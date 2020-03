Fråga

D-disken är full. Jag försöker göra något åt det, men mina kunskaper räcker inte till.

Ilse Abrahamsson

Svar

Jag antar att du har en enda hårddisk som är uppdelad i två partitioner, C och D. Det var vanligt för färdigköpta datorer under en period och är antagligen vad som gäller om du inte kompletterat datorn själv.

I så fall ligger förmodligen operativsystem och program på C och en massa annat på D. Vad du har på disken är naturligtvis omöjligt för mig att veta, men börja med att köra Diskrensning.

Klicka på startknappen och skriv disk. Välj sedan Diskrensning i listan med sökresultat. Välj den enhet som du vill rensa och klicka på OK. Under ”Filer att ta bort” väljer du filtyperna du vill radera. Markera en filtyp för att visa en beskrivning av den. Klicka på OK för att starta rensningen.

Om du behöver frigöra mer utrymme kan du även ta bort systemfiler. I Diskrensning väljer du ”Rensa systemfiler” och väljer de filtyper du vill ta bort på sammas sätt som ovan.

På D-disken frigör du antagligen inte så mycket utrymme på detta sätt, så sedan är det upp till dig att städa manuellt. Använd Utforskaren för att kolla vad det är du har sparat och radera det du inte vill ha kvar. Ett alternativ är att flytta sådant som du vill ha kvar, men som inte är så viktigt just nu, från D-disken till ett USB-minne, en extern hårddisk eller någon molnlagring om du har en sådan.

Töm papperskorgen när du är klar.