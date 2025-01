Test: Shark Detect Pro

Shark Detect Pro 5 / 6 Betyg 4 990 kr Pris För Låg vikt underlättar städning för alla användare, smidig lösning med vinkelbart skaft, mycket effektiv städning av djupare placerad smuts, automatiserad justering av kraft baserat på underlag, mycket bra hantering av kant placerat damm, snygg design, liten fot yta, självtömmande handenhet. Emot Lite väl hög ljudnivå, fästena känns lite klena/plastiga, behållaren i handenheten är lite liten. Rekommenderas till Shark Detect Pro är en komplett och lättanvänd handdammsugare som passar i princip alla.

Shark Detect Pro är en lättvikts trådlös dammsugare med imponerande kantteknik och en tyvärr lite hög ljudnivå.

Det är intressant att se historien kring och om dammsugare där marknaden gått lite fram och tillbaka mellan handhållna lösningar och modeller som följer efter oss på golvet. Det har däremot varit en tydlig trend att vi i samband med det ökade antalet robotdammsugare även till allt större del gått över till olika varianter av just handhållna modeller som antingen agerar komplement till just robotdammsugaren eller som agerar primär städlösning vilken då många gånger även kompletteras med ett allt bredare utbud av tillbehör. Det är just under den senare kategorin som Shark Detect Pro placeras. Vi får en flexibel handhållen enhet som underlättar de flesta former av dammsugning och som dessutom har en självtömmande dammbehållare.

Stilren lösning

Modellen består i grunden av två huvuddelar: dels själva dammsugaren, dels den kombinerade ladd stationen med det automatiska tömningssystemet. Då dammsugaren placeras lodrätt i stället så upptar Shark Detect Pro minimalt fotutrymme med ett mått av 26,4 x 35,3 x 109,2 centimeter. Lösningen har dessutom en klart tilltalande, stilren, design med en bas i en blank vit färg vilken kompletteras med kopparfärgade detaljer som röret som binder samman handenheten med golvmunstycket samt delar av motordelens filterdel. Tillsammans ger detta oss en enhet som verkligen fyller sin plats på ett tilltalande sätt, var den än placeras.

Tittar vi lite närmare på dammsugaren så har den med andra ord en huvuddel med motor och filter samt handtag och batteri. Här finner vi även den dammbehållare som används under tiden vi dammsuger och här hittar vi ett av de delar som vi delvis kan uppleva som en begränsning. Denna behållare är nämligen på 0,4 liter vilket inte tillhör de största tankar vi testat. Normalt så räcker detta långt men har du exempelvis flera mattor med lite tätare hår i kombination med husdjur som kanske både tappar hår och drar in extra med smuts så blir denna behålla snabbt full.

Nu är detta dock inget större problem utan när enheten väl blir full så placeras den enkelt i basstationen där den då både laddas upp och tanken töms i den två liter stora huvudbehållaren. Själva tömningsprocessen tar bara en kort stund så medan vi fyller på kaffe så är vi redo att fortsätta.

En del som vi verkligen gillar hittar vi sedan i nästa steg av dammsugaren och detta i form av röret. Precis som med flera andra alternativ så är detta rör baserat på ett snabbfäste i ovankanten som fästa i den handhållna delen och ett fäste i underkant som är till för att fästa valt golvmunstycke. Men till detta så har Shark valt att placera ytterligare en funktion i rörets övre del och detta i form av ett ställbart gångjärn. Detta gör att vi enkelt kan vinkla röret och på detta sätt snabbt komma under bord, stolar, soffor och sängar med mera utan att behöva lägga oss själva ner på golvet. Lösningen är både enkel att aktivera och återgå ifrån och även själva dammsugningen i vinklat läge är lika stabil som med rakt rör vilket helt klart underlättar vårt arbete.

Grym kanthantering

En del gällande Shark Detect Pro som både är en styrka och en svaghet är modellens vikt. Detta är den klart lättaste av samtliga Sharks handdammsugare vilket gör att enkelt kan hålla upp enheten över huvudet med en hand för att exempelvis dammsuga bort spindelnät uppe i takhörn eller komma åt inne i garderobers över hyllor. Nackdelen som detta för med sig är dels att känslan blir aningen plastig vilket framför allt märks i fästen som håller ihop de olika delarna, dels på att ljudnivån för modellen blir lite väl hög så det är inte en modell som används på kvällar när övriga sover.

När det sedan kommer till rengöringen och dammuppsugningsprestandan så får vi en mycket bra lösning. Enheten kommer med ett så kallat QuadClean-munstycke med Anti Hair Wrap som har en upphöjd framkant för insamling av större skräp, en specialborste för ingrodd smuts, räfflor för fint damm, samt mikrofiber som fångar upp de minsta partiklarna. Tillsammans med Fyra Detect Pro-tekniker som på olika sätt optimerar dammsugningen baserat på underlag och miljö säkerställs att vi alltid får bästa resultat. De fyra teknikerna är:

DirtDetect som automatiskt ökar sugkraften för grundlig rengöring av mattor och ser till att fånga upp smuts som trängt längre ner eller som av olika anledningar sitter hårdare. Tekniken är riktigt bra med ett litet undantag och det gäller mattor med lite längre hår där dammsugaren nästan vill ”slita loss” dessa.

EdgeDetect fördubblar effekten längs kanter och i hörn för effektivare städning. Observera att denna teknik bara fungerar längs just kanterna så vi kan inte föra in munstycket rakt mot en vägg utan den måste följa väggen för att lösningen ska fungera och i detta läge så gör enheten ett imponerande arbete.

FloorDetect anpassar sig automatiskt till olika golvtyper för optimalt resultat. Vi kan här således gå direkt över sten, plast, och mattbeklädda golv och höra hur enheten anpassar sugkraft och teknik.

LightDetect lyser upp mörka områden för att inte missa någon smuts, en lösning som är perfekt både under städning under mörkare tider men framför allt när vi ska in under sängar och soffor eller liknade.

Till dessa så får vi även bland annat ett långsmalt munstycke som används för trängre utrymmen som bakom element eller bakom bokhyllor med mera samt ett mindre munstycke som fästs direkt på handenheten och som är tänkt för att rengöra soffor eller varför inte bilen. Detta munstycke är dessutom perfekt för att få bort hund- eller andra djurhår från exempelvis hall- och bilmattor.

Som på de flesta liknade modeller så har handenheten även en display på sin ovansida. Från denna kan vi starta enheten, se återstående batteritid samt vilket sugläge som enheten använder. När det kommer till batteritid så ska detta räcka upp till 60 minuter men den verkliga tiden beror så klart på underlaget som dammsugs där vi vid konstant sugande av krävande mattor tappar upp mot halva denna tid.

Sammantaget så måste vi dock säga att vi är imponerande över Shark Detect Pro och dess städresultat på olika underlag i såväl hem som i bil och hade det inte varit för den lite höga ljusnivån och bitvis lite plastiga känsla så hade detta varit en fullpoängare.

SPECIFIKATIONER

Tillverkare: Shark, https://sharkclean.se

Cirkapris: 4 995 inkl. moms 3 996 exkl. moms

Mått: 26,4 x 35,3 x 109,2 cm

Vikt: 4,09 kg

Golvtyper: Alla golv

Behållare handenhet: 0,4 liter

Behållare basstation: 2 liter

Batteritid: upp till 60 min

Allergihantering: Anti-Allergen Complete Seal fångar 99,9 % av damm och allergener

Djuprengörning: Via QuadClean-borsten

Skaft: Böjbart Flexology-skaftet