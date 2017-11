Smarta hemassistenter

Filmen ”År 2001 – ett rymdäventyr” av Stanley Kubrick fick oss att fundera på när vi skulle kunna kommunicera muntligt med olika enheter. Nu kan vi det, här har du ett antal enheter som ger svar på tal!

Av Patrik Brinkhäll

Fenomenet med smarta assistenter är inte alls nytt, det har funnits i våra mobiltelefoner ganska lång tid. När det gäller Android har det funnits tillgång till Google Now sedan version 4.1 (mitten av år 2012). Något år innan dess kom Apple IOS med Siri.

Nytt är däremot att flera aktörer har kommit med andra produkter som innehåller smarta assistenter för att underlätta vår vardag. Gemensamt för alla är att de lyssnar på vad du säger och hjälper dig att utföra diverse uppgifter. Här ska vi titta närmare på några av dessa, för att se om de är så smarta som vi förväntar oss.

Ett litet aber är att ingen av produkterna går att få tag på i Sverige idag, men i vanlig ordning gäller att den som väntar på något gott väntar alltid för länge! Dock är det möjligt att beställa någon av dessa produkter via ombud som www.myus.com.

Amazon Echo, Echo, Dot och Tap

Echo var den första enheten som släpptes av Amazon. Det är en cylinderformad enhet som är 24 centimeter hög. Den har två högtalare om cirka två och en halv centimeter i diameter som ger ljud i 360 grader.

Enheten har sju mikrofoner som är aktiverade hela tiden. Genom att du säger nyckelordet ”Alexa” kommer den att tolka allt du säger efter detta, för att notera om du ger den ett kommando. Du kan även ändra nyckelordet till ”Amazon” eller ”Echo”. Enheten väger ett kilogram och har dubbla Wi-Fi-antenner (upp till 802.11n) samt finns i svart eller vitt. Köper du flera enheter och placerar dem hemma kommer du att få svar från den enhet som är närmast. Detta då tillverkarna använder en teknik som de kallar för ”echo spatial perception”.

Amazon Echo Dot ser i sin tur ut som en puck. Den är tre centimeter hög och har samma funktionalitet som Echo; dock har den bara en liten högtalare. Detta räcker för att svara på röstkommandon men duger inte om man vill lyssna på musik.

Amazon Tap är också som Echo, med den skillnaden att den är utformad för att tas med på resor. Den har en höjd på 15 centimeter och vikt på ett halvt kilogram. Den innehåller ett batteri som ska klara drift i nio timmar samt har stöd för Wi-Fi och Bluetooth. En annan skillnad med Tap är att den inte lyssnar på vad du säger hela tiden, istället måste du trycka på en knapp för att aktivera mikrofonen. Det här är så klart för att spara batteri.

Både Echo och Echo Dot installeras på samma sätt. Du kopplar in dem och laddar ned Alexa-appen på telefonen. Efter det kan du ansluta enheten till ditt trådlösa nätverk via appen. Denna app används även som fjärrkontroll och du kan följa vad Alexa gör på enheten.

När allt är anslutet kan du lyssna på musik från tjänster som Spotify, Pandora, Tunein Radio eller Amazon Prime Music. Du kan också strömma musik från andra källor. Du kan fråga Alexa vilket spår som spelas för tillfället eller be om start av uppspelning baserat på låt, artist, genre eller spellista. Givetvis kan du även anpassa volymen eller pausa musiken via röstkommandon. Det ska emellertid sägas att alla dessa tjänster inte kan styras via röstkommandon, och det är just röstkommandona som är själva poängen med dessa enheter.

Styrkan hos Alexa ligger i dess röstkommandon och förmågan att tolka dem, vilket förstås de sju mikrofonerna bidrar till. Det finns röstkommandon inom 16 områden. Styrning av media är ett av dem. Lösningen kan även användas för att läsa ljudböcker, du kan pausa för att sedan fortsätta läsa med kommandot ”Alexa, resume my book”.

Noteras bör att Alexa inte stöder svenska. Du får hålla till godo med amerikansk och brittisk engelska samt tyska. Fast hon förstår tid, du kan skapa alarm och påminnelser och fråga när helgdagar infaller. Likaså kan du skapa att göra-listor och shoppinglistor eller lägga till händelser i kalendern som du har kopplat till exempelvis ett Google-konto. Du kan även fråga efter nyheter och vad det blir för väder i helgen.

Enheten kan också styra andra enheter i det smarta hemmet. Det finns stöd för plattformar som Smartthings, Wink, Insteon, Lutron, Belkin Wemo, Wemo, TP Link, Nest, Ecobee och Philips Hue (för att nämna några).

Somliga av dessa kan kräva att man aktiverar färdigheter, eller ”skills” som de kallar det. Skills är saker som utökar funktionaliteten. Det finns närmare 3 000 sådana. Det finns en hel rad ”skills” som är underhållande, som ”Alexa, tell me a joke” eller ”Alexa, show me the money”. Det går också att få enheten att göra helt vanliga webbsökningar. Då används Bing som sökmotor.

Då enheterna ännu inte har lanserats i Sverige är priserna inte fastställda. Några riktmärken är cirka 1 800 kronor för Echo, cirka 500 kronor för Dot och cirka 1 300 kronor för Tap.

Google Home

Det var i början av november förra året som Google annonserade denna produkt, vilken närmast kan ses som en motsvarighet till Echo. Den är 14 centimeter hög, väger ett halvt kilogram och har två mikrofoner. Faktiskt klarar den att tolka tal när du befinner dig i andra änden av rummet.

Enheten använder samma smarta assistent som finns i Pixel-telefonerna, den som kallas för Google Assistant. Nyckelordet för att aktivera enheten är ”Ok, Google”, någonting som inte går att ändra. Det innebär att även din Android-telefon kan komma att lystra om den är i närheten.

Du ansluter enheten till ditt Google-konto. Dessvärre finns det bara stöd för ett konto. Det betyder att om andra personer får använda enheten, så får de också tillgång till ditt konto och dess kalender. Likadant om du har flera enheter.

Enheten stöder Wi-Fi upp till 802.11ac. Den bas där högtalarna sitter går att byta och de finns i en rad färger, medan den övre delen enbart finns i vitt. Google Home kostar motsvarande 1 300 kronor i USA och är inte släppt för en bredare publik ännu.

Den fungerar enbart med röstkommandon på engelska. Förutom röstkommandon finns några andra möjligheter. På ovansidan av enheten finns fyra lampor och där kan du med hjälp av fingrarna styra volym och spela upp eller pausa musik bara genom att svepa.

Google Home fungerar ihop med både Chromecast och Chromecast Audio. De som har en modern TV kan ge enheten kommandon för att spela upp TV-program. Enheten kommer då att kontakta Chromecast-enheten och se till att detta sker, även om det idag bara fungerar med innehåll från Youtube.

Det går även att ansluta tjänster som Spotify, Pandora, Youtube Red, Youtube Music, Google Play Music, Tunein och Iheartradio. Du anger vilken som ska vara förvald i tillhörande app.

Har du flera Google Home-enheter kan dessa kopplas ihop. Du kan säga åt dem att spela en spellista på alla enheter eller på den som står på övervåningen (eller de som tillhör en viss grupp). Det finns även stöd för enheter som Nest, Philips Hue och Smartthings.

Röstassistenten kan också ta emot mindre konkreta kommandon, som ”Ok Google, play some music”. Då kommer den att spela upp musik från Youtube. Lägger du till ett premiumkonto för Spotify kan du addera ”from Spotify”. Då hämtas musik därifrån istället.

Nu används en koppling till ditt Google-konto, men det är ännu inte möjligt att diktera e-post. Däremot kan du fråga hur kalendern ser ut för morgondagen eller ett visst datum. Det går dock inte att lägga till nya händelser till kalendern.

Enheten kan också fungera som uppslagsbok om du frågar den om ord. Du kan även fråga om fakta som när solen går upp idag, smältpunkten för guld eller hur en aktie har gått under dagen. Den ger dig flyginformation och du kan ställa frågor som ”Is my flight on time?”. Då det finns stöd för IFTTT kan du koppla en specifik fras till en IFTTT-händelse som då körs varje gång du säger frasen.

Denna assistent förstår kommandon inom sex områden: verktyg, sök, media, underhållning, det smarta hemmet och så kallade ”easter eggs”. De sistnämnda är för underhållning, du kan fråga saker som ”Ok Google, are you Skynet?”.

Kategorin verktyg innehåller bland annat timer, alarm, platser, matematik och recept. Sök gör att du kan ställa frågor som använder deras sökmotor, så till exempel kan du fråga efter ett apotek eller hur många kalorier en viss maträtt har. Media används för att styra musik, du kan spela upp sådan av en viss artist eller inom en viss genre.

Raspberry Pi och Alexa

Nu kanske det lockar att testa Alexa, men du har för den sakens skull ingen lust att försöka köpa en Amazon Echo. Och det kan du. Faktiskt står Amazon själva bakom möjligheten, och de beskriver hur man gör (informationen finns på deras Github-sida). De påpekar förstås att det här enbart är till för test och ska användas därefter.

Det går att bygga två varianter. Dels en version som efterliknar Amazon Echo och som hela tiden ligger och lyssnar efter nyckelordet Alexa. Dels kan du bygga en Amazon Tap, där du måste trycka på en knapp för att den ska tolka tal. Den sistnämnda kan köras på Linux, Mac eller Windows.

För att bygga en Echo behövs en Raspberry Pi 3 eller Raspberry Pi 2. Du behöver också en USB-mikrofon, en högtalare och övriga saker som krävs till en Pi. Efter det installerar du Raspbian Jessie på enheten.

För att allt ska fungera behöver du också ett utvecklarkonto hos Amazon. Du skapar en enhetsprofil och en säkerhetsprofil där du får tre värden som behövs senare. Du anger även hur kommunikationen sker (port 3000, localhost) och du behöver klona Alexa från ett Github-repo. Därefter skrivs de tre värdena in i installationsfilen som sedan körs, en körning som tar runt 30 minuter.

Starta sedan tre kommandofönster där tre saker ska köras. I ett av dem körs webbtjänsten för auktorisering, i det andra körs applikationen som kommunicerar med Amazons Alexa-backend och i det tredje fönstret körs mjukvaran som ligger och bevakar om du säger frasen ”Alexa”.

När allt är igång kan du säga nyckelordet och vänta på en ljudsignal som indikerar att enheten lyssnar. Därefter kan du ställa din fråga, till exempel om vädret.

Läs mer om projektet på: https://github.com/alexa/alexa-avs sample-app.

Jibo

De övriga produkterna i den här sammanställningen klassas som smarta assistenter, medan Jibo sägs vara en robot. Den svarar på frågor precis som ovanstående produkter men kan mycket mer än så, eller rättare sagt kommer att kunna mer än så. Den har inte ens släppts som färdig produkt i USA, men den ger ändå en uppfattning om vart vi kan vara på väg med den här typen av teknik.

Enheten är 27 centimeter hög och har en rund liten skärm. Denna skärm kan liknas lite vid ett huvud – påstår sig enheten vara nedstämd kan den hänga med ”huvudet”. Den har också ett par kameror och känner igen ansikten samt rösterna från familjemedlemmar och även deras vänner. Den klarar att berätta sagor för barnen och kan ta en selfie om man så vill. Gå in i rummet där Jibo står och den kommer att välkomna dig; ställ en fråga eller be enheten att dra en vits.

Förutom att tolka tal och interagera kan enheten också lära sig nya saker genom att lyssna och ställa frågor. Den använder sig av maskininlärning.

Produkten kallas för en social robot, då den kan interagera med människor. Det hela började som ett projekt på Indiegogo. En av personerna bakom företaget är Cynthia Breazeal, professor på MIT Media Lab och dess avdelning för personliga robotar. Företaget hade fram till 2016 fått finansiering på närmare 600 miljoner kronor. Det återstår att se om Jibo kommer som konsumentprodukt. Det senaste budet är att den ska lanseras under året, men det sades även året innan. Du hittar Jibo på adressen www.jibo.com.

Filmen ”År 2001 – ett rymdäventyr” kom redan 1968. Skeppsdatorn HAL kunde man resonera med och den kunde själv fatta beslut. Den kunde till och med läsa på läpparna. Riktigt så bra är inte dessa produkter, men de klarar röstkommandon. Och vem vet, kanske får de en dag samma färdigheter som HAL.