Fråga

För ett tag sedan laddade jag ned ett ljudinspelningsprogram som heter Free Sound Recorder. Det var dock inte vad jag ville ha, så jag raderade det nästan direkt. Men nyligen visas en popup varje gång jag startar datorn, med en uppmaning att uppdatera programmet.

Jag uppdaterade det nästan bara för att bli av med det, men jag vill gärna ladda ned någon sorts virussökning eller något. Jag kan inte hitta programmet någonstans i min dator.

Popupen är en liten ljusgrå ruta med en grön uppdateringsruta i och en datorskärm med ett grönt tecken med bock i. Det står ”Update is ready. Update Free Sound Recorder and benefit from enhancements and fixes.”

Hur man kan jag bli av med detta permanent?

Fritte

Svar

Det kan ju möjligen vara någon skadlig mjukvara – jag har hittat några ställen där det påstås vara så. I så fall bör du kunna avlägsna den med Adwcleaner. Ladda ned programmet här: https://www.malwarebytes.com/adwcleaner. Kör det och låt det ta bort vad det hittar.

Det kan också vara så att uppdateringsrutinen inte togs bort när du avinstallerade programmet. Starta Aktivitetshanteraren (Ctrl + Skift + Esc) och leta efter Free Sound Recorder Update.exe. Om programmet finns med i listan, högerklicka och välj ”Öppna filsökväg”. Högerklicka igen och välj ”Avsluta aktivitet”.

Gå sedan till den öppnade mappen och radera Free Sound Recorder Update.exe. Radera också hela mappen.