Test: Synology RT2600ac

Synology satsar vidare på routrar och lanserar RT2600ac, en enhet med omfattande VPN-lösningar.

Precis lagom till det nya året lanserade Synology i relativ tysthet sin nya router, som faktiskt bjuder på en hel del förbättringar jämfört med föregående modell. För att börja med specifikationerna har Synology valt att satsa på en 1,7 gigahertz Dual-core-processor med 512 megabyte DDR3-minne, åtta megabyte flashminne och fyra gigabyte Embedded MMC minne.

Enheten har fyra rundstrålande MU-MIMO-antenner vilka hanterar både 2,4 och 5 gigahertz med en teoretisk maximal kombinerad bandbredd på 2,53 gigabit per sekund. Antennerna, som drivs av dubbla QCA9984, använder sig av både Quad stream och strålformningsteknik för att maximera täckningsgrad och hantera så många samtidiga klienter som möjligt. De går att byta mot alternativa lösningar för bättre placering eller högre signalstyrka om så skulle önskas.

De fem portarna för Ethernet hanteras av Qualcomm Atheros QCA8337 Gigabit Switch. Det som gör lösningen extra intressant är att en av LAN-portarna enkelt kan konfigureras om och agera WAN-port. Du kan alltså få redundans eller lastbalansering. Förutom detta finns en port vardera för USB 2 och USB 3 samt en SD-kortläsare.

Dessa anslutningar är uppdelade på olika sidor med SD-kortläsaren på fronten. Kortläsaren håller hög datagenomströmning med både skriv- och läsprestanda på runt 92 megabyte per sekund.

En intressant lösning är att routerns funktionalitet kan utökas med appar. En sådan gör det möjligt att synkronisera data från routerns lagring med molnbaserad lagring och en Synology-NAS.

Trådlös prestanda

Som nämnts ovan används kombinerad trådlös överföring. Enheten har en teoretisk maximal överföringshastighet på 800 megabit per sekund över 2,4 gigahertz och 1 733 megabit per sekund över 5 gigahertz.

Nuvarande ac-standard hanterar upp till 433 megabit per sekund per ström. Då denna router hanterar fyra strömmar ger det den maximala hastigheten 1 733 megabit per sekund. För att en klient ska kunna kommunicera med denna hastighet måste således även klienten ha stöd för fyra strömmar.

MU-MIMO-teknik med stöd för fyra klienter innebär att fyra enheter vardera kan få tillgång till en dedikerad ström. När en femte klient ansluter kommer denna att dela en ström på samma sätt som med en SU-MIMO-router.

Prestandan testades med en kombination av Iperf3 och manuella körningar. Sammantaget fick vi ett genomsnitt för WAN-LAN-överföring på 117,8 respektive 116,3 megabyte per sekund (upp respektive ned).

På 5 gigahertz blev hastigheten dryga 60 megabyte per sekund (ned) respektive 55 megabyte per sekund (upp). För 2,4 gigahertz blev motsvarande 20 megabyte per sekund i båda riktningarna.

Lite extra intressant var att prestandan förblev ungefär densamma när vi aktiverade olika former av trafikkontroll.

Stark på VPN

Routerns användargränssnitt är riktigt lyckat. Det är användarvänligt samtidigt som det ger en hög grad av flexibilitet. Bland de förinstallerade tjänsterna vill vi framför allt lyfta fram en bra och lättanvänd föräldrakontroll, möjlighet att hantera hårdvarubaserade säkerhetslösningar samt en enkel lösning för vidarebefordran av portar.

Bland de olika tilläggen vill vi främst lyfta fram en av de enklaste och effektivaste VPN-lösningar som vi testat i form av VPN Plus.

Denna tjänst är en kraftfull server, som i kombination med WebVPN ger oss åtkomst till webbprogram via en vanlig webbläsare utan behov av klientprogram. Själva anslutningen skyddas av 256 bits AES-kryptering, och detta utan att tappa nämnvärt i prestanda. Dessutom omfattar lösningen flera verktyg som hjälper dig att övervaka och hantera anslutningar i realtid.

Sammantaget tycker vi att Synology RT2600ac är ett klart lyft jämfört med föregående modell. Det är en router som verkligen ligger i framkant sett till både prestanda och funktionalitet.

Prislappen på knappa 2 600 kronor inklusive moms är också konkurrenskraftig jämfört med liknande modeller. Därför blir betyget högt, detta är en modell som vi rekommenderar.

Test: Synology RT2600ac 5 av 6 För Hög datagenomströmning, flexibel WAN-lösning, smart integration med moln och bra VPN-lösning. Emot Vi hade gärna sett en Typ-C-port och en eller flera PoE-anslutningar. Rekommenderas till Ett utmärkt val av router för den mer avancerade hemanvändaren eller det mindre företaget.

Tillverkare: Synology, www.synology.com

Cirkapris: 2 599 kr inkl. moms, 2 079 kr exkl. moms

Antal WAN-portar: 1/2

Antal LAN-portar: 4/3

Max trådlös hastighet: 2 533 Mbps

Antal antenner: 4 st

CPU: 1,7 GHz Dual-core

RAM: 512 MB

Vikt: 0,7 kg

Mått: 77 x 280 x 169 mm