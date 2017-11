Test: Corsair NX500 400GB

Med siktet inställt på prestandatoppen släpper Corsair sin första entusiast-SSD som använder det fullstora PCI Express-formatet för instickskort. Datormagazin testar Corsair NX500 400GB, baserad på Phison E7-kretsen.

Efter att tidigare ha erbjudit några av marknadens snabbaste SSD-enheter för entusiaster har Corsair på senare tid fokuserat i första hand på mellan- och budgetsegmentet med serier som Neutron och Force. Prestandatoppen har istället dominerats av Intel och Samsung, med enheter baserade på PCI Express och NVM Express.

För knappt ett år sedan avtäckte Corsair sin första PCI Express-baserade SSD: MP500. Den sistnämnda är en kompakt SSD i M.2-format, tänkt att konkurrera i första hand med mellansegmentet för PCI Express-enheter, exempelvis mot Intel 600p. Den modell vi kikar på i den här artikeln, NX500, är istället en något mer påkostad variant som kommer i form av ett fullstort instickskort för stationära datorer.

Fullstort instickskort

Corsair NX500 är ett svartgrått instickskort som använder fyra PCI Express 3.0-kanaler. Styrkretsen är en Phison PS5007-E7, samma krets som används bland annat i konkurrenten Kingston KC1000. Styrkretsens fyra kanaler är anslutna till MLC-flashminne från Toshiba på 15 nanometer.

Enheten säljs endast i tre olika varianter, som 400, 800 respektive 1 600 gigabyte (GB). Den modell vi testar i den här artikeln, med 400 GB, använder totalt fyra minneskretsar. Då enheten inte kan läsa eller skriva till lika mycket parallell lagring blir också den specificerade prestandan lägre på just den här modellen än på de två rymligare varianterna.

Vass slumpmässig prestanda

Som ett första test använder vi Iometer för att undersöka enhetens maximala sekventiella läshastighet, det vill säga den absolut högsta hastigheten som NX500 klarar av när data läses från ett kontinuerligt område i flashminnet.

NX500 levererar en maxhastighet på 1 707 megabyte per sekund (MB/s), vilket är minst 100 MB/s snabbare än konkurrenten WD Black och Intel 600p. Däremot är Samsung 960 Evo nästan 600 MB/s snabbare, trots ett lägre pris. Det ser dock bättre ut vid sekventiell skrivning. Med 1 281 MB/s är Corsair NX500 snabbare än både Samsung 960 Evo, Intel 750 och WD Black.

Medan sekventiell hastighet lägger ribban för masslagringsprestanda, så är det slumpmässig läsning och skrivning som främst påverkar hur snabb SSD:n känns vid användning som systemenhet. Även här testar vi med Iometer, och noterar en läshastighet på 14 512 iops samt en skrivhastighet på 47 155 iops. Resultatet är i båda fallen bättre än Intel 600p, men Corsair får se sig slaget av den billigare Samsung 960 Evo i båda fallen.

I nästa test kopierar vi en stor referensfil från en plats på SSD-enheten till en annan med hjälp av Windows-verktyget Robocopy. Corsair NX500 kopierar en stor iso-fil med en genomsnittlig hastighet på 551 MB/s, vilket är en hårsmån snabbare än Samsung 960 Evo, som kvalar in på 537 MB/s. Samsung 960 Pro är något snabbare, men både Intel 600p och WD Black får se sig slagna av Corsairs flaggskepp.

Med hjälp av ett dedikerat nätaggregat med integrerad spännings- och strömmätning kan vi mäta den totala energiåtgången hos Corsair NX500 under drift. När vi belastar enheten med slumpmässig skrivning är NX500 en av de mest effekthungriga SSD-enheter som vi har testat hittills, med en genomsnittsförbrukning på 5,18 watt. Då Kingson KC1000, som använder samma Phison-krets, har en liknande förbrukning tyder testet på att det är just styrkretsen som tycks vara särskilt hungrig. Dock är Intel 750 betydlig värre med över 8 watt under samma belastning. Samsung 960 Evo konsumerar i sin tur 1,44 watt (33 procent) mindre.

Orimlig prissättning

Att Corsair tar ett nytt grepp om entusiastklassen är glädjande. Förhoppningsvis kommer det att hjälpa till att pressa ner priserna på riktigt snabba PCI Express-baserade SSD-enheter. Fullstora instickskort blir däremot allt mer av en nackdel. Detta då det mindre M.2-formatet kan leverera samma eller bättre prestanda och de kan ändå användas i en fullstor expansionsplats via en adapter.

Den stora fallgropen blir dock prislappen, som blir svår för Corsair att motivera. Den billigaste modellen på 400 GB kostar i skrivande stund cirka 5 200 kronor, nästan dubbelt så mycket som den snarlikt eller ofta bättre presterande Samsung 960 Evo. Corsair behöver förbättra prestandan med en mer högpresterande styrkrets eller trimma priset, fram till dess finns det både bättre och billigare alternativ till Corsair NX500.

Av Carl Holmberg

Test: Corsair NX500 400GB 3 av 6 För Bra slumpmässig prestanda. Emot Mycket dyr, ej M.2-kompatibel och effekthungrig. Rekommenderas till Inte till någon med nuvarande prissättning.

Tillverkare: Corsair, www.corsair.com

Cirkapris: 4 000 kr inkl. moms, 3 200 kr exkl. moms

Lagringskapacitet: 400 gigabyte

Format: Instickskort

Gränssnitt: PCIE 3.0 x4

Styrkrets: Phison PS5007-E7

Minne: Toshiba 15 nm MLC

Funktioner: Trim

Garanti: 5 år