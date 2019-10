Googles lanseringspartaj för hösten 2019 är avslutat och resultatet blev en rad uppgraderade eller nya produkter, varav några faktiskt går att köpa i Sverige.

Att Google skulle lansera en uppföljare till sin Pixel 3-telefon kom inte som någon större chock. Pixel 4 är sannolikt den sämst bevarade hemligheten på många år men lanserad blev den och den säljs i två storlekar – Pixel 4 och Pixel 4 XL. Precis som med Apple och deras senaste telefonmodeller har ett stort fokus legat på kamerafunktionen i de två telefonerna. Google pixel har två kameror inbyggda i Pixel 4 där huvudkameran har en upplösning på 12,2 megapixlar. Telefotokameran har en upplösning på 16 megapixlar. Inspelning av video kan göras i upp till 4K upplösning i 30 bilder per sekund. Den tredje kameran sitter på framsidan av kameran för ”selfies” och sådant och klarar 1080p upplösning i 30 bilder per sekund. Pixel 4 har utöver förbättrad funktion för mörkerfotografering också en inbyggd översättningsfunktion där telefonen kan både spela in och översätta tal samtidigt, och hela översättningen sker direkt i enheten och inget skickas över Internet till Google för bearbetning.

Pixel 4 har sex gigabyte internminne och säljs med 64- eller 128 gigayte lagringskapacitet. Processorn är en Snapdragon 855 och Pixel 4 klarar dubbla sim-kort, ett E-sim och ett fysiskt sim-kort och är vatten- och dammskyddad upp till IP68-klass. Pixel 4 kommer säljas i tre färger – svart, vitt och Donald Trump-orange och prislappen börjar på 799 amerikanska dollar för standardstorleken, som har en 4 tums FHD+-skärm, med 64 gigabyte. Den större modellen har en 5,7 tum stor QHD+-skärm och kostar 899 dollar med 64 gigabyte lagring. Huruvida någon av de två modellerna kommer officiellt kommer säljas i Sverige av Google låter vi vara osagt men ingen av de tidigare Pixel-modellerna har sålts här av Google själva.

Andra återförsäljare kommer säkerligen gråimportera telefonerna till Sverige vad tiden lider och då kan vi också återkomma till svenska prislappar.

Wifi-basstationer, hörlurar och en bärbar dator

Efter att Google köpte Nest för några år sedan var det en aning osäkert på vad företaget skulle göra med produkterna och varumärket. Detta har nu klarnat en del efter att bolaget under gårdagskvällen presenterat två nya produkter. Dels presenterades den andra generationens Nest mini, men Google lanserade också en ny wifi-basstation vid namn Nest wifi. Systemet består av två delar – en router som också kan agera accesspunkt för wifi-enheter i hemmet eller kontoret och utöver detta också fungerar som en röststyrd assistent.

Nest wifi kommer också kunna köpas med något Google kallar punkter, eller ”points”, som i praktiken blir wifi-förstärkare som man kan placera i hemmet eller på kontoret om inte en router räcker till.

Google passade också på att lansera en ny bärbar dator – Pixelbook Go. Datorn kommer säljas i en rad olika konfigurationer, från 649 dollar med en Core m3-processor, åtta gigabyte internminne och 64 gigabyte ssd-lagring till 1399 dollar för en core i7-processor, 16 gigabyte internminne och 256 gigabyte ssd-lagring. Google utlovar upp till tolv timmars batteritid.

Pixelbook go är utöver detta utrustad med två USB-C-portar, wifi och en 4K-skärm för de som köper den dyrare core i7-modellen – de billigare har en 1080p-skärm. Båda skärmtyperna är också pekskärmar och Google skickar med en ”penna” med datorn. Precis som tidigare är Pixelbook byggd för att arbeta med Googles molntjänster i första hand men det går också att köra Android-applikationer på dessa datorer. Pixelbook go saknar stöd för mobilnätverk, har ingen fingeravtrycksläsare eller något annat stöd för biometrifunktioner för inloggning på datorn vilket i sig inte är helt underligt då datorn ser ut att vara anpassad för skolor och liknande marknader i första hand.

Precis som att Microsoft presenterade ett par nya hörlurar förra veckan vill Google inte vara sämre. Pixel buds heter de och kan precis som Apples och Microsofts erbjudande styras med din röst, och precis som i fallet med Apple levereras Pixel buds i ett litet vitt fodral som precis som Apple kan laddas via induktiv laddning. Skillnaden mellan Apples Airpods och Googles Pixel buds är att de senare utöver röststyrning också erbjuder styrning genom att du kan styra vissa funktioner genom att röra vid hörlurarna. Pixel buds ska utöver detta också vara ”vattentäta”, vad det nu innebär, och likt en babelfisk från Liftarens guide till galaxen också erbjuda översättning av vad du hör i ett samtal med en annan person eller ljud du hör i hörlurarna. Google har ännu inte släppt Pixel buds, de kommer till våren nästa år och har en prislapp på 179 dollar. De som är intresserade och vill föranmäla sig för köp får än så länge anmäla sig till en kö på Googles webbsajt.

Andra produkter lanserades också under kvällen som du kan läsa mer om hos Google. Värt att notera är att det vi nämnt här ovan är det endast Nest wifi och Nest mini i sin andra generation som kommer att säljas av Google i Sverige. Synd på så rara ärter.