övriga portar är sedan snyggt fördelade på de båda kortsidorna och totalt sett finner vi här tre USB3.2 Gen1, dubbla USB-C 3.2 Gen2 där båda har stöd för DP1.4 anslutning men där den nedersta även har stöd för upp till 140 watts PD laddning vilket kan vara intressant när nu GaN laddarna börjar komma upp i denna kapacitet till en betydligt trevligare vikt och format jämfört med medföljande laddare.

Vidare finner vi här även en 3,5 millimeters audioport, en gigabitbaserad RJ45 anslutning, en fysisk knapp för avstängning av den integrerade webbkameran samt en microSD kortläsare vilken tyvärr är lite väl ”grund” då korten som används sticker ut samtidigt som hastigheten för den är för låg för att den ska vara till någon riktig nytta, mer än att föra över material till och från datorn. Läsaren når nämligen inte högre än strax under 29 megabyte per sekund.

Ser vi till övrig hårdvara så baseras datorn på Intels fjortonde generationens Core I7-14650HX som erbjuder en maximal P-kärnfrekvens på 5,2 gigahertz. För dig som vill ha lite extra kraft går det för dryga 1000 kronor uppgradera till en I9-14900HX. Vår testenhet kom med dubbla åtta gigabytes DDR5 SO-DIMM och en lagringsenhet på en terabyte. Även här kan vi att för en förhållandevis låg kostnad uppgradera arbetsminnet.

Men enheten har här en ännu mera positiv överraskning och detta att modellen är förhållandevis enkel att själv uppgradera eller byta både lagring och minne och vi får dessutom dubbla Gen4 M2 platser samt stöd för upp till 64 gigabyte, 5600 megahertz minnen. Samma sak gäller enhetens trådlösa modul som från start erbjuder WiFi 6E med Blåtand 5.3 men som på bara minuter kan uppgraderas till ett WiFi7 kort.

Slutligen så hittar vi även Nvidia RTX 4060 Laptop kort. Men till skillnad mot grundmodellen av dessa så erbjuder detta 125 watts kraft vilket ger både kreativt arbete och framför allt spelande en extra boost och faktum är att modellens spelprestanda är något av det snabbaste vi stött på för en 4060 baserad laptop.

Multifunktionell skärm

Vi går så över till skärmen som är en matt WQXGA 16 tummars IPS med en högsta upplösning på 2 560 x 1 600 samt en högsta ljusstyrka på 500 nits och en uppdateringsfrekvens på 240 hertz. Skärmen stödjer HDR400 och erbjuder 100 procents sRGB täckning. Skärmen, är som de flesta gamingskärmar inte anpassad för touch vilket kan vara värt att ha med i beräkningarna om du vill använda i mer hybrida miljöer.

Detta ger oss en skärm med klara, skarpa färger, bra kontraster och en för klassen mycket bra svärta. Vi får även ett riktigt bra flyt i skärmen vid spelande så det är inget snack om att här har Lenovo lyckats optimera enheten på rätt sätt. Men tack vare den fulltäckande färgrymden så fungerar skärmen och enheten även riktigt bra för att arbeta med program som Adobes svit och genom att växla över till Nvidias studiodrivers så kan du enkelt växla fokus för datorns användning och i dessa lägen kan det till och med vara positivt att vi inte har en RGB blinkande lösning.

I skärmens övre kant så finner vi en enklare webbkamera som fungerar ok vid rätt omgivningsljus men vill du strömma video under tiden du lirar under kvällstid så bör du använda någon form av extra belysning för detta då kameran snabbt tappar skärpa och blir grynig i sämre ljus. Vi får inte heller något stöd för Windows hello vilket är lite synd. Som vanligt får vi även en integrerad ljudlösning med dubbla två watts högtalare. Dessa är lite som med kameran och fungerar ok för videosamtal och att följa nyheter under tiden vi jobbar men när vi ska lira så är ljudet för klent, framför allt med tanke på att enhetens interna fläktar snabbt blir högljudda under maximal belastning.

Avslutningsvis så får vi ett bakgrundsbelyst tangentbord som erbjuder en klart godkänd både spel-, och skrivkänsla. I grundutförandet så är belysningen vit med för bara 200 extra från start går det att få denna i RGB för att lite mer lyfta fram gamingskänslan om detta efterfrågas. Vi får även en godkänd pekplatta men denna anser vi inte vara lika viktig för en spelinriktad dator då dessa oftast används med mus.

Totalt sett är Lenovo Legion 5 16IRX9 en klart trevlig gaminglaptop som erbjuder en hög prestanda i sin prisklass. Då Lenovo dessutom nyligen sänkt priset på modellen ytterligare så är detta helt klart en modell som borde kunna tilltala många ”mellanklass” gamers som inte lirar de senaste och tyngsta spelen med högsta inställningar.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare: Lenovo, www.lenovo.com

Cirkapris: 19 075 kr inkl. moms, 15 260 kr exkl. moms

Mått: 25,2 x 359,7 x 262,3 mm

Vikt: 2,4 Kg

Skärmstorlek: 16”

Upplösning: 2560×1600

Ljusstyrka: 500 cd/㎡

Paneltyp: IPS

Färgrymd: 100 % av sRGB

Uppdateringsfrekvens: 240 hertz

Högtalare: 2×2 watt

Anslutningar: 1 × HDMI 2.1, 3st USB-A, 2st USB-C, 3,5 mm audio, RJ45, mSD kortläsare