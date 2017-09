Test: Macbook Pro 15,4 tum

En uppgraderad processor och kraftfullare grafik ska göra nya Macbook Pro till ett prestandamonster.

För en tid sedan testade vi den första generationens Macbook Pro med Touchbar, vilket var en intressant upplevelse. Nu har Apple lanserat nya Macbook Pro-modeller. Samtliga har sjunde generationens Intel Core-processorer, även kallade Kaby Lake.

Vi testar flaggskeppet i serien, med en skärm som mäter 15,4 tum. Den har en Intel Core i7-processor med fyra kärnor på 2,9 gigahertz och 16 gigabyte internminne. Nya AMD Radeon Pro 560 står med sina fyra gigabyte för grafikjobbet.

Uppgradering med begränsning

En första observation är att maximal mängd internminne stannar på 16 gigabyte, trots att Apple har valt att satsa på de senaste processorerna från Intel. Dessutom används fortfarande 2 133 megahertz LPDDR3-minne, de har inte tagit steget upp till DDR4. Då argumentet för att inte använda mer än 16 gigabyte är relaterat till effektförbrukningen, så hade det varit bättre att gå över till DDR4, som är strömsnålare.

Bildskärmen är en ”Retina”, precis som tidigare. Den är på 15,4 tum och har IPS-panel som är bakbelyst av LED. Dessvärre arbetar den bara med 2 880 x 1 800 bildpunkter som upplösning. Däremot har ljusstyrkan ökats till 500 candela per kvadratmeter. Du kan alltså använda den även om du sitter så att du har direkt ljusinsläpp. Skärmen har dessutom samma färgomfång (P3) som de senaste mobiltelefonerna, vilket ger levande och verklighetstrogna bilder.

Kraften från det förhållandevis effektsnåla Radeon Pro-grafikkortet, med fyra gigabyte GDDR5-minne, innebär att vi kan arbeta fullt ut med krävande applikationer som Final Cut Pro och Adobes programserie. En del kanske uppskattar att grafikprestandan även klarar tyngre spel.

Vår testmaskin har en SSD på 512 gigabyte lagringsutrymme; du kan även välja en eller två terabyte. Detsamma gäller för en processoruppgradering, det kan också väljas från start. Fast det kostar en rejäl slant extra på en maskin som redan i vårt utförande kostar nästan 33 000 kronor.

Bland anslutningarna finns fyra stycken Thunderbolt 3-portar (USB-C), två på var sida. Portarna har stöd för Thunderbolt-överföring med upp till 40 gigabit per sekund, och via USB 3.1 Gen2 når du upp till tio megabit per sekund. Precis som på tidigare modell används dessa portar även för laddning och anslutning till Displayport.

Med föregående version lanserade Apple den unika lösningen Touchbar, en remsa av glas i tangentbordet med stöd för gester. Denna ger oss snabb åtkomst till verktygen vi behöver, baserat på de program som används. Sedan lanseringen har allt fler programtillverkare valt att integrera stöd för denna funktion, som kraftigt underlättar vårt arbete. Styrplattan, som är av typen Force touch, är även den precis lika stor som på förra årets modell, något som även gäller tangentbordet, som trots sina låga nedslag är förvånansvärt bekvämt att skriva på.

Prestandatestet med Geek Bench 64 gav 4 756 för singel-core och 15 793 för multi-core. Detta ska jämföras med föregående modell som presterade 4 078 respektive 13 224. Cinebench OpenGL pekade i samma riktning, där fick vi 89,5, vilket ska jämföras med 69,3 för föregående modell.

Som alltid kompletterade vi dessa tester med egna varianter, baserade på vanligt förekommande uppgifter med olika program. Det första av dessa baseras på rendering av 3D-modeller i Autodesk Maya 2017 och filmredigering i Premiere samt användande av olika filter i Photoshop. För föregående modell tar hela processen 32,36 minuter och med årets upplaga kapas tiden till 26,48 minuter. Kontorsprogram, surfning och underhållning gav dock inte så stort utslag. Där reducerades det från 45,12 till 43,47.

I väntan på High Sierra

Tyvärr hann vi inte med att testa nya Macbook Pro med Mac OS High Sierra. Versionen ska omfatta flera optimeringar för bland annat Kaby Lake, vilka ska ge såväl bättre prestanda som lägre effektförbrukning. Det sistnämnda vore välkommet, då vi hade förväntat oss lite bättre än de 7 timmar och 12 minuter som batteriet gav oss.

För att avsluta med en kort sammanfattning är nya Macbook Pro den klart vassaste bärbara datorn som Apple har tagit fram. Den kan vara ett givet val om du jobbar semiprofessionellt med tyngre pro gram. Däremot är vi aningen tveksamma till om de som har föregående modell är så betjänta av ett byte att prislappen kan motiveras.

Av Patrik Wahlqvist

Test: Macbook Pro 15,4 tum 4 av 6 För Gott om kraft, rejäl grafikprestanda, snabb lagring. Tyst. Bra bildskärm. Emot Bara 16 gigabyte internminne. Alla anslutningar är av typen Thunderbolt 3. Hög prislapp. Rekommenderas till Ett toppval för avancerade användare, däremot är det tveksamt om det är värt att uppgradera från föregående modell.

Tillverkare: Apple, www.apple.com

Cirkapris: 32 995 kr inkl. moms, 26 396 kr exkl. moms

Skärm: 15,4 tum

Upplösning: 2 880 × 1 800 pixel

CPU: Intel i7,2,9 GHz

Internminne: 16 GB LPDDR3

Grafik: AMD Radeon Pro 560, 4 GB GDDR5

Anslutningar: 4 st Thunderbolt 3/USB 3.1 Typ-C